Když začal mít Míra bolesti břicha, ani ve snu ho nenapadlo, že by tu už za měsíc nemusel být. On i jeho početná rodina se však bohužel velice záhy přesvědčili o tom, jak zákeřná může být rakovina slinivky břišní, která mu byla po návštěvě lékaře diagnostikována. Karcinom slinivky břišní však zpočátku nemívá žádné příznaky, a tudíž Míra až do poslední chvíle netušil, že nádorovým onemocněním trpí.

Míra byl oddaným manželem a otcem šesti dětí. Život mu náhle vzala rakovina slinivky. | Foto: se svolením Nicole Hillebrand

Když někdo onemocní vážnou nemocí, je to vždy pro něj i jeho rodinu obrovský šok. V některých případech může pomoci náročná operace, jindy se léčba táhne roky, ovšem s nadějí, že to jednou bude dobré. Míra bohužel takové štěstí neměl. V pouhých čtyřiceti letech navštívil po tři týdny trvajících bolestech břicha lékaře, který mu oznámil krutou diagnózu: rakovina slinivky břišní.

Univerzita Pardubice představila koncept klinické studie diagnostiky rakoviny slinivky:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Zemřel šest dní po diagnóze

* Po Mírovi zůstalo šest dětí

* Příčinu nemoci nezjistili

* Na zabezpečení rodiny je sama





Kdyby Míra odhalil zákeřnou nemoc včas, měl by velkou naději na uzdravení. Toto nádorové onemocnění je však nevyzpytatelné právě proto, že ho současná medicína zatím včas odhalit nedokáže. Avšak nedávno se objevila zpráva, že „umělá inteligence dokáže nemoc diagnostikovat o celé tři roky dříve než lékaři," jak tvrdí web VTM, zaměřený na vědu, techniku a technologie.

Záludná rakovina slinivky



Kdyby se dalo odpovědět na otázky: jak začíná rakovina slinivky? Jak odhalit karcinom slinivky břišní? Kde nádor pankreatu bolí? Jak poznat rakovinu slinivky včas nebo jak se poznají počínající problémy se slinivkou, bylo by jednoduché nemoc v ranném stádiu odhalit a nádor odoperovat. To však bohužel nelze.

„Zhoubné nádory pankreatu patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění, a to především kvůli pozdní diagnostice. Ročně jí u nás onemocní dva tisíce lidí, typicky ve věku šedesát až osmdesát let. Mohou ji doprovázet příznaky jako bolest břicha, hubnutí, žloutenka, nechutenství, nevolnosti, mastná stolice či celková slabost. Každý dospělý občan ČR má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku, jejíž součástí je i onkologická prevence,“ jak udává Masarykův onkologický ústav.

Bohužel se však podle zdravotnického webu EUC jedná o nádorové onemocnění „s nejhorší prognózou, a to se zhruba 95% úmrtností.“

Míra zemřel do týdne

Vážná onemocnění většinou ovlivní chod celé rodiny. Ztráta rodinného příslušníka je vždy těžká, ale když jeden den jdete s manželem a dětmi na výlet a za týden pokládáte květiny na jeho hrob, aniž byste tušili, že nemocí trpěl, je velice těžké se s tím smířit a události posledních dní vůbec pochopit a přijmout.

„15. května byl manžel poprvé u lékaře kvůli pár dní nafouklému a tvrdému břichu a nebylo mu celkově dobře. Tam mu na ultrazvuku zjistili metastázy v játrech s tím, že to ale bohužel není ten hlavní problém, a že ho čekají další vyšetření. Že je to rakovina slinivky se dozvěděl 29. května. Zemřel o šest dní později 4. června,“ s těžkým srdcem konstatuje Mírova manželka Veronika.

„A to nikdy nebyl ani na nemocenské. Jen letos v lednu byl na stomatochirurgii se zánětem v čelisti, ale jinak byl podle všeho naprosto zdráv,“ dodává paní Veronika.

Na šest dětí zůstala sama

S Mírou měla Veronika harmonický vztah, z něhož vzešlo šest zdravých dětí ve věku 18, 16, 13, 10, 7 let a 4 roky. Posledních osmnáct let se tudíž Mírova manželka starala o výchovu společných potomků a chod domácnosti. Zabezpečení rodiny proto bylo jen na manželovi.

„Nejstarším dětem je osmnáct a šestnáct let, stále studují, takže materiálně se na chodu domácnosti zatím nijak nepodílejí. Oba sice mají brigádu, ale to mají tak pro uspokojení osobních potřeb,“ říká paní Veronika, která je s nejmladším synem stále doma, protože ho do školky v tomto roce ještě nevzali.

Žena má devět dětí, čtyři hendikepované a je na ně sama. Doma ale vše funguje

Rodina těžké chvíle prožívá pohromadě a jsou jeden druhému oporou. „S nejstarším synem jsem denně na telefonu a bavíme se o všem. Druhorozený syn to asi nese nejhůř a moc se o tom nedokáže bavit. Jinak jsme si samozřejmě všichni oporou, co to jen jde,“ vysvětluje vdova po Mírovi, který zemřel necelý týden po diagnostikování zhoubné nemoci.

O záludnosti agresivní rakoviny slinivky jsme vás informovali například i v tomto článku.

Agresivní rakovina slinivky stála život i celebrity. Odhalte ji, dokud je čas

Rakovina slinivky je zákeřná i v tom, že její příčinu mnohdy ani neodhalí. Ani lékaři zatím nemají v tomto ohledu jasno.

Příčinu nemoci nezjistili

„Příčina rakoviny pankreatu nebyla doposud objasněna. Může se na ní podílet kouření, genetické faktory, obezita či špatná životospráva nebo jiné nemoci. Rozhodně však mluvíme o onemocnění, které je na vzestupu. Navzdory inovativní chemoterapii je však u pacientů průměrná doba dožití kratší než jeden rok,“ uvedl profesor Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze v tiskové zprávě Onko Majáku.

Jak funguje slinivka:

Zdroj: Youtube

Lidé, v jejichž rodině se onemocnění slinivky vyskytne, mohou požádat o genetické vyšetření, které může dědičnou dispozici odhalit a daný jedinec pak bude důkladněji preventivně sledován, aby se na nemoc přišlo včas.

Míra svou rodinu miloval nadevše. Zákeřná choroba připravila děti o tátu a Veroniku o manžela.Zdroj: se svolením Nicole Hillebrand

„O nikom v rodině zatím nevíme, ale popravdě jsem doteď ani netušila, že existují genetické testy, které by mohly rakovinu slinivky odhalit. Je to všechno moc čerstvé, ale s dětmi určitě půjdu,“ tvrdí paní Veronika.



Nahrává se anketa …

Zabezpečení rodiny je teď na ní

Jelikož je paní Veronika s nejmladším synem stále doma, nástup do práce plánuje až od září, protože v tuto chvíli nemá pro syna žádné hlídání a dřívější nástup do zaměstnání pro ni z tohoto důvodu nepřipadá v úvahu.

Roman byl workoholik a rád cestoval. Teď ho ničí rakovina plic, prosí o pomoc

„Chtěla bych dělat něco kreativního, něco tvořit, ale to není na uživení rodiny. Nejspíš budu hledat práci na pozici prodavačky, abych vydělala tolik peněz, které postačí na základní potřeby,“ podotýká maminka šesti dětí, pro níž bude velice náročné domácnost a početnou rodinu zabezpečit.

Pro Veroniku a její děti proto založila její neteř sbírku na Doniu, kde můžete vdově a její rodině do těžkého začátku přispět jakoukoliv částkou.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová