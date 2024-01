Jste ranní ptáče nebo spíš noční sova? To poznáte podle toho, zda vám ranní vstávání nedělá problém, nebo pětkrát vypnete budík, abyste si mohli ještě trochu přispat. Abyste se neprobouzeli unavení a dokázali rychle vyskočit z postele, můžete si pomoci několika jednoduchými triky, které zvládne každý. Nejdůležitější je však vyvarovat se chybě, kterou dělá mnoho lidí.

Vstát ráno z postele dělá problém většině lidí. Jednou věcí to ještě zhoršují. | Foto: Shutterstock

Budík!!! Jste vstavač, nebo zamačkávač?

Zdroj: Youtube

Už jste se někdy ráno probudili mírně dezorientovaní, zmatení a všechno jen ne odpočinutí? V zimě, kdy se navíc probouzíte do temného rána, bývá tento pocit častější a silnější, a dokonce můžete mít až pocit, že jste unavenější, než když jste šli spát.

Důvod, proč se ráno probouzíte unavení, ale někdy může být zřejmější, než se na první pohled zdá. Vaše ranní únava totiž může souviset nejen s pozdním uleháváním, ale i s drobností, kterou mnoho lidí dělá ve chvíli, kdy jim zazvoní budík.



Nahrává se anketa …

Neodkládejte vstávání

Někteří z nás mají ve zvyku mít natažených hned několik budíků. Pocit, že se probudíme o hodinu dříve s vědomím, že můžeme ještě hodinu spát, volí mnoho z nás. Podle odborníků na spánek magazínu Sleep to však není cesta ke kvalitnímu spánku a lepšímu probouzení. Dokonce naopak.

Kýchnout, či kýchnutí zadržet? Při jedné z variant hrozí i protrhnutí krku

„Kdykoliv stisknete tlačítko odložení vašeho budíčku, připravujete se o kvalitní odpočinek. Spánek, který následuje při odkládání vstávání, už není zdaleka tak obnovující. Místo odkládání budíku jej nastavte na absolutně nejpozdější čas, kdy se můžete probudit. Jedině tak podpoříte kontinuitu spánku a dojde k dostatečnému odpočinku,“ vysvětluje odbornice na spánek doktorka Funke Afolabi-Brown.

Podobně smýšlí i neurolog Chris Winter: „Jedním z nejdůležitějších faktorů je nastavit si budíček každý den na stejnou dobu a neměnit ho. Pokud se váš budíček mění, způsob, jakým se budete cítit po probuzení, bude velmi podobný tomu, když uleháte,“ zmiňuje jednu z nejčastějších chyb, které se však lze velice snadno vyvarovat. Abyste se probudili svěží a dokázali se ráno „vyhrabat“ z postele, pomohou vám i následující aktivity.

Budík umístěte daleko od postele

I proto není špatný nápad připravit se na ráno tak, abyste si odkládání budíku přímo z postele nemohli při probuzení v polospánku rozmyslet. Ať už používáte k probuzení klasický budík, digitální, hodinky nebo mobilní telefon, uložte ho před spaním co nejdál od své postele. Ráno budete nuceni vstát i ve chvíli, kdy byste jinak budík stisknutím jednoho tlačítka „típli“.

Zkažený med poznáte na první pohled i podle vůně. Jak zabránit jeho zkvašení?

„Pokus získat dalších pět minut či více vás může udržet ve spánkové setrvačnosti a budete se cítit stále více omámeni, jelikož se vaše tělo bude snažit znovu usnout. Umístění budíku na druhou stranu místnosti vám však zabrání stisknout tlačítko odložení a místo toho vás donutí budík vypnout. Procházka na druhou stranu místnosti vám rozproudí krev, což vás rychleji probudí,“ tvrdí technologický magazín Tom´s Guide.

Rozhrňte závěsy a rozsviťte

Ve dnech, kdy se probouzíme do tmy, se každému z nás vstává mnohem hůř, než když nás svými paprsky pozvolna probudí teplé vycházející slunce, a to často i před budíčkem. Abychom si však vstávání trochu ulehčili a učinili příjemnějším, můžeme si pomoci i umělým osvětlením a rozhrnutím závěsů.

„Světlo nabádá náš mozek, aby byl vzhůru. Umělé osvětlení sice není tak jasné jako slunce, ale rozhodně je příjemnější než vstávání za tmy. Proto jakmile zazvoní budík, rozsviťte lampičku, která vám pomůže se probudit,“ doporučuje celosvětově uznávaný zpravodajský magazín The New York Times.

Pokud se ovšem probudíte v noci a nemůžete usnout, rozsvícení světla je naopak tím nejhorším nápadem. „Jasné světlo je stimulant, stejně jako kofein, tudíž pro vás bude následně mnohem těžší usnout. Cokoliv v noci potřebujete udělat, dělejte ve tmě, jinak hrozí, že se probudíte ještě více. Navíc může dojít i k posunu vašich vnitřních hodin a k narušení spánku v průběhu následující noci,“ varuje americký zpravodajský web The Guardian.

Nezapomentulný Jaroslav Dušek a jeho budíček v Pupendu:

Zdroj: Youtube

Dejte si sklenici vody

Vykročit do nového dne pravou nohou může pomoci i obyčejná sklenice vody, kterou si připravíte před ulehnutím na noční stolek. Je dobře známo, že udržování dostatečně hydratovaného těla přispívá k dobrému zdraví, pravidelné stolici a k vyšší kvalitě pleti i vlasů. Dopřát si proto první sklenici vody hned po ránu přispěje i k celkové hydrataci organismu.

Na horách v zimě: Jak se chránit před sluncem kvůli agresivní formě rakoviny

Podle výzkumu provedeného na Swansea University ve Velké Británii vám udržení hydratace pomáhá, abyste se probouzeli bdělejší a plní energie. „Pití vody rovněž zlepšuje paměť, udržuje soustředěnou pozornost, zlepšuje kognitivní funkce, je zodpovědné za udržení energie a předchází depresím,“ tvrdí autoři studie.

Studená i teplá sprcha

Co se týče hygieny, existují dvě hlavní skupiny lidí – ti, co se sprchují večer a ti, co se sprchují ráno. Pravdou ale je, že pokud volíte ranní sprchu, může vám to pomoci s probuzením a příjemným nastartováním do nového dne. Bdělost může ovlivnit zejména teplota vody.

Studie, která zkoumala dopad sprchování se teplou i studenou vodou brzy po ránu, došla k zajímavým závěrům. „Účastníci začali se sprchováním při preferované teplotě vody, a poté strávili posledních 30 až 90 sekund sprchováním pod studenou vodou. Většina z nich zaznamenala po vystavení se studené vodě vyšší hladinu energie, kterou někteří přirovnávali ke konzumaci kofeinu,“ tvrdí autoři studie.

Jak proměnit kyselé mandarinky na sladké za pár minut? Funguje na to snadný trik

Nizozemská studie z roku 2016 navíc zjistila, že lidé, kteří zakončovali svou sprchu studenou vodou, cítili nejen vyšší hladinu energie, ale rovněž vykazovali vyšší zdraví a nižší nemocnost.

Dopřejte si brzkou snídani

Snídaně se nenazývá nejdůležitějším jídlem dne jen tak zbůhdarma. Dodává našemu tělu obrovské množství energie, ze kterého čerpáme celý následující den, dodává energii mozku a zlepšuje proces koncentrace a učení. A čím dříve si snídani dopřejeme, tím dříve bude naše tělo zásobeno energií.

Zdravotnický magazín Healthline doporučuje ráno zařadit ovesné kaše, řecký jogurt, vajíčka, avokádo či si připravit vydatné smoothie z lesního ovoce a jiných bobulí.

Naopak vynechání snídaně může negativně ovlivnit celý následující den. „Vynechávání snídaně významně souvisí s únavou a špatnou pozorností. Ranní půst může mít škodlivé účinky na různé aspekty kognitivních funkcí, snížit hladinu energie, ovlivnit výkon v průběhu dne i způsobit duševní potíže,“ tvrdí jasně autoři studie.