Jednou z prvních věcí, kterou využíváme k samodiagnostice příčin rýmy, je její barva. Přesněji tedy zabarvení nosního hlenu, kterému se především na Moravě říká sopel. V Čechách je populární spíše název nudle. Co nám o našem zdraví řekne sopel a co je důležité kromě jeho barvy? Proč se zbytečně bojíme žluté barvy hlenu a je červená barva hodně nebezpečná? Zkuste se sami diagnostikovat podle rad lékařů.

Barva soplu může říct hodně o tom, co se děje uvnitř vašeho nosu. | Foto: Shutterstock

Hlen máme všichni a máme ho hodně. Jak uvádí web Health Cleveland Clinic, odborníci zjistili, že každý den vyprodukujeme a spolkneme asi 500 nebo 600 cm3 nosního hlenu. Hlen hraje hlavní roli ve snaze chránit výstelku dýchacích cest a udržovat ji vlhkou.

Zejména v nose jsou sople první obrannou linií, pokud jde o prevenci infekcí a odrážení nežádoucích věcí, které by se mohly chtít dostat dál do organismu. Zachycuje částice a organismy, takže bakterie nebo nečistoty, které dýcháme, se nedostanou přímo do našich plic," říká Raj Sindwani, specialista na uši, nos a krk, tedy na ORL.

Důležitá je i hustota hlenu

Barva soplu může říct hodně o tom, co se děje uvnitř vašich nosních průchodů. I když lékaři zřídka používají nosní hlen jako primární diagnózu onemocnění, může osvětlit i jiné zdravotní stavy.

Odborník na ORL k tomu ale také poznamenává, že barva soplů je jen jednou ze známek potenciálního zdravotního problému. Varovným signálem by mohla být i jejich konzistence. Pokud je sopel hustší, může to signalizovat třeba zaostávání v příjmu tekutin, nebo konzumaci přílišného množství dehydratující kávy, či limonád.

Barevná diagnostika rýmy

Čirý hlen

Obecně se jedná o známku zdraví, i když alergie se může projevit i takto. Čirý hlen je většinou voda s bílkovinami, protilátkami a rozpuštěnými solemi. Nosní tkáně ho produkují neustále. Většina z této produkce stéká zadní částí vašeho krku, aby se rozpustila v žaludku.

Bílý hlen

To může znamenat přetížení. Nos má oteklé, zanícené tkáně, které zpomalují tok hlenu, což způsobuje, že ztrácí vlhkost a stává se hustým a zakaleným. Může to být příznakem nosní infekce nebo nachlazení.

Žlutý hlen

„Lidé se často se mylně domnívají, že pokud je rýma žlutá, znamená to, že je bakteriální – a to není úplně pravda. Zbarvení rýmy totiž při nepřístupu vzduchu způsobuje přítomnost bílých krvinek, respektive mohou za ni chemické reakce, ke kterým v tom případě dochází,“ vysvětluje Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství.

Žlutá barva hlenu tedy není příznak toho, že se jedná o bakteriální infekci. Ani tehdy proto primárně není na místě léčba antibiotiky. U většiny rým, které nejsou spojeny se zánětem dutin, si pacient vystačí s léčbou bez antibiotik. „Stejně tak nejsou ve většině případů potřeba ani lokální antibiotické kapky. A lidé by se jich neměli dožadovat. Jejich nadměrné užívání vede k antibiotické rezistenci,“ upozorňuje lékařka.

Zelený hlen

Tato barva prozrazuje, že imunitní systém se skutečně brání a hlen je plný mrtvých bílých krvinek. Pokud je člověk nemocný i po 10-12 dnech, je dobré navštívit lékaře. Může totiž trpět sinusitidou, bakteriální infekcí, která se léčí antibiotiky. Pouze na základě barvy soplů však opravdu nelze určit, zda je infekce virová nebo bakteriální. „Záleží spíše na tom, jak dlouho se cítíte nemocní a jaké máte příznaky," říká doktor Sindwani. „Obvykle asi po sedmi dnech, pokud máte takový zelený soplík a necítíte se dobře, můžeme uvažovat o tom, že vám nasadíme antibiotika."



Růžový nebo červený hlen

Nosní tkáň v nose se nějak zranila, možná proto, že je suchá, podrážděná nebo zažila nějaký druh nárazu. Plně červená barva může být krvácením z nosu, které s největší pravděpodobností souvisí s traumatem nebo případnou infekcí. Ani tato barva není vždy důvodem k obavám. Pár teček krve nebo narůžovělý hlen nemusí být velký problém. Například, když jsme nemocní a hodně smrkáme nebo si hodně třeme nos, může to způsobit prasknutí několika krevních cév, což může způsobit malé krvácení.

Hnědý hlen

Tento odstín může být stará krev, ale pravděpodobně je to něco vdechnutého, jako je špína, šňupací tabák nebo paprika.

Černý hlen

Černé sople mohou znamenat, že se člověk nadýchal hodně prachu či jiného znečištění ze vzduchu. Ale důvod může být ještě jeden: „Nechci být přehnaně poplašný, ale existují některé plísňové infekce, které mohou projevit černým soplem, a ty mohou být velmi vážné," říká doktor Sindwani s tím, že naštěstí jsou velmi vzácné. Tyto infekce obvykle vyskytují jen u lidí s narušeným imunitním systémem.