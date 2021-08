Paní Štěpánce (41) diagnostikovali lékaři roztroušenou sklerózu před dvaceti lety. „Ve svých jednadvaceti jsem se dozvěděla, že mám nevyléčitelnou nemoc, která mě může dostat na invalidní vozík. To byl nepředstavitelný šok,“ vzpomíná.

Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění, které postihuje nervový systém. | Foto: Shutterstock

Problémy s hybností končetin měla Štěpánka už od svých 16 let, na správnou diagnózu však čekala 5 let. „Pořád mě brněly nohy, absolvovala jsem různá vyšetření na ortopedii, kde mi řekli, že to je artróza, ale spíš mi přišlo, že si o mně myslí, že jsem simulant,“ popisuje Štěpánka. „K brnění nohou se přidala bolest zad, chodila jsem na rehabilitace, které mi na chvilku pomohly, pak to ale vždy začalo nanovo.“