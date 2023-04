Stanislav Platil (45 let) ze Štětí byl mužem v plné síle, když se mu v noze objevil nepříjemný tlak. Jako operátor jednoho z převíjecích strojů v největší papírně v Česku tomu zprvu nevěnoval pozornost v domnění, že se jedná o natažený sval. Jenže šlo o nádor, odborně zvaný myxoidní liposarkom.

Standa Platil shání peníze na životně důležitý lék. | Foto: se svolením Stanislava Platila/Deník/Topi Pigula

V době, kdy se Stanislav Platil vydal k lékaři, už měl nádor velikost pomeranče. „Nádor byl ze začátku hluboko uložený ve svalu, takže nebyl vidět a nic nebolelo. Teprve později, když jsem se sprchoval, tak bylo vidět, že v noze něco je. Šel jsem k lékaři a až on mi řekl o skutečné velikosti nádoru,“ říká Stanislav Platil, který absolvoval nejprve protonovou léčbu a později operaci, během které byl nádor odstraněn.

Veřejnou sbírku najdete na stránce donio.cz/prostandu.

V té době už nádor utlačoval okolní nervy a dával o sobě vědět silnou bolestí. Jenže operace přišla pozdě, sarkom se stihl rozšířit do plic, kde se metastázy z milimetrové velikosti začaly prudce zvětšovat. Chemoterapie nezabrala a poslední šancí je biologická léčba.

Zároveň byl během operace přerušen femorální nerv, což způsobilo nefunkčnost stehenního svalu. „Po bytě chodím bez opory, všude dosáhnu a můžu se opřít, ale venku musím mít hole,“ komentoval situaci Stanislav, táta tří dětí.

Nyní se on i jeho rodina upínají k léku Yondelis. „Standu nevyléčí, ale podle paní doktorky mu prodlouží život,“ řekla manželka Martina s tím, že Stanislav by mohl žít díky nákladnému zahraničnímu léku až o desítky let déle.

Žádost na uhrazení léku podal pojišťovně Ústav radiační onkologie. Několikastránková zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny však Stanislava nepotěšila. Důležité je v ní jediné slovo: zamítnuto. „Vzhledem k možnosti, že je k dispozici alternativní léčba, není naplněna jedna z podmínek mimořádné úhrady léčivého přípravku z prostředků veřejného pojištění,“ stojí ve zprávě VZP.

Odvolává se přitom na studii z roku 2009 popisující jedinou randomizovanou studii k léku, což je podle VZP málo. Jenže například v roce 2015 vyšla další studie v jednom z nejprestižnějších světových zdravotnických periodik The Lancet.

Žádost o úhradu byla na VZP podána 14. února 2023, zamítavé stanovisko přišlo 29. března 2023. Trvalo tedy déle než měsíc, než VZP žádost posoudila a úhradu léku zamítla. V době, kdy se hraje o čas a o život, se proto Stanislav Platil s manželkou rozhodli vypsat veřejnou sbírku na platformě donio.cz s cílem získat cílovou částku pro koupi léku. Aby nedošlo k další časové ztrátě, pro první dávku si peníze půjčili a aktuálně je zažádáno o koupi a dopravu ze Švédska. „Rakovina mě už teď nebolí, ale čas se krátí,“ sdělil Standa Platil.

Dávek je nutno získat alespoň devět, přičemž každá z nich stojí zhruba 40 tisíc korun. Přispět může každý na webovém odkazu donio.cz/prostandu. Celá věnovaná částka jde na úhradu léku.

Trabektedin z bakterií

Biologická léčba patří v případě onkologických onemocnění k jednomu z nejmodernějších způsobů léčby. Lék Yondelis má v sobě látku trabektedin, která se získává z bakterií symbioticky žijících v mořských pláštěncích. Trabektedin se umí navázat na DNA, přičemž v místě navázání dojde k rozlomení řetězce deoxyribonukleové kyseliny a buňka umírá. Není tedy schopná se dál dělit a zastavuje se tak zhoubné bujení. Používá se k léčbě sarkomu měkkých tkání formou infuzí. Yondelis má ale velmi silné vedlejší účinky. „Lze očekávat, že u většiny pacientů léčených přípravkem Yondelis se objeví nežádoucí účinky nějakého stupně (91 % při monoterapii a 99,4 % při kombinované terapii),“ udává dokumentace k přípravku Yondelis.