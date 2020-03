ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Respirátory, které jsme dostali, jsou skutečně prošlé. Kvalita je navíc pochybná, ani nevypadají jako dvojkové. Nejsem si proto jistý, jestli je bezpečné něco takového vůbec používat,“ řekl Deníku například zlínský praktický lékař Lubomír Nečas. Jako důkaz poslal redakci fotku výrobku.

Návody v čínštině

K respirátorům navíc nedorazily žádné české návody k použití. „Všechno je to jenom v čínštině,“ pokračuje lékař. Ochranu obličeje si proto raději sehnal po vlastní linii – ze Švýcarska. „Nakoupil jsem tam respirátory, které sice byly sice extrémně drahé, jeden kus nás vyšel na 1300 korun, ale které vypadají alespoň normálně,“ říká Nečas. Pomůcky mu prý pomohla zajistit jedna z jeho dlouholetých pacientek.

Problémy mají i další lékaři v zemi. „Je fakt, že člověk ani neví, co si vlastně přebírá. Veškeré popisy výrobků jsou totiž v čínských znacích,“ řekl také šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle Miroslava Paláta z Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků přitom může být prošlý materiál skutečně rizikový. Používat by ho příliš nedoporučoval. „Já sice nejsem znalcem dané technologie, ale ta data expirace nějaký význam mají. Jinak by na obalech nebyla,“ okomentoval dodávku respirátorů.

Spolu s výrobky by proto požadoval i nějakou garanci, že se během let materiál neznehodnotil. „Ptal bych se třeba po nějaké studii, podle které je daný výrobek stále funkční. Čtrnáct let je totiž opravdu dlouho,“ uvedl Palát.

Podle farmaceuta Josefa Suchopára je rozhodující také skladování ochranné pomůcky. „Ani o tom ale bohužel nikdo nic pořádného neví,“ podotkl expert.

Lepší pomůcky nejsou

Mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová uvedla, že všechny respirátory dodal úřadu stát. Žádné bližší informace o zásilce ani jejím stavu prý nemá. „Jediné, co víme, je to, že respirátory pocházejí z Číny. Ani jsme netušili, že je s nimi takový problém,“ řekla Deníku Kousalová.

Ministr vnitra Jan Hamáček už dříve řekl, že stát dělá, co může. „Lepší respirátory jednoduše nejsou. A to nikde. Nakupuje je dnes celý svět,“ uzavřel. Hamáček.

Lék remdesivir zabral, hlásí lékaři

Dobrou zprávu přinesli lékaři z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Stav pacienta nakaženého koronavirem, který dostal jako první v Česku experimentální lék remdesivir, se zlepšil. Zdravotníci už ho proto začali odpojovat od mimotělního krevního oběhu. „Nadále však zůstává ve vážném stavu, infekce mu výrazně poničila plíce,“ řekl ředitel nemocnice David Feltl.