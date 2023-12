Jako zlý sen se jeví příběh paní Moniky Křížové, která v přechozím roce přišla téměř o všechno. Nejprve málem o čerstvě narozené děti, pak o tatínka a před několika týdny jí zemřel i milovaný manžel. Že trpí rakovinou slinivky břišní, si vyslechl minulý rok těsně poté, co si domů přinesl dvě dcery, které samy bojovaly dlouhé tři měsíce na JIP o život.

Čestmír Kříž se z novorozených dcer nestihl dlouho radovat. Zemřel na rakovinu slinivky | Foto: se svolením Moniky Křížové

Před dvěma lety se Monika Křížová dozvěděla krásnou zprávu: bude maminkou jednovaječných dvojčat. S manželem Čestmírem, který byl profesionální hasič, se moc těšili, že je čeká krásná životní etapa a k tehdy sedmileté Julince jim domů přibydou další dva potomci. Pohlaví tenkrát ještě neznali. Od počátku však bylo její těhotenství považováno za rizikové. To ale bohužel nebylo to nejhorší, co mělo Moniku Křížovou a její dcery v následujících měsících potkat.

Nejprve málem přišla o děti

„Kvůli riziku transfúzního syndromu bylo nutné, aby dvojčátka ještě v děloze podstoupila operaci, jinak by nepřežila. O dva měsíce později, ve 25 týdnu těhotenství, však museli lékaři z důvodu preeklampsie a ohrožení mého života těhotenství ukončit císařským řezem,“ vzpomíná na den, kdy začala pociťovat o své čerstvě narozené holčičky obrovský strach, maminka Monika Křížová.

Dvojčátka se narodila za velice dramatických okolností a jejich rodiče se od samého počátku modlili, aby neměly žádné závažné komplikace. Dcerky se totiž narodily extrémně předčasně s porodní váhou pouhých 490 a 620 gramů a celé týdny na JIP bojovaly o své životy s nejistými prognózami.

Na rodinu se však usmálo štěstí a děvčátka mohla odejít po 99 dnech se svými rodiči domů.

Zdrcující diagnóza manžela

Štěstí však rodinu bohužel velice záhy opustilo. Novopečený tatínek tří krásných dcer se totiž pouhé dva týdny poté, co byla rodina konečně pohromadě, dozvěděl něco, co celou rodinu šokovalo.

„Manžel se nějakou dobu necítil dobře. Po návštěvě lékaře se dozvěděl zdrcující zprávu. Bylo mu sděleno, že má nádor na slinivce. Přesto si však nikdy nestěžoval a celou dobu věřil, že bude jeho léčba úspěšná a on svůj boj vyhraje,“ vzpomíná na svého manžela Monika Křížová.

Slinivka břišní - nepodceňte tyto příznaky a prevenci rakoviny slinivky:

Zdroj: Youtube

Čestmír podstoupil velmi náročnou operaci a po dlouhých měsících v nemocnici mohl konečně začít s chemoterapií. To už však osud přichystal pro paní Moniku další těžkou ránu. „Do toho všeho navíc zjistili mému tatínkovi rovněž onkologické onemocnění. Objevil se mu nádor na mozku. Zemřel po třech měsících,“ vypráví o těžkých dnech Monika Křížová, která po tatínkově pohřbu doufala, že už je všem špatným zprávám konec.

Proti rakovině neměl šanci

Čestmír byl optimistou do poslední chvíle a svým přístupem držel i všechny kolem sebe. Mezi chemoterapiemi pomáhal s péčí o dcerky a užíval si čas s rodinou, kterého mu však už nezbývalo mnoho.

„Po kontrolním vyšetření 9. října se dozvěděl, že léčba nezabírá a že mu zbývá pár dní života. Těch pár dní osud vyměřil na tři týdny. Svůj boj prohrál po jedenácti měsících 30. října 2023,“ vzpomíná na den, který navždy zůstane v její paměti, Čestmírova manželka.

Rakovina slinivky

Slinivka je orgán ležící mezi žaludkem a páteří. Slouží k tvorbě šťáv, které pomáhají trávit jídlo, ale také k výrobě hormonů inzulinu či glukagonu. „Rakovinu slinivky je velice obtížné odhalit, jelikož v ranných stádiích není doprovázena žádnými typickými příznaky. Navíc je zakryta dalšími orgány jako například žaludkem, tenkým střevem, játry, žlučníkem a dalšími,“ tvrdí National Cancer Institute. Pokud už se příznaky projeví, patří mezi ně žloutenka, světle zbarvená stolice, tmavá moč, bolest v horní nebo střední části břicha a zad, náhlý úbytek na váze, ztráta chuti k jídlu a pocit velké únavy. Prognóza i léčba závisí na tom, zda lze nádor odstranit chirurgicky, v jakém stádiu se onemocnění nachází, i na tom, zda se jedná o první či opakující se diagnózu. Podle American Cancer Society je to však obvykle pět let od diagnózy.

Jak lze Monice pomoci

Ne vlastní vinou tak zůstala maminka tří dětí na všechno sama. Plná smutku se musí postarat o výchovu svých dětí, ale i o to, jak je finančně zabezpečí.„Poslední rok jsem několikrát denně dojížděla za dcerami na JIP, poté za umírajícím tatínkem, a nakonec za manželem, kterému jsem se snažila být do poslední chvíle oporou,“ popisuje náročný rok.

A jak o ní tvrdí její přátele: „i když je to silná žena, a stále říká, že jsou lidé, kteří potřebují pomoc více než ona s dcerami, víme, že její dcerky si pomoc skutečně zaslouží.“

I proto pro ni založili sbírku na platformě Donio, protože vědí, že ona by si o pomoc nikdy sama neřekla. Vybrané peníze budou použity na běžný chod domácnosti a neodkladné opravy domova, který pro ně tatínek Česťa s láskou vybudoval, a dále na potřeby a vzdělávání dětí.

„S Vaší pomocí chceme Julii, Klaudii a Lauře ukázat, že v těchto nejtěžších chvílích láska a podpora ostatních může vnést alespoň trochu světla i do těch nejtemnějších dnů. Ze srdce děkujeme za každý zaslaný příspěvek. Velmi si vážíme Vaší pomoci,“ uvedli pod sbírkou rodinní přátelé.

Štědří lidé přispívají

V souvislosti se sbírkou se strhla velká vlna solidarity a pozůstalé mamince se třemi dcerami přispělo už přes dva tisíce lidí, kteří dokázali vybrat téměř dva miliony korun. Někteří se kromě financí rozhodli přidat i slova útěchy a dokázat mamince, že má kolem sebe lidi, na které se může v případě potřeby obrátit.

Například hasič @Jirka Zima: „Aby každý den byl pro Vás a Vaše malé slečny už jen plný sluníčka a štěstí se na vás všechny už konečně otočilo čelem. Hodně sil. Jirka Zima a všichni drážní hasiči z Nymburka.“

Slova útěchy přidala i @Jitka Vitínová Balogová: „Držím všem holkám palce, teď je to ještě hodně bolavé, ale čas je dobrý sluha a pomůže vše přijmout a žít. Manžel zemřel na konci března po náročných pěti letech, kdy chvíli bylo dobře a potom hůř a hůř. Pořád nám chybí, ale život běží dál a my nikdy nezapomeneme,“ svěřila se s podobným osudem.