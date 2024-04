Chemické repelenty jsou v boji proti klíšťatům, samozřejmě při správné aplikaci, velmi účinné. Řadě lidí však způsobují nepříjemné kožní reakce, pokud je aplikují přímo na pokožku. I z tohoto důvodu se mnoho z nich čím dál tím častěji obrací na přírodní odpuzovače hmyzu.

Recepty na domácí repelenty se v některých rodinách předávají z generace na generaci. Jedním z nich je i macerát z oblíbeného koření, které někteří známe jako ochucovadlo vařené rýže. Aromatický hřebíček se zkrátka hodí nejen v kuchyni, ale je i skvělým odpuzovačem hmyzu včetně klíšťat.

Stejně jako ostatní hmyz mají i klíšťata velice citlivé smysly. A jelikož nejsou schopny si svého hostitele samy aktivně najít, jako například komár, musí na něj číhat v úkrytu. O tom, na koho se pak pokusí přisát, rozhodují právě jejich smysly. Nejdůležitější z nich je čich.

„Klíště v první řadě reaguje na pachové, tedy chemické vjemy, které každý tvor vydává. Následně vnímá otřesy půdy způsobené blížícím se člověkem nebo zvířetem. Když se potom člověk otře o vegetaci, klíště se na něj přichytí,“ vysvětluje způsob, jakým klíště „hledá“ svého hostitele informační web Klíště.

Právě tento fakt je klíčem k tomu, jak zařídít, aby si zrovna vás klíště ke svým savým úmyslům nevybralo. Stačí zkrátka udělat vše proto, abyste tomuto hmyzu nevoněli.

Některé bylinky či koření mají tak silný repelentní účinek, že se vám klíště raději vyhne. Jedním z nich je obyčejný hřebíček, který se dá v potravinách sehnat pod dvacet korun.

V roce 2017 provedl tým slovenských vědců výzkum s názvem Repelentní účinnost jedenácti esenciálních olejů proti dospělým klíšťatům a došli k zajímavému zjištění. Odhalili totiž, že některé esenciální oleje mají nezanedbatelný repelentní potenciál. A jedním z nejúčinnějších byl právě hřebíčkový.

„Nejúčinnější byl esenciální olej z hřebíčku. Při zředění na 3% roztok dokázal odpudit 68 až 83 % klíšťat. Vyšší repelentní účinek vykazovala jen směs tymiánu plazivého a citronely, která odpudila až 91 % klíšťat,“ tvrdí autoři studie v čele s Katarínou Štefanidesovou z Biomedicínského centra Slovenské akademie věd.

Hřebíčkový esenciální olej byl široce studován nejen pro své repelentní, ale také insekticidní účinky proti mnoha druhům škůdců. „Odpuzuje například mravence, mšice, nosatce či moly,“ odhalila studie s názvem Repelentní aktivita těkavých látek z hřebíčkového esenciálního oleje.

„Hlavní bioaktivní složkou hřebíčkového esenciálního oleje je látka zvaná eugenol, jenž vykazuje potenciální účinnost proti nejrůznějším parazitům včetně roztočů a klíšťat,“ stojí i ve studii provedené v roce 2023, která zkoumala toxicitu a repelentní aktivitu hřebíčku.

Výroba domácího repelentu z hřebíčku přitom není nijak náročná. Zvládne ji úplně každý. Budete potřebovat:

Skleničku Alpy odšroubujte a vložte do ní 24 kusů hřebíčku z čerstvě otevřeného sáčku s kořením. Nechte louhovat minimálně přes noc, ale ideálně po dobu 24 hodin. Ve chvíli, kdy roztok zhnědne, můžete přelít směs do rozprašovače. Nejprve je ale vhodné otestovat hřebíčkový repelent na malém kousku kůže a ověřit si, že na něj nebude pokožka nepřiměřeně reagovat.

Přírodní repelenty mají obecně výrazně kratší účinnost než repelenty chemické. Proto hřebíčkový repelent aplikujte přímo na pokožku ideálně vícekrát během procházky. Tak zajistíte dostatečnou ochranu. Při současné aplikaci komerčního repelentu s obsaženou účinnou látkou DEET (diethyl-meta-toluamid) na oděv se ochrana proti klíšťatům, ale i jinému savému hmyzu, násobí.

Tipy na další zajímavé vychytávky, které zvládne doma asi každý, najdete kousek níže pod označením Související články.

TIP čtenářky Martiny:

„Když jdu do na procházku se svým jezevčíkem do blízkého lesa nebo na louku, vždy si zabalím trochu hřebíčku do kapesníku. Jeden vložím do ponožky, druhý do kapsy u kalhot, třetí do kapsy u mikiny či bundy. Klíště občas najdu, jak po mě leze, ale za posledních deset let si mi žádné nepřisálo,“ tvrdí čtenářka z okrajové části hlavního města.