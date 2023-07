Vytrvalou bylinku s veselými žlutými kvítky znali a využívali lidé odnepaměti. Považovali ji za všelék a dokonce za ochranu proti zlým duchům. Nejnovější vědecké výzkumy řepíku lékařského daly našim předkům zapravdu. Řepík jako přírodní antibiotikum pomáhá léčit záněty v těle, zlepšuje trávicí funkce a kontrolu močového měchýře, zmírňuje menstruační potíže, léčí hlasivky i kožní problémy, zastavuje krvácení, detoxikuje tělo a posiluje zdraví vlasů a nehtů. Jediné, co se u řepíku nepodařilo prokázat, je ochrana proti zlým duchům.

Řepík pomáhá léčit záněty v těle, zlepšuje trávicí funkce a kontrolu močového měchýře, zmírňuje menstruační problémy, léčí hlasivky i kožní problémy, zastavuje krvácení, detoxikuje tělo a posiluje zdraví vlasů a nehtů. | Foto: Shutterstock

Léčivé účinky řepíku lékařského

Protijed na hadí uštknutí

Název řepíku lékařského Agrimonia eupatoria pochází z řeckých slov Agermone, což znamená léčení očí, a Eupatoria od Mithridata Eupatora, pontského krále (132-63 př. n. l.) známého tím, že vynalezl komplexní „univerzální protijed“ proti otravě.

Řepík je tedy již po tisíce let považován za důležitý bylinný lék. Lidově se bylině přezdívalo boží bič nebo královna bylin a jejích léčivých schopností využívali již staří Egypťané. Ve starověkém Řecku se odvar z řepíku používal k léčbě problémů s ledvinami, játry a žlučníkem, ale také očních problémů.

„Pověsti říkají, že pokud umístíte snítku řepíku lékařského pod hlavu člověka, bude spát tak dlouho, dokud snítku neodstraníte,“ připomíná Australská škola bylinné medicíny.

Ve středověku léčitelé řepík využívali k podpoře hojení ran. V Rakousku s jeho pomocí léčili respirační onemocnění, jaterní, ledvinové a žlučové potíže.

Známý anglický bylinkář Culpeper psal v polovině 17. století o řepíku jako o léčivé bylině na vnější i vnitřní rány. Řepík v koupelích se používal k hojení kožních ran a boláků, zatímco odvar z řepíku užívaný vnitřně, někdy i s vínem, byl považován za dobrý prostředek k hojení modřin, bolesti a nepříjemných pocitů.

„Ve starověké severní Evropě se řepík lékařský užíval jako protijed na jed a hadí uštknutí. V Severní Americe indiáni léčili řepíkem horečku a zažívací problémy,“ píše web Medical Health Guide, který se zaměřuje na přírodní a moderní medicínu.

Řepík se odedávna používal jako stahující přípravek k léčbě kožních vyrážek, vředů, pupínků a ran. Extrakt z řepky smíchaný s olejem byl doporučován k léčbě dny a artritidy. Odvar, který se mohl pít s vínem, údajně zmírňoval bolesti kloubů.

Lidé řepík užívali také jako kloktadlo k odstranění zápachu z úst, k léčbě bolesti v krku a jako čaj ke zmírnění kašle. „Bylinkáři ze 17. století včetně Johna Gerarda doporučovali řepík používat k léčbě žloutenky nebo onemocnění jater,“ upozorňuje web Medical Health Guide.



Roste v přírodě i na zahrádce

Řepík lékařský dorůstá až do metrové výšky a kvete žlutými květy po celé léto. U nás je velmi rozšířený. Jeho domovem jsou suché a slunné meze. Nať byliny v květu můžeme sbírat při procházce krajinou, nebo ji pěstovat na zahradách, kde se jí obvykle daří.

Sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje třísloviny, silice, kyselinu křemičitou, dále hořčiny, cholin, flavonoidy, vitamín C a minerální látky jako železo a křemík. Díky tomu působí protizánětlivě, svíravě a hojivě. Řepík užíváme jak zevně, tak vnitřně.

Řepík pomáhá při trávení a detoxikaci

Řepík lékařský stimuluje tok trávicích šťáv, usnadňuje jaterní sekreci, podporuje asimilaci potravy, pomáhá předcházet cukrovce a je výborným čističem krve. Díky svým protizánětlivým účinkům se řepík často používá k odstranění trávicích a gastrointestinálních problémů, zejména průjmu a symptomů syndromu dráždivého tračníku. Dokáže také výrazně uklidnit žaludek.

Významná je jeho schopnost detoxikace. Účinné látky řepíku, zejména thiamin, quercitrin a katechiny, jsou přímo spojeny se zdravím jater a žlučníku. Zlepšením funkce jater a žlučníku může tělo snadněji eliminovat nahromaděné toxiny, čímž předchází vážným zdravotním problémům a podporuje celkovou metabolickou účinnost.

„Řepík byl dlouho studován pro své potenciální antidiabetické vlastnosti. Pokud by se u něj potvrdily, byl by to obrovský krok vpřed při řešení jedné z velkých lékařských záhad naší generace. Zdá se, že aktivní složky zmírňují procesy vychytávání glukózy a inzulínu v těle lépe než mnoho jiných přírodních způsobů léčby cukrovky,“ upozorňuje biolog, spisovatel a novinář John Staughton na webu o zdraví Organic Facts.

Proti průjmu:

• 50 g řepíku

• 50 g kokošky pastuší tobolky

• 50 g řebříčku

Usušené bylinky vložte do vzduchotěsné nádoby, dobře promíchejte a protřepejte a směs uložte na tmavé místo. Jednu vrchovatou lžičku bylinek zalijte jedním šálkem vroucí vody, nechte odstát tři až pět minut a sceďte. Pijte dva až tři šálky během dne. Zdroj: Australská škola bylinné medicíny

Zlepšuje zdraví dýchacích cest a hlasivek

Řepík také zlepšuje respirační choroby se zánětem. Pomáhá při bolesti v krku, chronickém kašli, bronchitidě a problémech s dutinami. Při nachlazení, kašli a chřipce může urychlit léčebný proces. Při rýmě vám uleví výplach nosu s řepíkem.

Čaj z řepíku. Spařte půl šálku sušených listů a semen řepíku lékařského v litru vody. Můžete přidat med a pít třikrát denně, dokud se příznaky nezlepší.

Řepík blahodárně působí na hlasivky, proto se mu říká bylina učitelů. Oceňují jej však také zpěváci, herci a řečníci, tedy lidé, kteří hlasivky silně namáhají. Jejich chrapot vyléčí popíjení řepíkového čaje, kloktání odvaru i obklady z řepíku.

Účinky řepíku oceníte také při ústní hygieně. Pomůže při léčbě akutního zánětu dásní i při jeho prevenci. Můžeme kloktat odvar či tinkturu, a také používat ústní vodu nebo zubní pastu obsahující řepík.

Řepík je již po tisíce let považován za důležitý bylinný lék.Zdroj: Shutterstock

Zmírňuje menstruační potíže i noční pomočování

Řepík byl odedávna využíván jako koagulant, který může snížit krvácení v těle a pomoci při hojení ran. „Při silné menstruaci pomůže pití čaje z řepíku snížit silné menstruační krvácení, aby bylo toto obtížné období o něco snesitelnější,“ uvádí John Staughton. Řepík navíc umí během menopauzy odvádět z těla nadbytečnou vodu.

Zázračná bylina obsahuje oxid křemičitý, a díky tomu působí silně na ledviny. Podle odborníků může zmírnit bolest při procházení ledvinových kamenů, ale i v případě dráždivého močového měchýře a chronické cystitidy.

Svíravé účinky řepíku prý také usnadňují ovládání močového měchýře, a pomáhají tak dětem trpícím nočním pomočováním nebo úzkostí z nácviku na nočník. „Vzhledem k tomu, že je řepík netoxický a nevykazuje žádné známky negativních účinků na zdraví, je podáván dětem po generace bez vedlejších účinků nebo problémů,“ podotýká John Staughton.

Zdravá kůže, vlasy a nehty

Pokud vás trápí kožní problémy, skvrny, pupínky, vyrážka, akné, lupénka či ekzém, zkuste na zasažená místa aplikovat řepíkový čaj anebo z řepíku vyrobenou pleťovou vodu, případně si připravte koupel s řepíkem. Nálev z řepíku má vysušující účinek, proto může urychlit i hojení pooperačních ran.

Zázračná bylinka obsahuje také kyselinu křemičitou. „Tato jedinečná sloučenina je známá tím, že výrazně zlepšuje pevnost, vzhled i celkové zdraví nehtů a vlasů a zabraňuje jejich lámání,“ uvádí John Staughton.

Nálev připravíme, když lehce navlhčený řepík přelijeme vroucí vodou. Nálev necháme stát 15 minut, a pak jej přecedíme. Silnější než nálev je odvar. Drogu přelijeme studenou vodou, a až poté vodu přivedeme k varu. Povaříme dvě až tři minuty, necháme hodinku stát, a poté scedíme.

Zdroj: iReceptář