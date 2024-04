Říká se o ní, že je účinným přírodním lékem na všechny neduhy. Ať už vás trápí vysoký krevní tlak, ucpaný nos, reflux, nadýmání, záněty močových cest, ale i deprese či máte problémy s ledvinami, zázraky prý umí šťáva z řapíkatého celeru. Jenže zatímco ji jedni až fanaticky doporučují, lékaři kroutí hlavami. Určité benefity však celerová šťáva skutečně přináší. Proč pít celerovou šťávu a na co je řapíkatý celer dobrý?

Šťáva z řapíkatého celeru je zdraví prospěšná. O zázračný lék se však nejedná. | Foto: Shutterstock

Zdravá životospráva a zařazení vyššího množství zeleniny do stravy je rozhodně správným krokem ke zdraví i štíhlé linii. Některé druhy ovoce či zeleniny jsou prohlašovány za superpotraviny, jiné dokonce za přírodní či zázračné léky. Jak je to například s řapíkatým celerem, který v posledních letech způsobuje pro své zdravotní benefity na sociálních sítích doslova šílenství?



K popíjení šťávy z celeru se hlásí zástupy lidí, mezi nimiž jsou i některé světové celebrity jako Gwyneth Paltrow nebo Robert De Niro. Opravdu má ale šťáva z řapíkatého celeru zázračné schopnosti? S čím vám skutečně může pomoci?

Fenomén pití šťávy z řapíkatého celeru

Celosvětový fenomén popíjení vylisované šťávy z řapíkatého celeru má na svědomí Anthony William, který se dle svého prohlášení narodil s jedinečnou schopností komunikovat s Duchem Soucitu. Ten mu údajně poskytuje mimořádně pokročilé léčebné lékařské informace, které předbíhají svou dobu. Tvrdí o sobě, že je odborníkem na chronické onemocnění a je zakladatelem hnutí pití šťávy z řapíkatého celeru.

Na Instagramu sleduje jeho profil @medicalmedium 4,6 milionu lidí a neustále přibývají další, kteří tvrdí, že jim popíjení celerové šťávy zlepšilo kondici či je zbavilo chronických onemocnění.

S teorií Anthonyho Williama souzní i mnoho světových celebrit, jako například Sylvester Stallone, Robert De Niro, Hilary Swank či Dwayne „The Rock“ Johnson.

Chválu však na celerovou šťávu a jejího autora pěje i Gwyneth Paltrow:

„Ačkoli v práci, kterou (Anthony William) dělá, je zcela jistě prvek tajemna z jiného světa, mnoho z toho, co říká, obzvlášť v souvislosti s imunitou a chorobami, vnímám ve své podstatě jako správné a pravdivé. A co víc, jedná se o postupy, které jsou tělu přirozené, dostupné a snadno proveditelné,“ tvrdí oscarová herečka pro web Medical Medium.

Jak řapíkatý celer léčí milióny lidí:

Zdroj: Youtube

Proč pít šťávu z řapíkatého celeru

Dle tvrzení Anthonyho Williama má šťáva z řapíkatého celeru schopnost ulevit od mnoha zdravotních komplikací. Jak vyplývá ze studie s názvem Změna krevního tlaku po požití celerové šťávy z roku 2021, může dojít k pozitivní regulaci krevního tlaku, a to už po půl roce užívání.

V porovnání se stonky mají listy více než 20krát vyšší obsah prospěšných flavonů.Zdroj: Shutterstock

Pozitivně však podle @medical_medium_family působí řapíkatý celer například i v léčbě:

angíny,

migrén,

refluxu jícnu,

bolesti žaludku a střevních potíží,

hemoroidů či zácpy,

zánětů močových cest či menstruačních bolestí,

ztráty libida,

vypadávání vlasů,

únavy či nespavosti,

onemocnění štítné žlázy,

návalů horka a nadměrného pocení,

otoků,

ledvinových onemocnění,

a mnoha dalších.

Lepší než antibiotika?

„Žádný jiný léčebný prostředek nepůsobí na kořeny léčebného systému tak silně, jako celerová šťáva. Sodíkové seskupené soli obsažené v celerové šťávě ničí škodlivé bakterie a viry. Například takový streptokok nedokáže být vůči nim imunní, jako třeba vůči antibiotikům,“ tvrdí na svém instagramovém profilu Zlata z Medical medium family.

Ačkoliv studie potvrzující toto tvrzení nejsou dohledatelné, existuje výzkum z roku 2020, který v rámci studie Celer jako potencionální antibakteriální látka a jeho účinek potvrzuje, že výtažek z celeru by mohl být díky své antimikrobiální funkci vhodnou bylinnou terapií proti kožním infekcím spojeným s rezistentní bakterií Staphylococcus aureus (MRSA).

Lékaři jsou skeptičtí

„Neexistují žádné vědecké důkazy, které by podporovaly jakékoliv z uváděných tvrzení,“ říká Rachel E. Scherr, asistentka výzkumu výživy na Kalifornské univerzitě v Davisu.

Podle profesora výživy a psychologie na Cornellově univerzitě Davida Levitskeho je však v sázce něco mnohem většího.

„Víra v zázračné léky může časem vést k tomu, že budou pacienti přístupní téměř čemukoliv. Dokonce i škodlivé léčbě. Maří to víru ve vědu a medicínu ve prospěch magických záhadných léků, které neexistují. Navíc vám garantuji, že příští rok to bude jiná šťáva, houba, nebo jiné kouzelné jídlo,“ varuje pro The New York Times odborník David Levitsky.

S čím může skutečně pomoci

I přesto, že si lékaři nemyslí, že by byl řapíkatý celer zázračným lékem na všechno, určité benefity skutečně nabízí.

„Odšťavňování zachovává chuť a koncentruje živiny. Omezuje však příjem vlákniny, což je podle odborníků na výživu ta nejlepší část. Stejně jako kapusta či špenát je i celer bohatý na antioxidanty a může mít protizánětlivé vlastnosti. V porovnání se stonky mají listy více než 20krát vyšší obsah prospěšných flavonů. Pro ty, kteří konzumovali málo zeleniny a nyní zařadili do svého jídelníčku celerovou šťávu, je to rozhodně dobrá změna,“ tvrdí americký magazín The New York Times.

Navíc může mít celer mírný diuretický účinek, což způsobuje zvýšené vylučování tekutin a snížení plynatosti. Podle britského kulinářského magazínu BBC Good Food jeho konzumace podporuje i zdraví srdce, trávicí funkce, potlačuje zánět, zlepšuje paměť, pomáhá řídit hladinu cukru v krvi a funguje i jako regulátor hmotnosti.

Čerstvá šťáva z řapíkatého celeru v sobě skrývá mnohé zdravotní benefity.Zdroj: Shutterstock

I přesto však odborníci na výživu doporučují konzumovat různé druhy zeleniny a zeleninových šťáv, nikoliv pouze jednu jedinou. Každá z nich je totiž specifická a nabízí jinou kombinaci fytochemikálií, antioxidantů, vitaminů a minerálů, které organismus uvítá.

Šťáva z řapíkatého celeru by však neměla nahrazovat medicínskou léčbu. Při jakýchkoliv pochybnostech či zdravotních komplikacích je vždy jedinou správnou cestou navštívit odborníka a problém s ním konzultovat. Stejně jako popíjení vyššího množství celerové či jakékoliv jiné šťávy.