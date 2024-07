„Nepijte tu studenou vodu, jste přehřátí a dostanete angínu!“ Také jste to jako děti slýchávali od maminky nebo od babičky? Pokud ano, možná dodnes považujete pití ledové vody ve vedrech za škodlivé. Problémem se zabývala i řada odborníků. Všeobecná shoda, že studené nápoje jsou v létě „příčinou všeho zlého“, však neexistuje. Ano, s chladnou vodou buďte v horku opatrní, ale i pití teplé vody má svá rizika. A někdy je ledová voda dokonce prospěšná.

Studená voda jako nebezpečí

V parných letních dnech je pro lidský organismus velmi důležité, aby měl dostatek tekutin. Jejich množství by se tak oproti zimním měsícům mělo zvýšit.

„Dostatek vody je důležitý téměř pro všechny tělesné funkce: od trávení až po udržení zdravých tkání a orgánů,“ podotýká portál Healthline, který se zaměřuje na zdravotní tématiku. Pití vody může také pomoci tělu vyplavit toxiny, podpořit trávení a zabránit zácpě.

Obecně se mužům doporučuje v létě vypít 3,7 litru vody denně, ženy by měly přijmout 2,7 litru vody denně. V tomto ohledu mají odborníci jasno. Otázkou však zůstává, zda upřednostňovat nápoje studené, nebo spíše teplejší.



Některé kultury považují pití studené vody za významné zdravotní riziko. České maminky a babičky by určitě našly zastání v tradiční čínské medicíně. Ta totiž věří, že chladná voda s teplým jídlem vytváří nerovnováhu. Proto se jídla v čínské kultuře typicky podávají s teplou vodou nebo horkým čajem. Podobný názor zastávají i jiná učení.

„V ájurvédské tradici může studená voda utlumit ,oheň’ neboli Agni. To pohání všechny systémy v těle a je nezbytné pro zdraví. Ájurvédští praktici také věří, že teplá nebo horká voda pomáhá usnadnit trávení,“ vysvětluje web Medical New Today, který se věnuje informacím o zdraví.

Proč nepít studenou vodu

Pití studené vody naše tělo skutečně ovlivňuje. Například malá studie z roku 1978, do níž se zapojilo patnáct lidí, zjistila, že pití chladné vody ovlivnilo nosní sliznici účastníků a ztížilo jim dýchání. U nemocných chřipkou nebo nachlazením by tedy studená vody mohla jejich stav zhoršit.

Zpracovat vlažnou vodu je pro člověka energeticky nejméně náročné. Tím, že nezužuje cévy a nezpomaluje tak krevní oběh, podporuje správný proces hydratace celého těla a rychlé vyplavování škodlivin.

Na pozoru by se měli mít i lidé trpící na migrény. Výzkum z roku 2001 spojil pití studené vody se spouštěním migrény u lidí, kteří ji již v minulosti zažili. „Vědci zjistili, že u účastníků s aktivní migrénou byla dvakrát vyšší pravděpodobnost, že je bude po pití studené vody bolet hlava, než u těch, kteří nikdy migrénu neměli,“ uvádí studie.

Proč má studená až ledová voda takový vliv na spuštění bolesti hlavy nebo migrény? „Náhlá nízká teplota může způsobit stažení krevních cév v hlavě a jejich rychlé rozšíření. To následně vede k bolestem hlavy nebo migrénám; zvláště u těch, kteří jsou k takovým stavům náchylní,“ vysvětluje portál pro výživu a holistické zdraví Only My Health.

Podle tohoto portálu může pití ledové vody zpomalit proces trávení, protože tělo usiluje o to, aby se teplota vody vyrovnala vnitřní tělesné teplotě. Zpomalení rychlosti trávení a vstřebávání potravy v trávicím traktu může pak vést k nepohodlí, nadýmání a poruchám trávení.

„Ledově studená voda může navíc způsobit stažení cév v žaludku a střevech. Toto zúžení může snížit průtok krve do trávicích orgánů a zhoršit jejich schopnost účinně rozkládat potravu a absorbovat živiny,“ upozorňuje Only My Health. Postupem času kvůli tomu hrozí zažívací problémy, jako jsou křeče, zácpa a nedostatek živin.

Pití studené vody snižuje srdeční frekvenci. Naopak pití teplé vody může dočasně zlepšit oběh tím, že způsobí rozšíření tepen a žil.

„Pití studené vody hned po běhu nebo jakémkoliv cvičení může vést k chronické bolesti žaludku,“ upozorňuje portál Star Health.

Studená voda ovlivňuje i zdraví krku. „Nízká teplota může způsobit stažení svalů v krku, což vede k bolesti nebo podráždění hrdla; zvláště pokud máte citlivé hrdlo nebo jste náchylní ke stavům, jako je tonzilitida (akutní zánět krčních mandlí) či faryngitida (zánět hltanu),“ píše Only My Health. Varování našich babiček tedy bylo na místě.

Proč pít studenou vodu? Sportovci vědí

Popíjení studené vody má však i své benefity. Pokud v létě pijete teplé nebo horké nápoje, budete pociťovat menší žízeň. „To může být nebezpečné ve dnech, kdy se vaše tělo snaží ochlazovat pocením a ztrácí tak množství vody,“ varuje web Healthline.

Studie z roku 2013 zkoumala účinky pitné vody o různých teplotách na šest lidí, kteří byli dehydrovaní po mírném cvičení v horké a vlhké komoře. Vědci zjistili, že změna teploty vody ovlivnila reakci účastníků na pocení a současně i množství vody, které vypili. Jako optimální se ukázala voda o teplotě 16 stupňů Celsia, což je teplota studené vody z kohoutku. Když účastníci dostali vodu o této teplotě, vypili jí více a potili se méně.

Vědci tak došli k závěru, že pitná voda o teplotě 16 stupňů Celsia může být nejlepší volbou pro zavodnění u dehydratovaných sportovců.

Někteří lidé dokonce tvrdí, že pití studené vody může pomoci podpořit hubnutí. Určité výzkumy opravdu naznačují, že pití většího množství vody může pomoci tělu spálit o něco více kalorií. Zároveň se však zdá, že mezi pitím studené vody a vody o pokojové teplotě je pouze malý rozdíl.

Ukazuje se, že pro sportovce při tréninku je tedy pití studené vody vhodnější. Některé výzkumy naznačují, že pití velmi chladné až ledové vody během cvičení může zlepšit jejich výkon a vytrvalost.

Studie z roku 2014 zkoumala účinky různých nápojů na cyklistický výkon 12 trénovaných mužských sportovců v tropickém klimatu.Výzkumníci uvedli, že pití ledové tříště bylo pro výkon lepší než pití vody o pokojové teplotě. Zajímavé však je, že zcela nejlepšího výkonu sportovci dosáhli při konzumaci ledové tříště, která měla mentolové aroma.

Studie z roku 2012, zahrnující 45 fyzicky zdatných mužů, zase zjistila, že pití studené vody během cvičení snížilo nárůst tělesné teploty sportovců výrazně více, než pití vody o pokojové teplotě. „Je to pravděpodobně proto, že pití studené vody tělu usnadňuje udržení nižší teploty jeho jádra,“ píše ke zmíněné studii Medical New Today.

Ale ať už člověk dává v létě přednost nápojům teplým nebo studeným, podle odborníků je důležité hlavně to, aby pil dostatečně a zůstal tak hydratovaný a svěží.

