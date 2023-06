Robert Michaelis, charismatický a dokonale upravený otec početné rodiny, se pyšní pěstěným plnovousem zapleteným do copu. Michaelis je mužem, který se dokázal zbavit závislosti na drogách a dnes ho díky jeho píli, vtipu a vypracované muskulatuře sledují tisíce lidí.

Robert Michaelis byl patnáct let obézním narkomanem. Ze dne na den přestal s drogami, zhubl a začal si pěstovat plnovous | Foto: se svolením Roberta Michaelise

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Drogová minulost

* Co Robert Michaelis změnil

* Soutěž vousáčů

* Péče o vousy

* Životní cíle

Spisovatel Oscar Wilde kdysi řekl: „Základem charakteru je síla vůle.“ Američan Robert Michaelis na první pohled zaujme svým dokonalým pěstěným plnovousem. Když odtrhnete zrak od dlouhých zrzavých vousů, všimnete si, že jde o velmi charismatického člověka v nejlepších letech. Ale nejzajímavější na něm je, že ve chvíli, kdy málem umíral kvůli závislosti na drogách, rozhodl se změnit svůj život od základu a z obtloustlého narkomana se stal člověk, který každý den motivuje ostatní.

Patnáct let byl na drogách

Když se na Roberta Michaelise z Lakelandu na Floridě podíváte dnes, vůbec by vás nenapadlo, že ještě před deseti lety trpěl silnou obezitou a byl těžce drogově závislý. Když ale v roce 2013 prošel hospitalizací kvůli patnáctileté závislosti na drogách, přišel o práci, rodinu i vůli žít, sáhl si na úplné dno. Pro někoho by to byla konečná, jeho to však nakoplo a rozhodl se ze dne na den změnit od základu.

Nejhorší je chtít drogově závislým násilně pomáhat, říká streetworker Jiří Vlček

„Dělá se mi špatně, když na to dnes vzpomínám. Když říkám, že jsem byl jiným člověkem, myslím to z celého srdce. Od té chvíle, co jsem začal se svou fitness transformací a pěstováním vousů, změnil se mi život. Inspiruji lidi, aby se změnili a byli vděční, a už se mi to několikrát povedlo. Cítím se požehnán,“ říká charismatický Michaelis na webu Mean Beard. Na drogu nesáhl už osm let.

Vůle, píle a odhodlání

Robert Michaelis tvrdí, že úspěch začíná u podpory, a také proto razí heslo „rodina nade vše“. Ví, že bez rodiny by nikdy nebyl tam, kde je dnes. A přesto, že o ni kvůli drogové závislosti málem přišel, dnes se svým otcem tráví volné chvilky na golfu a je oddaným manželem a otcem. „Tvrdá práce, odhodlání a pozitivní smýšlení. To je jediný způsob, jak v životě uspět,“ myslí si Robert Michaelis, pro kterého je každodenní fitness samozřejmostí.

Skryté nebezpečí drog. Závislí mají poškozenou část mozku, zjistili vědci

„Když jsem se zbavil závislosti, začal jsem cvičit. Už sedm let denně běhám, posiluji a protahuji se. Změnil jsem svůj život a chtěl jsem se stát nejlepší verzí pro svou ženu a děti,“ vypráví Robert Michaelis. Kromě jiného změnil i svůj jídelníček, takže jí hodně ovoce, zeleniny i libového masa a nepije pivo.

Vítěz soutěže o nejmužnější plnovous

I přesto přes všechno je Robert Michaelis skromným člověkem. Nic na tom nezměnila ani pozornost, které se mu dostává kvůli jeho pozoruhodnému plnovousu. Na otázku, zda neuvažoval o zápisu do Guinessovy knihy rekordů, odpověděl, že se nikdy do podobných soutěží nehlásil. „Existují mnohem delší vousy, nikdy jsem se soutěže se svými vousy neúčastnil,“ tvrdí. V roce 2021 přitom na plné čáře vyhrál soutěž The 2021 MEANest Beard.



Nahrává se anketa …

Porotci si Michaelise vybrali nejen kvůli jeho epickému plnovousu, ale hlavně proto, že šampiona soutěže nedefinují jen pěstěné vousy, ale celkový životní postoj, který na porotce soutěže v případě Roberta skutečně silně zapůsobil.

„Muž, který se z velkého narkomana, jemuž málem hrozila smrt, stal úspěšným konstruktérem krovů, otcem a manželem, a který inspiruje lidi každý den svým poselstvím, jež zahrnuje smích, motivaci i lásku, je dokonalou reprezentací soutěže Mean Beard,“ stojí na instagramovém profilu @mean_beard.

Vousům věnuje hodně času

Cílem Roberta Michaelise nikdy nebylo nechat si narůst takhle dlouhé vousy. Vše se prý stalo náhodou. „Nikdy to nebyl můj záměr. Přestal jsem se zkrátka holit a všiml jsem si, jak vousy rychle rostou. Proto jsem se rozhodl nechat je růst, což mi nakonec otevřelo mnoho dveří a příležitostí,“ vzpomíná na dobu, kdy začal se svou obrovskou proměnou. Své vousy si pěstuje už sedm let.

Nelichotivé evropské prvenství: České děti zkoušejí alkohol i trávu

Mít dlouhé vousy však znamená také mnoho práce. Stejnou péči, jakou věnujete svým vlasům, totiž musíte věnovat i vousům. Tedy pokud chcete, aby vypadaly jako ty Robertovy.

„Několikrát týdně si vousy myji a upravuji. Ráno a odpoledne je vždy alespoň oplachuji či sprchuji. Také používám olej, a to každý den,“ vysvětluje muž, který si na svých vousech plete copy a vymyslel si i svůj speciální drdol, kterým si vousy „zkracuje“.

Každý den nový cíl

Z jeho proměny je nadšená nejen jeho široká fanouškovská základna, která čítá něco přes 140 tisíc sledujících, ale především jeho rodina. „Moje rodina mé vousy miluje! Moje dcera si s nimi vždycky ráda hraje,“ směje se vousáč.

Na otázku, kde bere tolik vůle, síly a energie k dosahování svých cílů, opět odpovídá skromně. „Chci inspirovat lidi, aby byli silnější a každý den se zlepšovali. Začíná to disciplínou a vděčností. Ovšem nikdy nedosáhnu svých cílů! Téměř denně si totiž nastavuji nové,“ uzavřel rozhovor nejmužnější vousáč roku 2021 Robert Michaelis.