Domácí čerstvý zázvorově-medový sirup můžete i naředit minerálkou a udělat si lahodný drink plný štiplavého zázvorového aroma. | Foto: Shutterstock

Kolik stojí dobrá zubní pasta?

Váš úsměv bývá jednou z prvních věcí, které si na vás ostatní všimnou. Buď je oslníte zářivým chrupem, nebo vyděsíte zanedbanými ústy. A právě s tím vám pomůže správný výběr zubní pasty. Jakou pastu vybrat? Jaké složky by měla obsahovat, a co byste v zubní pastě naopak najít neměli?

Na tyto a další otázky odpovídal v článku Kolik stojí dobrá zubní pasta prezident České stomatologické komory Roman Šmucler:

Kolik stojí dobrá zubní pasta? Nejznámější český zubař radí, podle čeho vybírat

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory.Zdroj: Se svolením České stomatologické komory„Musíte vědět, co vás konkrétně dráždí. Některým lidem nevyhovuje silně mentolová chuť, jiní při čištění trpí na afty či zvýšenou krvácivost. Složení je proto potřeba si dobře hlídat. Pasta je vlastně lék a není jedno, co v ní je. Zubní pasta s terapeutickým účinkem od zubního lékaře má mnohem vyšší účinnost a s běžnými pastami z obchodů ji ani nelze srovnávat,“ upozorňuje stomatochirurg Roman Šmucler.

Pohled do záchodu může odhalit rakovinu

Podoba stolice může hodně sdělit o vašem zdraví. Známý britský web The Sun přinesl zprávu lékařky Nigmy Talibové, která upozornila na takovou podobu lidských exkrementů, kvůli kterým by se cesta k lékaři rozhodně neměla odkládat. Varovat by vás měla neobvyklá barva nebo zápach stolice, zejména pokud se objeví opakovaně.

Psali jsme o tom v článku Pohled do záchodu může odhalit rakovinu:

Pohled do záchodu může odhalit rakovinu. Prozradí ji barva nebo zápach stolice

Bristolská škála stolice.Zdroj: Wikimedia Commons, Cabot Health, Bristol Stool Chart, CC BY-SA 3.0, Deník„Výkal, který má bledší barvu, je mastný, plave a je páchnoucí, znamená, že tuk ve vašem jídle není správně tráven. A to může být příznak rakoviny slinivky břišní nebo celiakie,“ popsala pro web The Sun Nigma Talibová s tím, že pokud se situace v záchodové míse opakuje i v dalších dnech, je vhodné vše konzultovat s lékařem.

Bylinky co zatočí se špeky

Na prosté bylinky mohou vsadit ti, kteří se rozhodli zatočit s přebytečnými tuky v těle. Přece jen špeky na břiše, špeky v podpaží i pod prsy nebo třeba špeky na zádech či pod zadkem vypadají nevzhledně. Zbavit se jich může být snadnější s pomocí tří prostých bylinek – bazalky, petržele a máty peprné. A nejde jen o babské rady. Zjištění a doporučení k využívání přírodních produktů zaznívá od samotných expertů na hubnutí a výživu.

Přečíst si to můžete v článku Tři prosté bylinky zatočí se špeky na břichu a pod zadkem:

Máte je na dosah. Tři prosté bylinky zatočí se špeky na břichu a pod zadkem

Bylinky pěstované v dřevěné krabiciZdroj: Shutterstock„Máta peprná může pomoci snížit množství viscerálního tuku, protože bylo prokázáno, že látky v ní obsažené napomáhají trávení a zrychlují metabolismus. A právě dobře fungující trávicí systém je klíčový pro hubnutí,“ uvedla pro britský Express zkušená lékárnice Sonia Khan.

Potraviny, které vytáhnou z těla cholesterol

Děti se bojí strašidel a dospělí cholesterolu. Ovšem zatímco strašidla s postupujícím věkem mizí, u cholesterolu to bývá přesně naopak. Paradoxem je, že cholesterol je ve skutečnosti pro život velmi důležitý. Za jeho mizernou pověst mohou podle odborníků takzvané lipoproteiny, které cholesterol v těle přenášejí. Ty škodlivé jsou jedním z hlavních ničitelů srdce a cév, tedy orgánů, na jejichž choroby v Česku umírá každý druhý člověk. Může zdravý životní styl tento fakt ovlivnit? A jaké potraviny mohou hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi snížit?

Psali jsme o tom v článku Čtrnáct potravin, které vytáhnou z těla cholesterol:

Čtrnáct potravin, které vytáhnou z těla cholesterol. Ale s čokoládou opatrně

Mezi potraviny, které mohou snížit. hladinu cholesterolu v krvi, patří také fazole.Zdroj: Deník/Attila Racek„S výjimkou menšiny pacientů, kteří mají vysoký cholesterol daný dědičně, lze téměř u každého účinně snížit hladinu cholesterolu tak, aby významně kleslo riziko srdečně-cévních onemocnění,” uvedl pro web Ruku na srdce lékař Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu, která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci srdečně-cévních onemocnění.

Domácí elixír zdraví za pár kaček

Dát si ráno velký lok nápoje, který vám přinese věčné zdraví a postavu snů? Krásná myšlenka. Zázvorový shot a čerstvý zázvorový sirup k tomu však mají dobře nakročeno. Díky obsaženým látkám zrychlují metabolismus, tlumí chuť k jídlu a jejich antibakteriální a antivirové vlastnosti si poradí s každým nachlazením. Proč je zázvor tak zdravý, jak vybrat zázvor, jak ho uchovávat, jak z něj připravit elixír zdraví a kolik ho můžete denně zkonzumovat?

Psali jsme o tom v článku Pár loků denně a chřipka nemá šanci:

Domácí elixír zdraví za pár kaček. Pár loků denně a chřipka nemá šanci

Jednou z největších chyb, která zbytečně připravuje zázvor o mnoho cenných látek, je loupání slupky.Zdroj: Shutterstock„Zázvor vám nejlépe vydrží nezabalený při pokojové teplotě na suchém místě mimo přímé sluneční světlo. Jedině tak může místo plesnivění pozvolna vysychat a uchovávat si svou chuť i aroma. Pokud chcete zázvor skladovat v lednici, pak jedině ve vzduchotěsné nádobě,“ radí americký deník The Guardian.