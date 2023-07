Váš úsměv bývá jednou z prvních věcí, které si na vás ostatní všimnou. Buď je oslníte zářivým chrupem, nebo vyděsíte zanedbanými ústy. A právě s tím vám pomůže správný výběr zubní pasty. Jakou pastu vybrat? Jaké složky by měla obsahovat, a co byste v zubní pastě naopak najít neměli? Na tyto a další otázky nám odpovídal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Drahá pasta není zárukou kvality, a naopak i levná pasta může někdy postačit. Jak je ale poznat? | Foto: Shutterstock

Zuby bychom si měli čistit po každém jídle, nebo alespoň dvakrát denně, jak nám bylo vtloukáno do hlavy od mala. Abychom měli celý život zdravý a zářivý chrup, je potřeba správně zvolit techniku čištění, kartáček na zuby a pravidelně navštěvovat stomatologa. Ovšem v neposlední řadě je potřeba dobře vybrat i zubní pastu, protože ne každá je vhodná, a navíc máme každý jiné nároky.

Jak vybrat zubní pastu, zda jsou lepší ty z lékárny, nebo stačí obyčejná z drogerie, zda má smysl kupovat bělící pasty, a v jakém případě lze čistit zuby i bez ní, to vše nám vysvětloval zubní lékař a stomatochirurg Roman Šmucler a další odborníci na zubní péči.

Jak dlouho by mělo probíhat čištění zubů:

Zdroj: Youtube

Má smysl kupovat drahou pastu?

Vysoká cena někdy není ukazatelem kvality, a i levnější varianty daného produktu mohou poskytnout podobné účinky, jako dražší kousky. To se však podle docenta Šmuclera u zubních past rozhodně tvrdit nedá.

„Samozřejmě je nejprve potřeba stanovit, co je levná a co drahá zubní pasta. Mě osobně se ale určitě vyplatí připlatit si za dražší pastu s hydroxyapatitem, která remineralizuje a opravuje zuby. Ale to je skutečně úplně něco jiného, než co seženete v drogerii,“ myslí si přední český stomatolog. Zubní pasta s terapeutickým účinkem od zubního lékaře má podle něj mnohem vyšší účinnost a s běžnými pastami z obchodů ji ani nelze srovnávat.

Kolik stojí kvalitní zubní pasta?

Proto chcete-li mít chrup nejen čistý, ale i zdravý, je lepší sáhnout po kouscích, které nenajdete v regále v úrovni očí, a které se svou cenou vyšplhají často až ke stokoruně. Přehled nejlepších zubních past nabízí například jeden z nejstarších recenzních webů Rankito.

Ceny past, které se v žebříčku umístily na předních příčkách, se pohybovaly od 65 korun výš. Když však budete dodržovat doporučené dávkování, tedy množství, jež by nemělo přesahovat velikost hrášku, bude cena za jedno čištění zanedbatelná. Některé pasty, které testování vévodily, přitom najdete nejen v lékárně, ale i ve většině drogerií a obchodních řetězců. Musíte se však probrat těmi s hezkými obrázky, lákavě nízkou cenou a vůní pravých jahod či obsahem třpytek.



Podle čeho poznat dobrou pastu?

Co se rozhodně vyplatí, je číst etikety. Chcete-li skutečně přijít na to, co pasta, kterou se chystáte zakoupit, obsahuje, nezbyde vám, než si pozorně projít každou její složku na obale. „Jednou z nejdůležitějších věcí při výběru zubní pasty je, aby obsahovala určité množství fluoridu, který remineralizuje zubní sklovinu a působí proti vzniku zubního kazu,“ jak uvádí například nezávislý web zaměřující se na testování výrobků dTest.

Dospělý člověk by měl vybírat mezi zubními pastami s obsahem fluoridu v rozmezí 1000 až 1500 ppm F, pro děti do šesti let je vhodná pasta s hodnotou 500 až 1000 F. Z důvodu toxicity vyššího množství jsou pro děti do šesti let zubní pasty bez fluoridu. „Naopak ale existují terapeutické pasty, které se nepoužívají denně a obsah fluoridů mají zvýšený, a to i 1800 a více F,“ upozorňuje web Rankito.

Lze se fluoridem otrávit?



„Předávkování fluoridy a fluoridóza jsou u dětí velmi málo pravděpodobné. Děti mívají problém si zuby čistit dlouho, ovšem teoreticky to možné je, a právě proto jsou pasty na zuby pro děti odlišné,“ vysvětluje uznávaný stomatochirurg Roman Šmucler.

Jak to vidí odborníci

Další častou složkou pasty je jedlá soda, která má v zubní pastě abrazivní neboli brusnou funkci. „Tato složka pomáhá odstranit povrchové zabarvení zubů, ale její množství v pastě by nemělo být vysoké, aby nezpůsobovalo podráždění sliznic. Pokud jí zubní pasta obsahuje více, můžete cítit mírně slanou příchuť,“ vysvětluje na webu Na zuby odbornice na zubní produkty Andrea Ivaničová.

Skvrny na zubech od jídla může kvalitní zubní pasta pomoci odstranit.Zdroj: Shutterstock

Pak ale existují další problematické složky, jež je sice legální do past přidávat, ale někteří uživatelé se jim raději vyhýbají, ať už kvůli svému zdraví, či životnímu prostředí.

„Mluvíme například o parabenech, které patří mezi konzervanty. Za zmínku stojí například propylparaben a butylparaben, které se mohou chovat podobně jako ženské pohlavní hormony estrogeny, což může vést i ke snižování plodnosti či zvyšování rizika onemocnění rakovinou prsu.

I přesto, že většina parabenů je při čištění zubů vyplivnuta, měla by být tato složka zubní pasty státem regulována,“ myslí si uznávaná specialistka Shilpy Bhandari z globální zdravotnické platformy Mya Care, jež poskytuje uživatelům po celém světě možnost řešit zdravotní péči z pohodlí domova i cest.

Jak vybrat zubní pastu pro děti:

Zdroj: Youtube

Další rizikovou látkou, kterou může zubní pasta obsahovat, je triklosan, který se do některých past přidává pro své antibakteriální účinky.

„Tato látka má však negativní vliv na naše zdraví, je nebezpečná pro dlouhodobé užívání a může způsobovat hormonální problémy či narušit zdraví střev,“ informuje web Times.

Svůj názor na výběr zubní pasty nám sdělil i prezident České stomatologické komory docent Roman Šmucler.Zdroj: se svolením Romana Šmucelera

Také ale podle Romana Šmuclera musíte vědět, co vás konkrétně dráždí. „Některým lidem nevyhovuje silně mentolová chuť, jiní při čištění trpí na afty či zvýšenou krvácivost. Složení je proto potřeba si dobře hlídat. Pasta je vlastně lék a není jedno, co v ní je,“ upozorňuje stomatochirurg.

Jedna pasta není pro všechny

Teď už víte, jaké složky by zubní pasta obsahovat měla i neměla, ale pak je tu ještě další faktor, který výběr ovlivňuje, a tím jsou vaše specifické požadavky. Každý totiž potřebujeme něco jiného, a tomu bychom měli výběr zubní pasty rovněž přizpůsobit.

„Zubní pasty dělíme na obecné – kosmetické, jejichž smyslem je čistit zuby, tedy mít k tomu kvalitní složení abrazivních částic. Většinová shoda je na obsahu fluoridů, stabilizátorů a pak kvalitních látek k pěnivosti. Pak ale máme zubní pasty léčebné, s vysokým obsahem bělidel, nebo látek na remineralizaci či ošetření parodontu,“ vysvětluje Roman Šmucler. Dodává, že při jakékoliv speciální potřebě, která převyšuje jen „pouhé“ čištění zubů, je potřeba poradit se s odborníkem, jinak si může člověk ublížit a zadělat na nepříjemnostech.

Jakou pastu na konkrétní problémy

Pokud tedy potřebujete od své pasty víc, než aby vám s pomocí kartáčku zuby vyčistila a dodala jim správnou dávku fluoridu, podívejte se, která je vhodná právě pro vás. Se správným výběrem radí odbornice na dentální produkty Andrea Ivaničová na webu Na Zuby.

Citlivé zuby

Citlivé zuby, dásně a problémy s odhalenými krčky trápí zhruba polovinu populace. V takovém případě se hodí zubní pasta s obsahem většího množství fluoridů či jiných látek, které pomohou uzavřít citlivé dentinové kanálky. U citlivých zubů naopak nikdy nekupujte pasty s abrazivy, tedy látkami, které zubní sklovinu lehce obrušují a mohou způsobovat i podráždění dásní.



Krvácení z dásní

I s tímto problémem vám výběr vhodné zubní pasty může do jisté míry pomoci. Hledejte mezi nimi takové, které zpevňují dásně, případně obsahují chlorhexidine, který působí antibakteriálně.



Žluté zuby

Bojujete-li s nevzhledným zabarvením vašich zubů, které může být způsobeno určitými potravinami, barvivy či kouřením, mohou vám pomoci zubní pasty na bělení zubů, které odstraní povrchové skvrny. „Abrazivní a bělicí pasty odstraní povlaky, což opticky zuby zesvětlí. Na skutečné bělení ale potřebujete bělící gely či speciální pasty, které se ovšem v drogerii prodávat nesmí, jelikož by si mohl někdo neodborným zacházením ublížit. Existují však i bělicí pasty po profesionálním bělení, které jeho výsledek prodlužují,“ doplňuje téma Roman Šmucler.



Časté afty

V případě vysoké citlivosti ústní dutiny a při častém výskytu aftů je potřeba volit obzvlášť šetrnou pastu bez pěnidel SLS a SCS. Tyto pasty sice tolik nepění, což jim ubírá na atraktivitě, ovšem jsou mnohem šetrnější. Alternativou mohou být i přírodní a ekologické zubní pasty na rostlinné bázi.

S pastou nebo bez?

Pokud však nemáte žádný stomatologický problém a nejste citliví na některou složku, kterou levnější pasty obsahují, pak vám vcelku libovolná pasta z drogerie vyhoví.

„Zubní pasty v drogeriích jsou všechny relativně bezpečné a jsou vytvářeny tak, že nesmějí ublížit. Ovšem pokud existuje riziko vyšší kazivosti, typicky u dětí, pak je potřeba, aby byly přidány například moderní fluoridy ve správné dávce,“ uvádí Roman Šmucler, který je vlastníkem chrupu, jež dělá jeho profesi perfektní reklamu.

A věděli jste, že zuby se dají čistit i bez pasty? Čistě mechanickým odstraňováním zubního plaku a dalších nečistot pomocí zubního kartáčku? „To je pravda, ale trvá to déle. V praxi to doporučujeme třeba pár hodin po operaci v ústech. V pastách jsou však podstatné složky jako fluoridy i remineralizační látky či léky na parodontopatie a je škoda jich nevyužít, pokud to potřebujete,“ uzavírá téma prezident České stomatologické komory docent Roman Šmucler.