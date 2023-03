Vybrat pět milionů během dvou měsíců. Tak zní plán třicetiletého Romana, který bojuje s vážnou formou rakoviny. Jak sám říká, je smutné, že jeho život je doslova v rukou ostatních lidí, kteří mu na léčbu, která by ho mohla úplně vyléčit, buď přispějí, nebo ne. O jeho příběh jste projevili obrovský zájem, a i díky vám má dnes na účtu už milion. Bohužel to nestačí.

Romanovo poděkování za vlnu solidarity. | Video: Se svolením Romana Čelikovského

Příběh Romana Čelikovského, který bojuje s agresivní rakovinou měkké tkáně a jemuž lékaři v České republice naznačili, že se má začít připravovat na nejhorší, vás chytil za srdce. Těžko říct, jak by to bylo, kdyby lékaři v počátcích jeho onemocnění nepodcenili bouli na ruce, o které se mylně domnívali, že se jedná o tukovou bulku, nebo o důsledek namožení svalu. Dlouhé měsíce tak Roman ztrácel drahocenný čas, o který dnes s velkou vervou bojuje stejně jako o svůj mladý život.

Má milion, zbývají ještě čtyři

Jedinou možností i nadějí na úplné vyléčení, nebo alespoň prodloužení života, mu v tuto chvíli nabízí klinika v USA, která má s podobnými typy onemocnění již zkušenosti a stojí za ní mnoho pacientů, které se podařilo vyléčit úplně.

Proto se Roman snaží vybrat co nejvíc peněz, aby mohl léčbu podstoupit. Částka, kterou potřebuje vybrat v této sbírce, je však velmi vysoká, a i když se Roman snaží zůstat pozitivní a věřit, že to dobře dopadne, moc dobře si uvědomuje, že pět milionů je skutečně hodně peněz.

Ovšem i díky vám, naši čtenáři, se během pár dní od zveřejnění Romanova příběhu objevil v jeho sbírce první milion korun, což je za tak krátkou dobu skutečně nevídané. I tak mu však zbývá ještě dlouhá cesta k tomu, aby vybral dostatek peněz a mohl odjet ve věku pouhých třiceti let bojovat o svůj život do dalekého Texasu.

Bouli, kterou Roman objevil, lékaři podcenili.Zdroj: Se svolením Romana Čelikovského

Denní dávka naděje

Romana jsme kontaktovali už před dvěma týdny, abychom se ho zeptali, jak se mu daří a co říká na to, že se první milion podařilo vybrat tak rychle. Bohužel se nám však dlouhých 10 dní neozýval, jelikož trpěl tak velkými bolestmi, že nebyl schopen komunikace a byl rád, že může odpočívat. Následující den nám však zaslal video pozdrav, který byl určen především vám, milí čtenáři a o který bychom se s vámi rádi podělili.

A ač je Roman relativně mladý člověk, moc dobře si uvědomuje, jaký je život dar a že vůbec není samozřejmé, že tu jsme a že jsme zdraví. K lidem, kteří ho osobně vůbec neznají, ale i přesto přispěli na jeho osudovou cestu, cítí ohromný vděk a úctu.

„Chtěl bych vám ze srdce všem poděkovat, že jste si přečetli můj příběh a poslali mi peníze, abych mohl vybrat částku na léčbu v Americe, kde mi pomohou vyléčit se úplně, nebo alespoň prodloužit život. V České republice jsem už všechny možnosti vyčerpal. Chci vám poděkovat za každodenní podporu a za sílu, kterou mi dáváte, ale hlavně za naději, kvůli které věřím, že se vyléčím,“ poděkoval ve videu ze srdce Roman, který je každému přispěvateli do jeho sbírky ohromně vděčný.

Lékaři nad boulí mávli rukou

Bouli si Roman náhodou objevil na ruce a v podpaží koncem roku 2020. Se se svými obavami se svěřil lékařům, ti však nepřikládali bouli žádnou váhu a poslali ho klidně domů. I proto následně čekal na vyšetření magnetické rezonance několik měsíců a ztrácel tak drahocenný čas a naděje na jeho vyléčení pomalu klesala.

Po půl roce, kdy se konečně dostal na dlouhé čekací listině na řadu, ovšem zjistil, že se vůbec nejedná o nic malicherného, jelikož trpí vzácnou formou rakoviny. Rovněž mu bylo řečeno, že ho čekají chemoterapie, ozařování a že naděje na vyléčení je velmi nízká.

„O část ruky, kde se mi nádor udělal, jsem měl původně přijít úplně. Lékaři se však podařilo ruku částečně zachránit a zůstaly zachovány základní svaly, abych ji mohl používat alespoň k základním potřebám,“ děkuje lékaři Roman, který se díky jeho profesionalitě může sám alespoň najíst.

„Motorika ruky je ale velmi špatná, téměř žádná,“ doplňuje. I před podstoupenou operaci však nádor stihl metastazovat a následné chemoterapie bohužel neměly žádný efekt.

Chce bojovat do posledního okamžiku

Roman je však přesvědčený, že zdraví začíná v hlavě a že naději na úspěch mají jen ti, kteří to nikdy nevzdají. Proto si i přes počáteční deprese snaží udržet relativní psychickou pohodu a brát svůj osud takový, jaký je. Zákeřnou nemoc chce přemoci pozitivním myšlením a silným duchem a věřit, že vybere dost peněz na to, aby to nejdůležitější za něj udělali lékaři v USA. Potřebuje ale vaši pomoc, protože k záchraně jeho života pořád chybí necelé 4 miliony korun.

Chcete-li Romanovi pomoci podstoupit operaci, která má vysoký potenciál zachránit jeho mladý život, můžete mu přispět jakoukoliv částkou ZDE.