Do šesti let věku dítěte mají přitom rodiče jako jeho doprovod nárok na pobyt v nemocnici hrazený ze zdravotního pojištění. Být tam mohou ale i ti, jejichž ratolest je už odrostlejší. „Každé dítě má až do své zletilosti podle zákona o zdravotních službách nárok na nepřetržitou přítomnost svého zákonného zástupce,“ upozornila Deník právnička zmíněné poradny Kateřina Vítová.

S tím, že nemocnice mají možnost si podmínky upravit vnitřním řádem. Tedy upřesnit, že rodiče třeba nemohou být v pokoji, kde je dítě s otevřenou infekční ránou. „Vnitřní řád ale nemůže stát nad zákonem nebo například Úmluvou o právech dítěte,“ upozornila Vítová.

Setkává se s řadou nepříjemných případů a zkušenosti se špitály hodnotí jako střídavě oblačno. „Nelze říci, která nemocnice je a není vstřícná. Mnohdy záleží na tom, kdo má zrovna službu,“ uvedla. Nedávno třeba v jedné z nemocnic narazila na zábranu maminka na vozíku, která by vzhledem ke svému závažnému postižení nezvládla být s dítětem v pokoji bez asistenta.

Ten jí totiž – lidově řečeno – slouží jako ruce a nohy, jelikož ty vlastní nemůže používat. Zdravotníci jí přesto dali na vybranou. Buď ona, nebo on. Žena z toho byla zoufalá. „Trvalo dlouho, než jsme to s nemocnicí vyřídili,“ řekla Vítová.

Rovnost rodičů

Vítová upozornila i na další problém. „Stává se, že v nemocnicích někdy upřednostňují maminky a nejsou příliš nakloněni tomu, když chce být s dítětem v pokoji otec. Řešila jsem třeba případ, kdy ovdovělému tátovi čtyřletého dítěte zdravotníci doporučili, aby za sebe do nemocnice poslal babičku. Nakonec se vše vysvětlilo,“ popsala.

Vykázán může být rodič jen tehdy, pokud dítěti očividně ubližuje, je agresivní nebo třeba opilý. I k takovým situacím v nemocnicích dochází. Zdravotníci ale podle Vítové občas vyhrožují zavoláním policie i tehdy, když je rodič klidný, jen odmítne odejít, protože si stojí za právem se svým dítětem být.

Není ani výjimkou, že někdo z personálu policisty opravdu zavolá. „V takovém případě doporučuji, aby se jich matka nebo otec zeptali, zda si myslí, že je zásah oprávněný. Dají tím najevo, že svá práva znají. A policisté se mnohdy opravdu zamyslí,“ dodala.

Rodiče si můžou jednání, s nímž nesouhlasí, i nahrát. „Nahrávku ale mohou podle občanského zákoníku použít jen při obhajobě svých práv, nelze ji třeba zveřejnit na sociálních sítích,“ dodala. Doporučuje však vždy dohodu bez soudních doher.

Pozitivní přístup je podle Vítové přínosem i pro nemocnice. Ty totiž mají zodpovědnost za léčbu, ale zákonným zástupcem dítěte je i v době jeho hospitalizace rodič. Ten, pokud chce, může určit i jiného člověka, který s dítětem v nemocnici bude – tetičku, babičku či třeba rodinného přítele.

Deník oslovil také zástupkyně nemocnic. Ty shodně tvrdí, že u nich k problémům nedochází. „Dětské oddělení máme bezbariérové a náš personál se snaží s rodiči aktivně domlouvat. Dostanou náhradní postel a nemusí spát zkroucení na křesle,“ sdělila Deníku mluvčí mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.

K potížím podle mluvčí Veroniky Plaché nedochází ani ve Fakultní nemocnici Brno. „Jsme velká nemocnice, byť s omezenými prostory. Ale víme, jak dobrý vliv přítomnost rodiče na uzdravování dítěte má, proto se snažíme vycházet vstříc. Řešíme jen to, aby ve stejném pokoji nebyl otec jednoho a matka druhého dítěte,“ uvedla pro Deník.

Důležité paragrafy:



Podle § 28 zákona o zdravotních službách má dítě při poskytování těchto služeb právo na nepřetržitou přítomnost rodiče či jiného člověka, kterého jeho zákonný zástupce určí.



Podle § 88 občanského zákoníku svolení s pořizováním zvukového či obrazového záznamu není třeba, pokud je použit k výkonu či ochraně svých práv nebo práv druhých.



