Rozhodně to není chřipečka, říká o covidu nakažená sanitářka

„Je mi strašně zle a nikomu bych to nepřála,“ popsala průběh nemoci covid-19 sanitářka Pavla, která pracuje v hradecké fakultní nemocnici a ještě před druhou vlnou koronaviru vtipkovala, že je to „jen obyčejná chřipečka“. Teď už si to nemyslí. A přitom ze začátku nemoci to opravdu jen na „chřipečku“ ukazovalo.

Covid-19 lůžka který vyčlenila Náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem | Foto: Deník / Michal Fanta

„Na našem oddělení bylo několik pozitivních pacientů. I proto mi krátce před tím, než jsem měla nastoupit na víkendovou službu volali z práce, že chodit nemám a v neděli mám jít na testy,“ řekla žena, která ještě před absolvováním testů na sobě pozorovala příznaky přicházející nemoci: „Měla jsem mírnou zimnici a necítila se dobře. A když mi pak v pondělí ráno přišla sms, že jsem pozitivní, myslela jsem si, že to tou zimnicí skončí a že budu mít jen lehký průběh nemoci.“ Nemoc covid-19 působí záhadně na mozek. Nepodceňujte důsledky, varují vědci Přečíst článek › O lehkém průběhu nemoci byla přesvědčena ještě několik dní. Ale pak to přišlo. „Ve čtvrtek mi pak však stoupla teplota ke čtyřicítce. Začala jsem na radu lékařky brát paralen, abych teplotu srazila. Ale i tak mi po krátkém čase opět teplota kulminovala mezi 39,5 a 40. A trvá to už pět dní a já už jsem nešťastná,“ dodala paní Pavla, která se už chystala i na to, že nakonec skončí v nemocnici na covidovém lůžku. „Byla jsem s tím smířená, ale poté, co jsem navštívila infekční, kde mi udělali rentgen plic a rozbor krve, tak mi bylo řečeno, že naštěstí nic na plicích nemám a mám jít domů a dál teplotu srážet. A že to snad zvládnu bez nemocniční péče,“ řekla žena a dodala, že nyní si už opravdu nemyslí, že se jedná jen o „chřipečku“. Prodělali jste covid bez příznaků? Protilátky ztratíte rychleji, tvrdí studie Přečíst článek › „Ale to jsem opravdu netušila, co mě čeká. Za celou tu dobu jsem propotila desítky triček a je mi opravdu šoufl. Nikomu bych to nepřála. Škoda, že nemám podobný průběh jako můj manžel nebo dcera,“ zasnila se žena nad tím, že její muž měl při dovidu „jen“ bolest kloubů a dcera zvýšené teploty, ale na čas ztratila čich a chuť. A i když je paní Pavla v nemoci zesláblá, neztrácí smysl pro humor: „To pocení beru i jako přípravu na návrat do práce. Z našeho oddělení se totiž stane covid oddělení a budeme tam muset chodit ve skafandrech, kde se člověk potí jak dveře od chlívu. Tak mám takový trénink.“

