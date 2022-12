U žen, kterých bylo do výzkumu zahrnuto 93 475, vědci takovou souvislost nezjistili. Tým naznačil, že souvislost je jasnější u mužů, kteří mají celkově vyšší riziko kolorektálního karcinomu. Jejich zjištění byla publikována v časopise BMC Medicine.

Nádory a alkohol: Určité typy rakoviny souvisí s nadměrným pitím, tvrdí vědci

Vědci se účastníků výzkumu ptali, jak často jedí určité potraviny a nápoje ze seznamu více než 180 položek. Zjišťovali také velikost jejich porcí. Respondenti mohli zaškrtnout, že jednotlivé potraviny konzumují „nikdy nebo téměř nikdy“ až po „dvakrát nebo vícekrát denně“. U nápojů se odpovědi pohybovaly od „nikdy nebo téměř nikdy“ až po „čtyřikrát nebo vícekrát denně“.

Pomáhá ovoce, zelenina i celozrnné výrobky

Skupiny potravin byly rozděleny na zdravé rostlinné potraviny (celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, rostlinné oleje, ořechy, luštěniny jako čočka a cizrna, čaj a káva), méně zdravé rostlinné potraviny (rafinované obiloviny, ovocné šťávy, brambory, přidané cukry) a živočišné potraviny (živočišné tuky, mléčné výrobky, vejce, ryby nebo mořské plody, maso).

„Předpokládáme, že antioxidanty obsažené v potravinách, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, by mohly přispívat ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku tím, že potlačují chronický zánět, který může vést ke vzniku rakoviny,“ uvedl jeden z autorů studie.

Rakovině děložního čípku lze předejít testem. Pro starší ženy ale není zdarma

Mužům bylo na začátku studie v průměru 60 let, zatímco ženám 59 let. Většina lidí, u nichž byla diagnostikována rakovina střev, je starší 60 let.

Během studie onemocnělo rakovinou tlustého střeva 4976 osob (2,9 procenta účastníků) a kromě stravy byly zohledněny i další faktory, které mohly výsledky ovlivnit, například to, zda lidé trpěli nadváhou.

Vědci upozornili, že vzhledem k pozorovacímu charakteru studie zatím nelze vyvozovat závěry o příčinné souvislosti mezi příjmem rostlinných potravin a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva.