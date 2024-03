Každý rok je v České republice zjištěna rakovina tlustého střeva asi u 8000 osob a přes 3000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi umírá. Takže určitě není od věci zapojit se do preventivního plošného testování, které plně hradí zdravotní pojišťovny. Jak takový screening rakoviny tlustého střeva a konečníku vypadá a co vás při něm čeká? Lze provést vyšetření střeva bez kolonoskopie? Praktická lékařka detailně popsala, jak doma správně odebrat vzorek k testování a jakým chybám se vyhnout.

Odběr vzorku stolice uděláte, když jdete doma na velkou. | Foto: Shutterstock

Screeningový test karcinomu kolorekta (tračník a konečník jako celek) je určen pouze pro bezpříznakové osoby v rámci prevence. Není to test, který se provádí v případě obtíží pacienta, když se pátrá už po konkrétní chorobě.

„Jakmile tedy mají pacienti obtíže, nebo pozorují krev ve stolici, měli by co nejdříve být vyšetřeni v ordinaci praktického lékaře a na základě toho jim bude doporučeno dovyšetření. To spočívá v provedení kolonoskopie, případně ultrazvuk břicha. Pokud máme podezření na hemoroidy, odesíláme pacinta na proktologii. Rozsah vyšetření se řídí rozvahou lékaře,“ říká Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství.

Screening rakoviny tlustého střeva

Více možností testování

Test na okultní (skryté) krvácení do stolice se v rámci prevence provádí od 50 do 54 let věku jednou ročně a od 55 let jednou za dva roky, při každé preventivní prohlídce. To je doporučený interval pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, neboli kolorekta.

Test na okultní (skryté) krvácení do stolice se v rámci prevence provádí od 50 do 54 let věku jednou ročně a od 55 let jednou za dva roky, při každé preventivní prohlídce. To je doporučený interval pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku, neboli kolorekta. Nahradit ho může i preventivní kolonoskopie, která, pokud je negativní a pacient nadále nemá žádné obtíže, nahrazuje vyšetřování stolice po dobu 5–10 let. Pacient si tedy může zvolit, zda si vybere screeningovou kolonoskopii, která přináší přímý obraz sliznice střeva. Má i tu výhodu, že při ní může být případně i rovnou odstraněn přednádorový stav, tedy polyp, ze kterého většina nádorů vzniká.

, která, pokud je negativní a pacient nadále nemá žádné obtíže, nahrazuje vyšetřování stolice po dobu 5–10 let. Pacient si tedy může zvolit, zda si vybere screeningovou kolonoskopii, která přináší přímý obraz sliznice střeva. Má i tu výhodu, že při ní může být případně i , ze kterého většina nádorů vzniká. Pacienti s takzvanou rodinnou zátěží, kde se ví o výskytu nádorů kolorekta u rodinných příslušníků, by měli být ohledně screeningu posuzováni individuálně.

Střevo lze zkontrolovat v ordinaci

Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČSL JEP.Zdroj: Se svolením Ludmily BezdíčkovéExistuje více způsobů, jak test provést. „V ordinacích používáme standardizované přístroje, které musí být pravidelně kontrolovány, aby poskytly správný výsledek. Nejmodernější způsob, který používáme, dokáže určit množství červeného krevního barviva hemoglobinu ve stolici,“ popisuje doktorka Bezdíčková testování u lékaře.

Další, často využívanou možností je, že si člověk udělá test sám doma. „Když jsem po svých padesátých narozeninách test poprvé dostala od své praktičky a doma se do toho pustila, byla jsem hodně nejistá. Dokonce se mi třásla ruka,“ vypráví paní Renata. „Ale nebylo to nakonec těžké, jde jen o to, že člověk běžně to, co vykaká, nijak zvlášť nezkoumá.“

Jak odběr na test provést doma

Lidé se někdy zdráhají otestovat se právě kvůli svým rozpakům, které plynou i z nedostatku informací. Pokud jste si ještě preventivní test na rakovinu střeva a konečníku nedělali a jste zvědaví, jak na to, doktorka Bezdíčková ho pro lepší představu pro nás popsala:

Pacientovi vydáváme zkumavku s návodem a v ordinacích jej i informuje sestra, jak s odebráním vzorku naložit. Na jednom konci zkumavky je špička, s níž pacient nic nedělá. Pacient pouze na vrchu zkumavky odšroubuje víčko, jehož součástí je tyčinka nebo lopatička. Vzorek stolice pacient zachytí do čisté nádobky nebo na speciálním odběrovém papíře, který je součástí odběrové sady. Lopatičkou nabere vzorek stolice tak, aby přilnula ke drážkám na tyčince. Tu vrátí do zkumavky. Stačí malý vzorek, ve zkumavce by nemělo být zbytečně velké množství. Zašroubovanou zkumavku poté pacient nejpozději do několika dnů, podle návodu, doručí do ordinace praktického lékaře Testy mohou provádět i gynekologové – v tom případě by měly pacientky o tomto testu informovat svého praktického lékaře.

Do stolice píchněte raději víckrát

Jelikož se složení stolice může v jednom jejím kousku lišit, je ideální zapíchnout konec tyčinky do tří různých částí stolice. Pro testování stačí opravdu pouze malé množství stolice, které je zachycené v rýhách závitu.

Při odběru vzorku nevadí, i když je stolice třeba kvůli zácpě hodně tuhá. „Zácpa nevadí, ale pokud se jedná o vodnatý průjem, pak nemá smysl odebírat vzorek – není to zkrátka ideální čas na to, dělat si screeningový test,“ upozorňuje doktorka Bezdíčková.



Co když stolice spadne do záchodu

„U svého prvního testu jsem byl dost nešikovný a zachycené hovínko mi z odběrového papíru spadlo do záchodu. Tak jsem ho tam pak lovil,“ vzpomíná pan Martin na domácí testování. Podle odborníků už ale v toaletě vykoupanou stolici používat neměl.

„Při odběru je důležité, aby se vzorek stolice nedostal do kontaktu s vodou z toalety či s močí. Kontaminace krví u žen, které mohou ještě i po padesátce menstruovat, může vést k pozitivitě testu, je lépe tedy odběr provést jindy,“ upozorňuje docent Ilja Tachecí,předseda výboru České gastroenterologické společnosti.

Kdy se dozvíte výsledek

Pokud jsou ordinace vybaveny přístrojem, který dokáže vzorek vyhodnotit, výsledek testu mají lékaři k dispozici do 15 minut. Některé ordinace si vzorky schovají a jednou denně vyhodnotí všechny zároveň.

„Druhou možností, pokud ordinace potřebné vybavení nemají, je donést vzorek do laboratoře, kam pacient přijde s žádankou od praktického lékaře. Většina ordinací praktických lékařů ale už přístroje na tuto analýzu má. Dříve se používal i obálkový test, který už v sobě obsahoval sadu na testování. Podobné testy by šly využívat i jako samotesty, ale v České republice toto není zavedeno,“ dodává praktická lékařka.