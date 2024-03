Rýma je jedním z nejčastějších příznaků, které provázejí řadu nemocí dětí i dospělých. Většinou jsou to infekce, které způsobují ucpaný nos. K léčbě akutní rýmy pak stačí oněch známých sedm dní samoléčby. Ale co s rýmou chronickou? Co všechno ji může způsobovat a jak málo známé příčiny rýmy léčit? Zeptali jsme se praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.

Infekce a alergie často způsobují rýmu a ucpaný nos. Ovšem některým lidem neustále teče z nosu bez snadno rozpoznatelného důvodu. Jak uvádí web Mayo Clinic, toto se nazývá nealergická rýma nebo také rýma vazomotorická. Jde o chronickou rýmu, u níž střídavě přicházejí a odcházejí epizody kýchání, vodnatého výtoku z nosu a překrvení nosní sliznice.

Navíc cokoli, co dráždí vnitřek nosu, může způsobit rýmu, a nemusí se jednat jen o infekci. Polyp, předmět, jako je malá hračka uvízlá v nose, nebo nádor mohou způsobit, že člověku poteče z nosu. Na to, jaké zdravotní problémy může rýma signalizovat, jsme se zeptali Ludmily Bezdíčkové, praktické lékařky, členky výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství.

Na vině je zánět sliznice

Rýma je projevem zánětu sliznice nosu a nosohltanu spojeným se sekrecí, tedy s tvorbou hlenu. „Tento zánět může být způsobený infekcí, většinou virovou, nebo například alergií. U některých pacientů, u kterých nastávají chronické změny související například se zánětem v dutině ústní nebo zubů, se může jednat i o chronickou rýmu,“ doplňuje doktorka Bezdíčková.

Infekční rýma

Obvykle o rýmě mluvíme jako o nachlazení. To je ale lidový výraz, který většinou znamená virózu. Samotné prochladnutí může rozvoj infekce jen usnadnit, nikoliv způsobit. „Pokud jde o chřipku, ta může být provázena i rýmou, jejími typickými průvodními znaky jsou ale horečka, bolest hlavy, kloubů a svalů a kašel, případně i zánět spojivek,“ popisuje praktická lékařka.

Větší část infekčních rým je způsobena viry. Klinický projev není typický jen pro jeden virus – nejčastější je rhinovirus, rýmu ale mohou způsobovat i koronaviry, enteroviry nebo například RS virus. Příznaky virových infekcí se překrývají, jen na jejich základě nelze od sebe jednotlivé infekce rozpoznat, většinou to také ani není nutné.

Chronická rýma

MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.Zdroj: Se svolením Ludmili BezdíčkovéChronická rýma je taková, která trvá i přesto, že už odezněla akutní virová infekce. Bývá provázena zbytněním sliznic, někdy i tvorbou polypů. Může být udržována i tím, že člověk například kouří, nebo se v dutině ústní vyskytují záněty, třeba dásní, paradentóza, či zubní váčky, které vedou k tomu, že je osoba náchylnější k infekcím. Ke zbytnění sliznice může vést i alergie.

„Jakmile se v nose ucpou průduchy a nejsou dobře ventilované vnitřní prostory nosu, vytváří se prostředí, které usnadňuje zánět. Co se týká dutiny nosní, zdravé je, pokud je ventilovaná, člověk v noci volně dýchá nosem a pobývá pravidelně na čerstvém vzduchu,“ říká doktorka Bezdíčková.

„Je ale důležité zdůraznit, že ani chronická rýma většinou není důvod k léčbě antibiotiky – pacienti si často myslí, že pokud trvá hodně dlouho, znamená to, že má být léčena antibiotiky, tak to ale není. Chronický zánět je totiž jen reakcí imunitního systému a nemá už v sobě prvky infekce,“ doplnila Ludmila Bezdíčková.

Alergická rýma

Alergická rýma nejčastěji souvisí s výskytem sezonního alergenu, což bývá většinou pyl. Tato rýma je čirá – jedná se o vodnatý hlen a provází ji i jiné alergické reakce, například na spojivkách. Nejsou u ní přítomné jiné příznaky infekce, jako je bolest svalů, kloubů či nevolnost. „Pokud má tedy pacient jenom projevy rýmy a jinak se cítí dobře, může zde být podezření právě na rýmu alergickou,“ říká lékařka.

Diagnostiku někdy pomůže upřesnit až čas a potvrdí se, až když se rýma objevuje opakovaně. U osob s alergickou rýmou je vhodné začít s léčbou pro sezonní pylovou alergii dříve, než pylová sezona vypukne. Je to proto, aby se ideálně buď zcela alergické reakci zabránilo, nebo se co nejvíc zmírnil její průběh. Lékaři k tomu předepisují lokální léčiva, tedy kapky do nosu a do očí, i celkové léky v polykacích tabletách.



Tvar nosní přepážky

Špatný tvar nosní přepážky nemůže rýmu způsobovat, ale může ji udržovat. Pokud je nosní přepážka nakřivo, jedna část nosu je špatně průchozí a hůř ventilovaná, a může se kvůli tomu více ucpávat. „Tato část nosu je pak náchylnější ke zbytnění sliznice a v důsledku toho vzniká rýma. Na základě konzultace se specialistou ORL se pak zváží, zda by problém vyřešila operace,“ vysvětluje doktorka Bezdíčková.

Nosní polypy

Polypy jsou zánětlivou reakcí nosní sliznice a většinou provází chronickou rýmu. Tu vyvolat nemohou, ale mohou ji živit – vedou totiž k ucpávání a k otékání. Řeší se to většinou protialergickými kapkami s nízkou dávkou kortikoidů.

Pokud nedojde ke zlepšení, pomáhají výplachy nosu mořskou vodou. Jestliže ani to nepomůže, nezbývá než navštívit lékaře specialistu ORL a případně opět řešit operací. Ta má ale podle praktické lékařky svá rizika, jako je narušení čichu, takže je potřeba vždy dobře zvážit, zda operaci opravdu provést.

Užívání některých léků

Existují léky, které mohou způsobovat ucpání nosu. Vždy je ale potřeba zvážit benefit a riziko. Pokud potřebuje pacient užívat v případě své chronické nemoci nějaký závažný lék – například u Parkinsonovy choroby, nemůže tento lék vysadit, i kdyby měl mít rýmu.

Dráždění sliznice vnějšími vlivy

Rýmu mohou i vyvolat i toxické výpary – třeba když lidé v domácnosti čistí něco Savem, nebo přípravky na čištění odpadu. Stát se to může také v průmyslu, kde jsou sliznice nosu drážděné prachem, pilinami, moukou či dalšími částečkami. Vadí i pobyt v zakouřeném prostředí. Vzácně může být rýma způsobena i některými systémovými onemocněními.

A toto je hodně zajímavé: „Rýmu může způsobit dokonce i alkohol. Některé zdroje uvádějí, že až 14 procent zdravých jedinců má otok nosní sliznice nebo rýmu po požití alkoholu, častější je to u lidí s astmatem. Není to ovšem alergická reakce, je to způsobeno rozšířením cév v nose vlivem alkoholu,“ upozorňuje doktorka Bezdíčková.