Roztroušená skleróza není o zapomínání. Člověk často ani neskončí na vozíku

Je to již třináct let, co začala mít Dana Pešková (jméno je pozměněno) z Ostravy problémy s levou nohou. „Ztrácela se mi v ní citlivost, dospělo to do stádia, že jsem se bála našlápnout, abych neslítla,“ řekla Deníku. Po sérií vyšetření jí lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu.

Roztroušená skleróza bohužel nemá jednoznačné projevy, jež by byly jejím jasným indikátorem | Foto: Shutterstock