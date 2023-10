Nachlazení je jevem na podzim tak běžným, jako padání listí. Jak nachlazení vyléčit, jak jeho léčbu urychlit a bylo by možné se pokud možno vyléčit přes noc? Imunoložka Zuzana Ozaniak Střížová z pražské Fakultní nemocnice Motol radí, které kroky je třeba podniknout, abychom se nachlazení zbavili rychle a za chvíli opět neonemocněli.

Někteří lidé si myslí, že budou nadále žít svým obvyklým pracovním tempem a nachlazení samo přejde. | Foto: Shutterstock

Jak uvolnit ucpané dutiny:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Oslabení snadněji onemocníme

* Základem lečby je snížit tempo

* Léčbu rýmy obvykle neurychlíme

* Jak zvládnout za tři dny nachlazení?

Když nás zachvátí únava, rýma, kašel a teplota začne stoupat, je jasné, že už je tu zase podzimní viróza. Co v takové chvíli radí udělat odbornice na obranyschopnost organismu, která dobře ví, co lidské tělo zvládne? A ví také, co ho naopak spolehlivě přivede do začarovaného kruhu nemocí kvůli selhávající imunitě.

Oslabení snadněji onemocníme

„Doporučila bych řídit se zdravým rozumem. U dospělých je často nachlazení výsledkem nejen toho, že se setkáme s infekcí, ale i toho, že v danou chvíli máme oslabenou imunitu,“ říká lékařka Zuzana Ozaniak Střížová.

Jak se nejrychleji zbavit kašle? Dva týdny potíží jsou normální, čtyři už moc

Co nám imunitu běžně snižuje? Podle lékařky třeba to, že špatně spíme, máme nadměrné pracovní vytížení, nestíháme se dostatečně dobře stravovat, přeháníme to s alkoholem, nebo třeba řešíme extrémně složité rodinné situace. V takových případech se výrazně zvyšuje šance, že při setkání s infekcí zároveň propukne onemocnění.

Základem lečby je snížit tempo

V úplném začátku nachlazení naštěstí ještě existuje možnost, jak proces zvrátit směrem k brzkému uzdravení. „Vždy pacientům doporučuji, ať si v práci vezmou volno. A ať se určitě zamyslí nad tím, jestli skutečně pečují o ty nejdůležitější pilíře svého zdraví, jako je například strava, spánek nebo vztahy,“ říká imunoložka.

S virózami se potýká na podzim mnohem víc lidí. Chlad za to ale nemůže

Někteří lidé si totiž myslí, že budou nadále žít svým obvyklým způsobem a nachlazení samo přejde. „Většinou ale nepřejde, a naopak se to rozjede,“ varuje doktorka Ozaniak Střížová ty, kdo by chtěli nad virózou mávnout rukou a ve stejném životním tempu pokračovat dál.

V médiích leckdy čteme titulky, slibující zaručené rady, jak se z rýmy a nachlazení dostat do 24 hodin. Podle odbornice je ale taková rychlost vyléčení málo reálná: „Myslím si, že to je spíš výjimka, uzdravit se za jeden den. Minimálně bych to viděla na prodloužený víkend – tedy tři dny. Za 24 hodin bychom chtěli po tělu nemožné.“

Léčbu rýmy obvykle neurychlíme

K základním varovným příznakům, že na nás něco leze, patří většinou zvýšená tělesná teplota. Jestliže na sobě člověk cítí náhlou velikou únavu až schvácenost, obvykle je jasné, že nemoc přichází.

Co koupit v lékárně na podporu imunity? Vitamín C zbytečně přeceňujeme

„K tomu se přidávají kašel a také rýma. Rýma zpravidla neléčená i léčená trvá týden, tam za den léčby opravdu nic nezmůžeme,“ usmívá se doktorka Ozaniak Střížová. A doporučuje i u obyčejné „rýmičky“ zvolnit. V době rýmy je totiž člověk náchylnější k takzvané bakteriální superinfekci – to je situace, kdy bakterie rády nasedají na již probíhající virové onemocnění a zvrátí ho do bakteriálního zánětu.

Jak zvládnout za tři dny nachlazení?

Zalehněte do postele

V místě postiženém infekcí, což mohou být například krční mandle, nebo nosní dutiny, probíhá zánět a toto místo je celkově bolestivější a teplejší. A tam, kde je zánět, tam probíhá imunitní reakce. Imunitní buňky na dané místo cestují a starají se o to, abychom se infekce co nejdříve zbavili. Když máte klidový režim a ležíte v posteli, celý imunitní systém se soustředí na to, že máte v těle nemoc.

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Když člověk neleží a místo toho spěchá do práce, tak s ním imunitní buňky prožívají normální pracovní den. „Imunitní buňky pak přeci nebudou řešit zanícené místo, protože vaše tělesná teplota je celkově vysoká, váš krevní oběh je rychlý a imunitní buňky musí v tu chvíli obstarávat spoustu jiných dějů v těle. Nemají prostor se soustředit na léčbu toho jednoho zaníceného místa,“ vysvětluje imunoložka.

Nestresujte se

Minimalizujte všechny pracovní i osobní starosti. Když jste ve stresu, imunitní buňky nedokážou dostatečně reagovat na infekce a vzniká takzvaný imunodeficit. „Teď je velmi populární obor psychoneuroimunologie, který ukazuje, že imunitní buňky jsou významně ovlivňované psychikou. A to až do té míry, že když jsme ve velkém chronickém stresu, některé imunitní buňky přestávají aktivně zabíjet infekční mikroorganismy a jiné zase podporují rozvoj zánětu v celém těle,“ říká doktorka Ozaniak Střížová.

Navíc bylo prokázáno, že lidé, kteří jsou enormně stresováni, nevytvářejí dostatek protilátek po očkování a mají pomalejší hojení ran po operaci.

Buďte v teple, ale nepřehánějte to

Imunitní děje probíhají za určité teploty. Horečka je reakcí imunitního systému a buňkám pomáhá se s infekcí vypořádat. Ale zvýšení teploty je dobré jen do určité míry. Samozřejmě je dobré bránit prochladnutí organismu, k němuž jsme náchylnější, když jsme nemocní.

„Ale nemusíte se úplně přehřívat a teplotu si cíleně zvyšovat, například elektrickými dečkami či horkými obklady. Dříve ten příkaz „Běž se vypotit“ měl především držet lidi v klidu v posteli, aby nešli pracovat na pole. Ovšem když už ležíme pod peřinou a máme k tomu navíc zvýšenou teplotu či horečku, zvedat teplotu těla ještě víc není třeba. Cíleně si teplotu zvyšovat by pak mohlo být pro tělo pouze dalším stresorem,“ vysvětluje imunoložka.

Jak se léčí viróza? Lékař radí, kdy stačí samoléčba a kdy už vyrazit do ordinace

Pijte hodně tekutin

Dostatečný pitný režim je důležitý z hlediska filtrace krve. Podpoříte tím organismus v detoxikačním procesu. Nejlepší tekutinou je klasický teplý čaj.

Alkoholu se vyhněte

V lidovém léčitelství se doporučuje zahřát se grogem nebo slivovicí. Podle lékařky ale alkohol naopak funguje jako jeden z negativních faktorů, který oslabuje imunitní systém.

Alkohol zatíží játra, která jsou v době infektu nesmírně důležitá. Produkují totiž spoustu faktorů, které se podílejí na regulaci zánětu, na hojení, a tedy na boji s infekcí. Práci imunity alkoholem jedině narušíte.

Sáhněte po zázvoru

Není určitě od věci dát si nějaký imunostimulátor, něco, co podporuje obranyschopnost. „Víme, že třeba zázvor obsahuje relativně hodně složek, které zasahují přímo do činnosti imunitních buněk, napomáhají protinfekční obraně a tlumení zánětu. Doporučila bych tedy nastrouhat si kus zázvoru a udělat si z něj čaj,“ přidává doktorka Ozaniak Střížová ověřenou babskou radu.

Na podporu imunity si dá lékařka ráda kurkumové latté.Zdroj: Se svolením Lenky Seničové

Vyzkoušejte kurkumu

Další biologicky aktivní látkou pro podporu imunity je i kurkuma. Aby ovšem měla imunostimulační efekt, museli bychom jíst obrovské množství kurkumy denně. Existují ale způsoby přípravy, které výrazně zvýší účinek tohoto koření – například vaření kurkumy v mléce. Takže kurkumová latté nejsou tak úplně od věci. Také si lze pořídit preparáty, které nabízejí již předem vytvořené a vysoce koncentrované extrakty ze zázvoru či z kurkumy.

Přidejte antioxidanty

Pro dobrou funkci imunity jsou obzvlášť důležité vitaminy C, D, a dále zinek a selen. „Určitě má smysl pořídit si pro boj s nachlazením doplňky stravy s těmito látkami. Ideální by tedy bylo přijímat tyto vitaminy ve stravě, ovšem neznám příliš lidí, kteří mají jídelníček natolik pestrý, aby z něj vitaminy získali v dostatečném množství pro boj s infekcí,“ radí lékařka.

S česnekovou kúrou opatrně

Česnek je hodně oblíbený v lidové léčbě nachlazení. Podle studií má protiinfekční a antioxidační účinky. „Ale dávala bych si pozor – česnek v syrové formě může být relativně dráždivý pro naše trávicí ústrojí. Větší konzumace česneku, zvlášť nenastrouhaného, by nám mohla poškodit žaludek,“ varuje odbornice.

Vitamin D zachraňuje imunitu. Jak zjistit, zda nám nechybí

Pijte bylinkové čaje

„Doporučila bych podívat se do herbářů a pro rychlejší úzdravu si pomoci bylinkami, které lidové léčitelství ověřilo, jako jsou například šalvěj, echinacea, heřmánek, fenykl. Na bylinky a bylinné směsi si musí ale dát pozor ta část populace, která je na byliny alergická,“ říká doktorka Ozaniak Střížová. Alergikům totiž může udělat problém nejenom jedna složka čaje, ale také kombinace bylin, kdy se negativní účinek alergenů může navíc sčítat.

Nehladovte, dejte si alespoň vývar

A co říká imunoložka radám, že v nemoci se nemá jíst, ať se tělo nevyčerpává trávením? „Hladovění nedoporučuji. Celý den nejíst, jen pít, je nesmysl. To je opět velký stres pro organismus. Tělo potřebuje bílkovinnou stravu, zvlášť v době nemoci. Potřebujeme protilátky a jejich základním stavebním kamenem jsou bílkoviny. A když nemáme žádné sacharidy, tělo zase nemá z čeho brát energii. Imunitní buňky přitom pro svou funkci potřebují glukózu. Ideálním jídlem při léčbě nachlazení je třeba kuřecí vývar se zeleninou, masem a nudlemi,“ dodává lékařka.