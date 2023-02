Romanovi je třicet let, a ještě nedávno si užíval života plnými doušky. Sportoval, cestoval, užíval si dobrého jídla a jakožto novopečený manžel se těšil na to, až se stane otcem. Místo toho však onemocněl vzácným a velice agresivním onemocněním zvaným Rhabdomyosarcom neboli rakovina měkké tkáně, kterou trpí dle lékařů odhadem 10 lidí v republice. U nás už naději na vyléčení nemá, ale ani přesto to nehodlá vzdát a pokouší se vybrat peníze na léčbu v USA, kde mají s podobnými případy zkušenosti a nabízejí léčbu ušitou na míru.

Boule, kterou lékaři podcenili

Koncem roku 2020 objevil Roman na svém těle rostoucí bouli na ruce a v podpaží. „Lékaři bouli nejprve nepřikládali moc velkou váhu. Mysleli si, že se jedná o tukovou bouli, že to mám jen namožené a podobně. Musel jsem proto čekat dlouhé měsíce na vyšetření magnetické rezonance,“ vysvětluje Roman, který čekáním ztrácel drahocenný čas.

Po půl roce se dozvěděl zdrcující diagnózu, kdy mu bylo oznámeno, že má zhoubný nádor. Podstoupil řadu vyčerpávajících vyšetření, chemoterapií, ozařování a operací, při kterých přišel i o část ruky. Bohužel bez většího úspěchu. „O část ruky, kde se mi nádor udělal, jsem měl původně přijít úplně. Lékaři se však podařilo ruku částečně zachránit a zůstaly zachovány základní svaly, abych mohl ruku používat alespoň k základním potřebám,“ děkuje lékaři Roman, který se díky jeho profesionalitě může sám alespoň najíst. „Motorika ruky je ale velmi špatná, téměř žádná,“ doplňuje.

Kdyby to mohlo skončit jen oslabenou motorikou ruky, určitě by měl Roman důvod k radosti. Po několika měsících se mu však udělala druhá boule (nádor) na ruce v oblasti bicepsu. „I přes podstoupenou operaci však nádor stihl metastazovat do plic, uzlin a 2. a 3. žebra vlevo hrudní stěny. Podstoupil jsem proto další dlouhou a vyčerpávající chemoterapii, které byla bohužel neúspěšná,“ říká Roman, kterému už lékaři v Čechách, ale ani v celé Evropě, nedávají šanci na vyléčení.

Romanovi byla odstraněna většina svalů z ruky, ale ani to nepomohlo.Zdroj: se svolením Romana Čelikovského

Naděje za oceánem

Roman však odmítl přijmout fakt, že by jeho život měl v blízké budoucnosti skončit, a proto začal hledat všechny možné způsoby léčby po celém světě. Po dlouhém hledání se mu podařilo najít kliniku v Texasu, která poskytuje velice nákladnou léčbu ovšem s velkou nadějí na úspěch. Romanovi by doslova ušila léčbu na míru.

„Je mi líto, že moje naděje na uzdravení a záchranu života stojí na tom, zda seženu peníze, nebo ne,“ prosí sympatický mladý muž ve své sbírce ZDE o pomoc všechny, kteří se chtějí přímo podílet na tom, aby se uzdravil. Z podobných sbírek víme, že i drobný příspěvek může přispět k vybrání obrovské sumy. Viz příběh Vlaďky, který u vás vzbudil obrovské ohlasy.

Místo toho byl Romanovi odhalen zhoubný nádor, který metastazoval.Zdroj: se svolením Romana Čelikovského

„I když jsem relativně mladý, chápu, že život je dar a jakmile je člověk v ohrožení, že o tento dar může přijít. Je ale potřeba vzepnout všechny síly a bojovat. Nejraději bych se nemoci vyhnul, ale bohužel si nemohu vybrat. Musím se tomu postavit čelem a bojovat tak dlouho, dokud budu mít sílu,“ říká Roman, který tu chce být především pro svou manželku, rodinu a přátele.

Pokud se mu podaří vybrat dostatek peněz, odjede do Texasu na specializované světově uznávané pracoviště, kde následně podstoupí unikátní léčbu. Cena léčby se pohybuje kolem 5 milionů korun a její finální cena bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet Romanův zdravotní stav.

„Momentálně musím poslat do nemocnice zálohu ve výši 713 000 Kč, kterou mi pomohli shromáždit dobří lidé,“ děkuje dojatě Roman. Tato částka je však teprve jakési „zápisné“ na Texaské klinice, aby Romanovi mohla být léčba vůbec stanovena.

Nehodlá to vzdát

Říká se, že vyhrávají pouze ti, kteří to nikdy nevzdají. To Roman moc dobře ví, a říká, že zdraví začíná v hlavě, proto se snaží se situací vyrovnat a udržet si psychickou pohodu a žít dál. „Psychicky jsem na tom byl ze začátku velmi špatně a sáhl jsem si až na úplné dno. Musel jsem se však vyrovnat s tím, co přišlo, postavit se tomu a naučit se myslet pozitivně a znovu se psychicky zvednout,“ říká sympatický Roman, který to nehodlá vzdát do posledního okamžiku, a kterého žene kupředu obrovská touha žít.

Velkou motivací je pro něj hlavně jeho manželka, která ho každý den podporuje a je mu oporou. „Od samého začátku za mnou pevně stojí, jezdila se mnou na každou chemoterapii, kontrolu u lékaře a trávila se mnou dlouhé hodiny v nemocnici. Manželčina láska mi pomáhá chtít najít všechny možnosti léčby. Mám rád svoji rodinu, dvojčata a přátele, kvůli kterým tu chci být co nejdéle,“ říká s touhou mladý Roman, který je aktuálně každý den na pilulkách proti bolesti a sbírá síly na cestu do Texasu. Jestli ji však bude moci uskutečnit, už bohužel není v jeho rukou.

Až se vyléčí, chce pomáhat

Romanovým obrovským přáním, pokud se uzdraví, je motivovat a podporovat další onkologické pacienty. „Tím, že se nevzdám a podaří se mi nemoc porazit, chci motivovat i ostatní onkologické pacienty. Nemám v plánu umřít, mám v plánu žít a ostatním předat myšlenku, že to nikdy nesmí vzdát a musí hledat všechny možnosti léčby a vrátit se k plnohodnotnému životu,“ přeje si Roman, uvnitř jehož těla třímá obrovská síla a vůle.

Na závěr nezapomene zmínit jednu důležitou myšlenku, kterou by si měl nechat projít hlavou každý, ať už se potýká s méně či více vážnou nemocí, či nikoliv. Když vám jde o život, nejspíš u vás totiž dojde k přehodnocení žebříčku hodnot a začnete si pokládat otázky, co je to vlastně plnohodnotný život.

„Boj s těžkou nemocí s sebou nese právě takovéto vnitřní inventury a přehodnocování. Chci ostatním ukázat, že může existovat cesta k možnému uzdravení, i kdyby ta cesta byla za oceánem. Pro lásku bych šel světa kraj, řekl klasik. Já mám to štěstí, že jsem obklopen milujícími blízkými, a tak půjdu světa kraj “jen“ pro léčbu. Mám štěstí,“ uzavírá rozhovor Roman, jehož přežití závisí pouze na tom, zda se najde dostatek lidí, kteří mu na jeho léčbu přispějí- sbírku najdete ZDE.

Rhabdomyosarcoma (RMS)



Jedná se o vysoce agresivní a vzácnou formu rakoviny, která se tvoří v měkkých tkáních. Může postihnout pacienty jakéhokoliv věku, ale nejčastěji se objevuje u pacientů do 18 let. RMS se může objevit prakticky na jakémkoliv místě měkké tkáně. Bývá to především oblast hlavy, krku, očnice, dále genitálie či končetiny. Míra přežití po pěti letech se pohybuje mezi 35 % až 95 % podle toho, o jaký typ RMS se jedná. Léčba zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapie a ozařování a v případě nemetastatického onemocnění se vyléčí dle wikipedie až 70 % pacientů. Pokud má pacient již metastáze, naděje na vyléčení prudce klesne na 20 %.