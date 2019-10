Těhotné ženy nejčastěji hledají úlevu pro přetížená bedra, otoky končetin nebo rostoucí bříško. Maminky zase tejpováním řeší diastázu břišních svalů nebo jizvu po císařském řezu.

„Pacientům otejpujeme i přetížená ramena, trapézy, krční páteř, migrény i ploché nohy,“ vysvětlovala porodní asistentka Martina Petříková z Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Šternberk. „Tejpování zmírňuje bolest, snižuje otok, podporuje postavení kloubů a svalů a stimuluje průtok krve a lymfy,“ dodala.

Velkou úlevu tejpování přináší těhotným ve 3. trimestru a rodičkám. Speciální tejp může pomoci i během porodu. „Během porodu lze využít právě cross tejpů, které pracují na bázi akupresury a stimulují klíčové body. To podporuje kontrakce či zmírňuje kontrakce bolestivé. Dále lze takto vyvolat alternativně porod podpořením zrání děložního hrdla a stimulace kontrakcí. Maminky po porodu lze tejpovat ihned po zákroku pro podporu zavinování dělohy, to pomáhá i návratu bříška do formy,“ uvedla Petříková.

Tejpovat by měl odborník

Tejpu lze podle Petříkové využít i pro podporu kojení a účinné hojení po císařském řezu. Tejpovat podle odborníků nelze v 1. trimestru těhotenství, dále v místech, kde je čerstvá jizva, otevřená zranění, zánět kůže, ekzém, lupénka, výrazná znaménka a bradavice, také v případě nádorového onemocnění, onemocnění srdce a cév, při akutní bakteriálním či virovém onemocnění, při horečce a cukrovce.

Tejpovat by měl fyzioterapeut nebo jiný odborník. Špatně nalepená páska může být neúčinná nebo bolest ještě zhoršovat.