Pane primáři, jak s námi, “pluspadesátníky“, vypadá?

Všeobecně platí, že muži o svých problémech mluví méně než ženy. Když už začnou mluvit, je to většinou s kamarády.

Nicméně i my máme své problémy.

Přesně tak – záležitosti kolem močení, porucha erekce, sexuální dysfunkce. Obecně řečeno, muži jsou nastaveni na výkon.

Myslíte sexuální styk?

Ano. Když to nezvládají, tak se nemají čím chlubit a stydí se za to. Obecně je totiž zažito, že od chlapů se očekává výkon a jeho nezvládaní považují za velký problém, nesvěřují se, maximálně tak kamarádům.

Jak často navštěvujeme urology?

Muži chodí se svými urologickými problémy k lékaři daleko méně než ženy. Naštěstí v poslední době se tento trend lepší. Je to i díky medializaci celé problematiky.

Lze říct, že po urologické stránce mají muži i ženy podobné problémy?

Určitě ano. Urologie je oborem pro všechny věkové kategorie a urologická péče v podstatě začíná od narození. U žen jsou ale problémy hodně diskutované – třeba únik moči. Muži tímto problémem trpí také, ale v menší míře. Ovšem diskutovat o tom? Ani náhodou! Problémy s močením a například dráždivostí měchýře jsou u mužů a žen zastoupeny stejnou měrou. Ženy ale řeší spíše únik moči a muži zase problémy s vyprazdňováním.

Únik moči, neboli inkontinence u mužů. Kde se bere?

U mužů je drtivé procento těchto případů po nějakém typu operace prostaty. Jakákoliv operace v dolních močových cestách může vyvolat změny vedoucí k úniku moči, byť moderní metody léčby toto riziko minimalizují.

Řekněte mi, co pozorujete, že trápí nás, muže po padesátce?

Obvykle bezprostředně po padesátce přijde muž na první preventivní urologické vyšetření. To by se pak mělo opakovat jednou ročně. V těchto letech řeší spíše sexuální dysfunkci. Problém s močením přichází až s narůstajícím věkem. Takže po padesátce je to spíše dysfunkce sexuální a problém s močením později až tak kolem šedesátky.

Co by měl být varovný signál a důvod k návštěvě odborníka?

Určitě, když má dotyčný muž v rodině někoho s urologickými problémy. Říká se, že kdo měl v mužské linii někoho s problémem prostaty (nádor), měl by jít na preventivní vyšetření už po čtyřicítce. Navštívit lékaře by ale mělo být normální při jakýchkoliv nepříjemných příznacích v močových cestách. Časté močení přes den, časté vstávání v noci, pocit zbytku moči v močovém měchýři po vymočení, slabší proud moči, krev v moči. Ale například jen časté močení nemusí být ještě příznakem nemoci. Záleží na tom, kolik toho vypijete. Pokud je tekutin velké množství, v noci ledviny filtrují více a od toho se odvíjí potřeba nočního močení. Záleží také na lécích, například proti vysokému tlaku, ty mohou také způsobovat noční močení. Nicméně pokud vás to nějak omezuje, je čas navštívit lékaře.

Zastavme se u už zmíněného úniku moči.

Naše urologie ve VFN v Praze byla prvním pracovištěm, kde se začaly operovat umělé svěrače močové trubice. Jde o zařízení, které je pacientovi implantováno do těla s tím, že mu zachovává téměř stoprocentní kontinenci, tedy že ho mu vrací kvalitu život, přestává mít úniky moči.

Můžete to popsat?

Jde o systém voperovaný do těla, který není vidět. Kolem močové trubice se implantuje manžeta. Součástí je balonek, v němž je tekutina, a pak pumpička. V klidovém stavu je manžeta naplněná a utlačuje trubici, a tak by nemělo dojít k úniku moči. Když se chce pacient vymočit, pumpičkou, která je umístěná v šourku vedle varlete, několikrát zapumpuje a přepumpuje tekutinu z manžety do balonku. Následně začne močit. Po určité době se z balonku tekutina zase vrátí do manžety a svěrač se opět zavře.

Zařízení sice není veliké, ale cítí pacient cizí těleso v těle?

Neměl by. Určitě ne jako něco nepříjemného. Samotná operace trvá do hodiny a půl. Podotýkám, že celá operace je v ČR hrazena pojišťovnou, pokud je indikace k operaci správně vyhodnocena.

Problémy s únikem moči zmizí ihned po operaci?

Ne, zhruba čtyři až šest týdnů trvá, než se vše aktivuje a začne fungovat. Pak už problémy zmizí.

Kolik takových operací provádíte?

Jsem členem týmu v pražské VFN, kde každý rok provedeme desítku operací, stejný počet je i v Brně. To je počet, který umožňuje pojišťovna. Jen připomínám, že náš implantát nazvaný AMS 800 není jediný na trhu. Jsou i další, ale s nimi jsou zkušenosti kratší. Principem je ale vždy, jako v případě mechanismu, který používáme u nás, nějaká manžeta, která svírá močovou trubici.

A pak tu jsou poruchy erekce.

Od roku 2016 je v ČR zpět možnost využít k léčbě poruch erekce tzv. penilní implantát, který je nafukovací, má pumpičku a balonek. Navrací mužům zpět erekci, v tomto případě přímo „na vyžádání“.

Jak to funguje?

Stručně řečeno do penisu se vtáhnou topořivými tělesy dva implantáty. Druhou částí je pumpička v šourku, balonek s tekutinou je umístěn vedle močového měchýře. Opět na muži není zevně nic viditelného. Princip je v tom, že balonek je naplněn tekutinou a v okamžiku potřeby erekce muž pár pohyby napumpuje tekutinu z balonku do dvou implantátu, které se zvětší. Až přijde chvíle, kdy není erekce třeba, tak muž jednoduše tekutinu odpustí.

Kolik jste takových operací provedli?

Od roku 2016 jsme jich na jiném pracovišti provedli již padesát. Ze zpětných reakcí operovaných musím potvrdit, že u nich vládne velká spokojenost. Náš první pacient je dnes osmdesátník a nestěžuje si, spíše naopak.

I tohle platí pojišťovna?

Bohužel, ne.

Hodně se hovoří i o tom, že s věkem u mužů klesá hladina testosteronu.

Jak muži stárnou, mají pocit, že jsou méně výkonní, unavení, nezvládají tolik fyzické námahy jako dosud. Pociťuji poruchu erekce nebo snížené libido. Poměrně často laboratorně potvrzujeme, že jde o sníženou hladinu testosteronu v krvi.

Co s tím?

Pacienta sledujeme a pak mu chybějící hormon můžeme doplnit injekcemi, tabletkami nebo gelem To by mělo zajistit udržení potřebné hladiny testosteronu pro všechny orgánové systémy. Tento hormon je totiž potřeba nejen pro sexuální funkce, ale také pro svaly, dobrou funkci kostí, krve a podobně. A jen dodávám, že jde o bezpečnou a moderní léčbu, které není třeba se obávat.

VIZITKA

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

- 50 let

- Primář Urologické klinika VFN a 1. LF UK v Praze

- Konzultant a lékař v Iscare Praha

- Profesní zaměření: inkontinence, neurogenní poruchy mikce, urodynamika, andrologie, mužská a ženská sexuální dysfunkce, ultrasonografie