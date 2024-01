Chráněná, ale dostupná: Pomůže spalovat tuky a zlepšovat paměť i erekci

Mezi bylinkami, které by se daly označit za zázračné, nelze opomenout rozchodnici růžovou. Odolná rostlina má ráda severské a vysokohorské prostředí, a to jako by se odráželo i na jejích účincích. Podporuje kondici a výkonnost, bojuje proti nespavosti, únavě, úzkosti i depresi a pomáhá léčit takové množství zdravotních potíží, že bývá srovnávána se ženšenem. Jaké zdravotní benefity má rozchodnice růžová? A jak pomáhá rozchodnice růžová s hubnutím?