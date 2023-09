Rozmarýn nebo také rozmarýna lékařská není jen voňavá bylinka, která bývá součástí kořenících směsí. Její využití je mnohem širší. Jak používat rozmaryn na vlasy? Rozmarýnová voda, kterou si můžete sami snadno udělat, vám pomůže bojovat s mastnými vlasy. Rozmarýn podporuje také růst vlasů a dodává jim lesk. Rozmarýnová voda léčí i lupy. Rozmarýnový olej zase posiluje vlasové kořínky a obnovuje pružnost pokožky.

Pokud rozmarýnovou vodu, kterou si vyrobíte, nezapomenete aplikovat po každém umytí vlasů, brzy se vaše vlasy dočkají zářivého lesku. | Foto: Shutterstock

Kdo by nechtěl mít krásné, zdravé a lesklé vlasy. Ne každému to ale bylo dáno, mastné vlasy trápí prý každého čtvrtého člověka a s jejich vypadáváním, lámáním nebo nedostatkem lesku se potýká mnoho z nás. Pokud patříte mezi příznivce přírodní kosmetiky a bylinek, zkuste si udělat rozmarýnovou vodu nebo rozmarýnový olej na vlasy. Rozmarýn je totiž bylinka, kterou můžete snadno pěstovat v květníku či truhlíku doma, na balkóně nebo na zahradě.

Rozmarýn – léčivý i kulinářský poklad Středomoří:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Rozmarýn na mastné vlasy

* Rozmarýn pro růst vlasů

* Jak vyrobit rozmarýnovou vodu podle Michele Green

* Jak používat rozmarýnovou vodu

* Rozmarýnová tinktura

* Rozmarýn pro každodenní péči

Jak si tedy z rozmarýnu udělat životabudič pro naše vlasy, jak ho správně aplikovat a jak často rozmarýn na vlasy používat?

Rozmarýn na mastné vlasy

Mastí se vám často vlasy a ani drahý šampon na mastné vlasy moc nezabírá? Pomoci s tím může právě rozmarýn, jehož aktivní složky pomáhají regulovat mastné vlasy.

Publikace o bylinkách Markéty Bínové Mocné bylinky radí, jak si připravit rozmarýnový sprej: „Sušený rozmarýn zalijte horkou vodou, nechte dvacet minut vylouhovat a vychladit. Poté jej přelijte ideálně do plastové lahve s rozprašovačem a máte hotovo. Pokud přípravek nezapomenete aplikovat po každém umytí vlasů, brzy se vaše vlasy dočkají zářivého lesku.“

Podle ireceptáře poslouží nálev z rozmarýnu i jako kondicionér pro tmavé vlasy, kterým zvýrazní barvu a lesk.

Rozmarýn pro růst vlasů

Web Popsci, zabývající se mimo jiné zdravím a přírodním prostředím uvádí, že vyrobit si vlastní rozmarýnovou vodu ve spreji je jednoduché, levné a potenciálně se tak dá získat hodně vlasů. „Středomořské kultury získávají vlasové výhody z rozmarýnu po stovky let, říká Michele Green, certifikovaná dermatoložka z New Yorku.

A věda je podporuje. Ve studii publikované v roce 2015 v časopise Skinmed výzkumníci porovnávali účinky rozmarýnu a minoxidilu (aktivní složka přípravku Rogaine) na růst vlasů po dobu šesti měsíců. Zjistili pozoruhodně podobné výsledky, přičemž obě léčby vykazovaly významné zvýšení počtu vlasů oproti neošetřeným skupinám,“ uvádí se na webu.



Podle Michele Green rozmarýn vděčí za své účinky na růst vlasů svým protizánětlivým vlastnostem. Rostlina je schopna podporovat cirkulaci, což umožňuje vlasovým folikulům přijímat dostatečné množství krve. „To dodává kyslík a živiny a zabraňuje poškození vlasových folikulů, které vede ke ztrátě vlasů," říká dermatoložka s tím, že rozmarýn má také antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit vlasy a pokožku hlavy před znečištěním a UV zářením.

Jak vyrobit rozmarýnovou vodu podle Michele Green

Rozmarýnová voda má stejnou hlavní složku a tedy obdobnou účinnost jako rozmarýnový olej. Ocení ji především ti, kdo mají tendenci mít mastnou pokožku hlavy. Protože je tento nálev méně koncentrovaný než olej, můžete jej používat i vícekrát během dne. Tím se také osvěžíte nádhernou vůní a ve vlasech budete mít příjemné rozmarýnové aroma po celý den.

Ingredience:

• 5 snítek rozmarýnu

• Asi dva hrnky destilované vody

• Láhev s rozprašovačem

Rozmarýnovou vodu uložte do lednice, abyste prodloužili její trvanlivost.Zdroj: Shutterstock

Postup:

1. Uřízněte si z rostliny asi pět snítek rozmarýnu a nakrájejte ho.

2. Rozmarýn lehce opláchněte, abyste odstranili všechny nečistoty, a vložte jej do hrnce s vodou tak, aby byl rozmarýn zcela ponořený. Přiveďte k varu a nechte 15 až 20 minut vařit. Voda bude žlutavě zelená.

3. Po uvaření hrnec sejmeme z hořáku a necháme rozmarýn dále louhovat 30 minut. Postupem času bude voda tmavší a růžovější. Pokud chcete větší sílu, můžete rozmarýn nechat louhovat déle, dokud úplně nevychladne.

4. Směs přeceďte a nalijte tekutinu do rozprašovače. Pokud ji chcete někomu věnovat jako dárek, stačí přidat kolem hrdla mašli a několik dalších snítek rozmarýnu. Určitě uděláte radost.

Jak používat rozmarýnovou vodu

Rozdělte si vlasy hřebenem a nastříkejte rozmarýnovou vodu na pokožku hlavy několikrát během dne. Asi minutu ji vmasírujte do pokožky. Pak rozmarýnovou vodu uložte do lednice, abyste prodloužili její trvanlivost. Směs by při správném skladování měla vydržet jeden až dva týdny.

Jak pěstovat rozmarýn:

Pokud nevidíte výsledky hned, nezoufejte. „Rychlost růstu vlasů je u každého jiná," říká dermatoložka Michelle Henry. „První určité zlepšení může někdo vidět už za tři měsíce, ale časový rámec, který dávám téměř všem svým pacientům, je šest měsíců," dodává.

Rozmarýnová tinktura

Velmi účinný je na vlasy také rozmarýnový esenciální olej, který si můžete doma snadno vyrobit. Jak radí web ireceptář, stačí na zahradě ustřihnout pár větviček rozmarýnu, otrhat je, lístky nasekat, zalít je alkoholem (co nejčistším seženete) a nechat asi měsíc louhovat. „Denně, nebo alespoň několikrát týdně, sklenici protřepejte. Po měsíci máte hotový macerát neboli tinkturu. Smíchejte pár kapek s kvalitním olivovým (nebo jiným panenským) olejem a získáte skvělou výživovou kůru pro vlasy i pokožku hlavy. Směs důkladně vmasírujte, nechte působit asi 20 minut a poté opláchněte. Rozdíl bude vidět i po pár aplikacích,“ uvádí web.

Vyrobit si můžete i rozmarýnový šampon, stačí tinkturu smíchat s jedlou sodou a dužinou ze tří větších listů aloe vera. Pak nanést na vlasy, nechat chvíli působit a opláchnout.

Rozmarýn pro každodenní péči

Rozmarýn obsahuje silice, flavonoidy, saponiny, hořčiny a další látky, které zlepšují prokrvení pokožky hlavy, zklidňují mastnou pokožku, omezují tvorbu lupů a také zahřívají. Proto, jak uvádí web Sazenička, zaměřený na bylinky, se rozmarýn hodí pro každodenní péči o vlasy.

Rozmarýn.Zdroj: pixabay.com, volné díloCo možná o rozmarýnu nevíte:



* Řečtí studenti se korunovali větvičkami rozmarýnu, věřili, že má vliv na zlepšení paměti.

* Svatebčané si dávali rozmarýnové věnce při svatební noci.

* Rozmarýn se používal jako ochrana proti černé magii.

* Rozmarýn se přidával i do hrobu k zemřelým, věřilo se, že garantuje nesmrtelnost.

* Rozmarýn znamenal také dobrou náladu a nazýval se bylinou trubadúrů.

* Rozmarýn není vhodný pro těhotné ženy ani následně při kojení.

* Rozmarýn slouží k odpuzování molů.

* Snítky rozmarýnu umístěné pod polštářem mohou vylepšit spaní.

