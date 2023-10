Úmrtnost na rakovinu prsu se za 20 let snížila o 31 procent. Díky preventivním screeningovým vyšetřením žen v rizikovém věku se daří odhalit nádory brzy, kdy jsou vyléčitelné. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Ročně je nádor nově diagnostikovaný u zhruba 7500 žen, u 4500 díky screeningu. Více než 40 procent žen nad 45 let ale na tato vyšetření nechodí, nejvíc v Praze.

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Za 20 let od zavedení screeningu, tedy preventivního vyšetření žen nad 45 let, bylo podle Ondřeje Májka z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) více než 11,2 milionu vyšetření mamografem, což je speciální typ rentgenu.

„U 61 971 žen byl odhalen karcinom prsu, drtivá většina z nich v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou,“ doplnil.

Přestože nových případů je proti roku 2002 asi o 16 procent víc, úmrtí ubývá a ČR je podle Májka v úspěšnosti léčby mezi nejlepšími zeměmi Evropy. „Výborné výsledky mamografického screeningu jsou potvrzením jeho smysluplnosti a motivací pro rozšiřování screeningových programů i pro další diagnózy, u kterých je to odborně podložené,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Prevence zachraňuje životy. Stát chce rozšířit nabídku vyšetření

Díky screeningu vzrostl i podíl nemocných, u nichž lékaři odhalí rakovinu z počátku růstu nádoru, kdy se dá dobře léčit. V současné době se pohybuje kolem 50 procent. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se loni léčilo 56 tisíc jejích klientů, léčba stála kolem 2,5 miliardy korun, u VZP je asi 60 procent populace. Kolem 1600 pacientek nemoci každý rok podlehne.

Nejčastější jsou nádory prsu u žen ve věku 65 až 69 let, nevyhýbají se ale ani mladším ženám či mužům. Každá žena nad 45 let má možnost nechat se mamografickým screeningem vyšetřit jednou za dva roky zdarma v jednom z 73 specializovaných center, vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nejmenší podíl žen, a to 52 procent, dochází na vyšetření v Praze, přestože je v ní 13 těchto center.

Onkologie na vzestupu. O lidi s nádory mají pečovat vysoce specializované sestry

„Výsledky vyšetření jsou známy v rámci několika dní, některá centra vydávají výsledek ihned a dokonce okamžitě doplňují některá nezbytná vyšetření. Všechny ženy, kterým je objeven podezřelý nález, jsou dovyšetřeny a předány k léčbě do Komplexních onkologických center,“ uvedla předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR Miroslava Skovajsová. Čekací doba na vyšetření je podle ní zhruba dva měsíce.

Pomoci může i samovyšetření

Ženám ve věku 40 až 45 let pojišťovny na mamografické vyšetření přispívají, mladší ženy mají možnost podstoupit vyšetření prsů ultrazvukem. Musí si je samy uhradit, zdravotní pojišťovny jim ale zpětně část ceny proplácejí. Odborníci také upozorňují, že vhodné je pravidelné samovyšetření.

Prvním příznakem rakoviny může být pevná bulka v prsu, změny jeho tvaru, barvy či velikosti, zejména vtažená nebo vyklenutá místa.

Podobně jako u rakoviny prsu jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazená preventivní vyšetření k odhalení rakoviny děložního čípku u gynekologa, rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí nad 50 let a rakoviny plic u bývalých či současných dlouhodobých kuřáků. Od příštího roku bude spuštěný screening rakoviny prostaty.