Píše se listopad 2020. Hlava ji sice pobolívá už pátý den, ale příliš se tím nezabývá. Má práci. Musí se postarat o syna, naplánovat svatbu. Bolest však nabírá na síle a začíná jí prostupovat hlavou, hrudníkem, pažemi, konečky prstů. Poté třiatřicetiletou Lucii Katreniak z Brna obklopuje tma. Probouzí se až v nemocnici. Lékaři jí oznamují děsivou zprávu: nádor na mozku větší než tenisák.

Ráno vstala a plánovala svatbu. Večer jí diagnostikovali nádor na mozku | Foto: ZZS JMK

Tělo Lucie Katreniak sevřené v křečích našel její otec. A okamžitě do brněnských Žabovřesk zavolal jihomoravskou záchrannou službu. „Nic si z toho nepamatuji. Vím jen, že tam byli za dvě minuty. Přijet o pár minut později, nastala by u mě klinická smrt. Lékař Jan Přikryl a záchranáři Jiří Škárek a Ladislav Roman mi zachránili život. Za to jim budu navždy vděčná,“ vypráví dnes Lucie.