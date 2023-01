Podle šéfa resortu z odborných diskuzí vyplynulo, že by kratom měl být nedostupný pro děti, pro některé dospělé však za určitých podmínek ano; a pro další skupiny již bez jakékoliv regulace. Sám Válek vnímá obezřetně rizika možné závislosti na kratomu. „Každá návyková látka je obecně problém. Kratom a alkohol jsou stejně nebezpečné a riskantní,“ vyslovil se.

Návykový prášek. Kratom je nebezpečný, ovlivňuje játra i tep, varuje lékař

Experti diskutovali na téma kratomu naposledy poslední lednové pondělí v Praze. Striktní zákaz a represe by podle nich vedly ke vzniku černého trhu a ke zdravotním či jiným negativním dopadům.

„Protidrogová politika se dá zlepšit jedině tím, že přestaneme vše zakazovat a dávat na seznam zakázaných látek. To, že lidé látky užívají, je realita. Mít nějaké méně rizikové alternativy na trhu je dobře. Je ale špatně to, jak jsou na trh uvedeny. To je větší problém,“ míní Vobořil.

Stanovení pravidel žádá i Česko-slovenská asociace za kratom. Jak již Deník informoval, volně dostupný byl třeba v automatech. Získat ho mohou i děti. Podle zástupců asociace i expertů chybějící zákonný rámec neumožňuje prodej omezit podle věku. Prodejci nemohou poskytovat informace o užívání, dávkování či rizicích.

V minulosti byl kratom „pohonnou látkou“ pracovníků všeho druhu.Zdroj: Shutterstock.com

Rizika? Závislost i toxicita

Podle zástupců Česko-slovenské asociace za kratom se prodejci snaží na automaty instalovat čtečky dokladů, aby si nemohli kratom koupit mladší osmnácti let. V lednu měl z pěti desítek automatů kratom zmizet. Asociace připravuje web, kde chce informovat o účincích a rizicích.

Kratom dejme pryč od dětí. Automaty musí z ulic, volají zastánci regulace

Podle Vobořila v Česku kratom užívají desítky tisíc lidí. Jak doplnil jeho poradce, ze závislosti se někteří uživatelé léčí, jejich počty jsou však ve srovnání s jinými legálními látkami velmi nízké.

Kratom má v malém množství povzbuzující účinky, ve větších dávkách utlumuje. Podle monitorovacího střediska sice nepatří mezi vysoce rizikové látky, ale jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Navíc může být i toxický. Pomáhá ovšem také zvládat abstinenční příznaky při závislosti na opiátech, vysoký tlak, únavu a má i protizánětlivé účinky.

Problematiku psychoaktivních látek teď upravují dvě normy. Jednou je zákon o návykových látkách s jejich seznamem. Druhou je zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který slouží k regulaci trhu s alkoholem a tabákem a dalšími produkty ke kouření. Ani jeden z předpisů neumožňuje omezovat dostupnost látek s nízkým rizikem jako kratom.

Tři typy

Ministr zdravotnictví Válek chce mít tři typy legislativy vůči návykovým látkám. Do první kategorie nelegálních mají spadat zvlášť tvrdé drogy, většinou chemicky připravované, jako pervitin, heroin či extáze.

Je kratom zázračný lék, nebo droga? V Česku je volně dostupný, v Polsku zakázaný

Druhou pak podle něj tvoří velmi až extrémně škodlivé látky, ale společensky dlouhodobě akceptované, jako alkohol či výrobky obsahující nikotin. Zdůraznil, že v tomto případě musí legislativa chránit mladé do osmnácti let a dodržovat hranici, za níž užívání není tolerováno (například alkohol za volantem).

U třetí kategorie zmínil právě přírodní látky. „Mnoho jich ani ještě neznáme, objevují se stále nové. Experti mohou posoudit, zda a jaký dopad může mít jejich užívání. Například jakou obsahují hladinu kofeinu a podobně. Díky novým legislativním pravidlům pak můžeme pomocí vyhlášky jasně říct: tahle látka ano a tato už ne, tato má třeba léčebný potenciál jako konopí, nebo že tato je naprosto neškodná,“ vysvětlil Válek.