Nejlepší rehabilitaci po rakovině prsu nabídnou lázně. Využijte pojišťovnu

Co dělat po operaci prsu? Když jsem po onkologické léčbě, mám nárok na lázně? A jaké lázně mi mohou pomoci? To jsou časté otázky, které si kladou ženy poté, co se vyrovnaly s diagnózou rakoviny prsu a úspěšně absolvovaly léčbu. I když jsou v podstatě vyléčené, trpí mnohé pacientky existenciální úzkostí. Netuší, co bude dál a jestli se dokážou vrátit k běžnému životu, který rakovina prsu zcela změnila. I s řešením těchto stavů mohou onkologickým pacientkám výrazně pomoci lázně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: Se svolením Lázně Luhačovice, a.s.