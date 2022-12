Proč se o něm tak mluví?

Pozornost podle imunoložky Blanky Říhové virus upoutal kvůli zprávám z Německa o přeplněných dětských odděleních nemocnic. „Když jsme léta kašlali, prskali a bolelo nás v krku, kdekdo říkal, že má chřipku. Neměl ji, ale pod tento pojem se schovala řada infekcí. Nyní se víc testuje, proto se o viru také víc mluví,“ uvedla. Věří, že německá situace v Česku nehrozí.

Co za to může?

Předsedkyně odborné společnosti dětských praktických lékařů Alena Šebková potvrdila, že ve vlnách jsou tady RS viry, s výjimkou covidových lockdownů, léta. „Asi proto, že během lockdownu se děti méně promořovaly, je toho nyní víc. Nemocnější byly už loni,“ řekla Deníku.

Jak se virus projevuje?

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové má RS virus těžší průběh než jiná běžná virová respirační onemocnění. „Projevuje se zejména kašlem. Identifikace ale vyžaduje laboratorní vyšetření,“ sdělila Deníku.

Jak je to u malých dětí?

Jak řekla Říhová, virus může způsobit komplikace u maličkých dětí do půl roku věku. „Jejich imunitní systém je ještě nezralý a není schopný se dobře bránit,“ řekla. S RS viry se podle ní setkají prakticky všechny děti do dvou let věku. „Pokud nemají srdeční či plicní vadu, od půl roku výš to většinou snáší celkem dobře,“ uvedla.

Kdy s dítětem k doktorovi?

Podle Šebkové u kojenců a novorozenců RS viry způsobují záněty nejmenších průdušinek. „Maminky většinou poznají, že kašel dítěte je hodně namáhavý a doprovázený teplotou,“ řekla. Pak je třeba navštívit lékaře. „Stav takto malého dítěte se totiž může zhoršit i během hodiny či dvou,“ upozornila. „Kojenci a malé děti mají dýchací potíže, jsou dušné a jejich stav často vyžaduje hospitalizaci,“ potvrdila Hülleová.

Co před vypuknutím viru?

Na dané viry není žádné očkování. „Existují ale velmi drahé monoklonální protilátky, které jsou proti RS viru přímo namířené. Úplně malinkým nedonošeným dětem, které po narození bojují o svůj živůtek a jsou nejvíce ohrožené, je na neonatologických odděleních preventivně nasazují. Tím je chrání,“ řekla Říhová.

Jak jsou na tom větší děti?

Větší zdravé děti i dospělí vir většinou dobře zvládnou v domácím prostředí. „U starších dětí virus mnohdy způsobuje zánět průdušek, který snáší poměrně slušně,“ řekla Šebková. „Léčba je symptomatická,“ potvrdila Hülleová. To znamená, že je zaměřena na příznaky, aby si člověk ulevil a vykurýroval se. „Co jsem zaznamenala názory infektologů a pediatrů, říkají, že není důvod k panice,“ uvedla Říhová.

Jaká je léčba dospělých?

Děsit se nemusí ani dospělí. Podle Říhové jim pomohou běžné léky jako acylpyrin, aspirin nebo paralen. „A také čaj či grog a zalehnout do postele,“ řekla. Potíže mohou nastat jen u chronicky nemocných nebo starších lidí. Pak je třeba navštívit lékaře.