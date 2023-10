Saskia Burešová je už doslova legendou České televize. Bývalá televizní hlasatelka snad vůbec nestárne a její příjemný vzhled i hlas nás dodnes provázejí na obrazovce v nedělním pořadu Kalendárium. Letos se navíc stala tváří kampaně na podporu očkování seniorů a chronicky nemocných pacientů proti chřipce. Zajímalo nás, co vše ještě pro své zdraví a celkově výbornou kondici dělá.

Saskia Burešová říká, že je její povinností, aby vypadala dobře. | Foto: Se svolením Insighters

Saskia Burešová - legendární hlasatelka

Zdroj: Youtube

Podle Saskie Burešové je především důležité, aby člověk žil aktivním způsobem života: „Já tím, že pracuji v televizi, navštěvuji společenské akce, jsem mezi spolupracovníky, tak vnímám, že je přímo mou povinností, abych vypadala dobře.“ V soukromí se paní Saskia udržuje hlavně prací doma i na zahrádce v Praze.

„Máme i chaloupku v severních Čechách, mám dvě vnučky a pejska, takže pohybu mám strašně moc. No, a to je právě ta kondice – snažím se, aby mě nebolela záda, a abych měla dost energie. A díky svému pořadu Kalendárium se samozřejmě udržuji “fit” také mentálně, učím se texty, cvičím paměť. Víte, já jsem od přírody optimista, a říká se, že duševní pohoda se odráží i ve tváři. Tak to je asi celé kouzlo,“ usmívá se známá televizní hvězda.

Velký televizní výkon

V televizi pracuje 56 let. Dříve bývalo podle Saskie Burešové natáčení velkým náporem na psychiku. Vše se tehdy muselo říkat zpaměti, protože v té době neexistovalo čtecí zařízení.

„Když vám něco vypadlo, museli jste to nějak zachránit svou duchapřítomností. Ve srovnání s tím je to dnes mnohem větší pohoda. Díky čtecímu zařízení odpadá stres, můžu se víc soustředit na výkon. Ale to samozřejmě neznamená, že přijdu do studia, přečtu text a jdu domů,“ vysvětluje moderátorka.

Musí se pořádně rozmluvit

Před každým pořadem si paní Saskia musí prostudovat scénář, zjišťuje si informace o osobnostech, zajímavosti či pikantnosti, spolupracuje na scénáři. Dopisuje si citáty a upravuje si text, aby ji takzvaně seděl do pusy.

„Pořad vyžaduje také hlasovou přípravu, potřebuji být rozmluvená, hlas musí být odpočinutý. Nicméně pořad je výsledkem práce celého kolektivu lidí. A i to je důvod, proč se očkuji proti chřipce – nemohu si dovolit výpadek, pracovně na mě závisí tým kolegů a moje indispozice by znamenala veliký problém,“ říká televizní legenda.



Tvář očkovací kampaně

Letos se Saskia Burešová stala tváří edukační kampaně Stop chřipce!. Vedlo ji k tomu i to, že před mnoha a mnoha lety prodělala chřipku a opravdu to podle ní nebylo nic příjemného. Proto se pak rozhodla nechat se proti ní očkovat.

„Očkuji se již od 50 let, a to každý rok. A raději to zaklepu na dřevo, ale chřipka se mi celou tu dobu naštěstí vyhýbá. Za sebe očkování proti chřipce rozhodně doporučuji, myslím, že nikdo nechce zbytečně proležet týden v posteli v horečkách a riskovat třeba zápal plic nebo i horší věci,“ uvádí hlasatelka.

Ve svém věku si bývalá hlasatelka zdraví poctivě hlídá a na preventivní prohlídky chodí pravidelně.Zdroj: Se svolením Insighters

Srdce už má v pořádku

„Nejsem lékař, ale od své lékařky si nechám ráda poradit a vím, že tohle je minimum, které pro sebe mohu udělat. Lidé ve vyšším věku už také mají křehčí zdraví, takže by o něj měli pečovat o to víc. A pro generaci mého syna je zase důležité třeba to, že k nám může v chřipkové sezóně na návštěvu a nemusí se bát, že na nás ohrozí či nakazí. Ani on si nepřeje proležet týden v horečkách, nemohl by se věnovat své práci,“ dodává k vakcinaci paní Saskia.

Média o Saskii Burešová před lety psala, že měla problémy se srdcem. „Ale teď bych to raději také měla zaťukat na dřevo, že je snad v pořádku,“ prohlašuje nestárnoucí legenda.

„Komplikace se srdíčkem nebyly následkem chřipky. Ale je fakt, že kdybych do toho všeho tehdy chytla chřipku, tak by to mohlo být celé ještě horší. O to víc si ale hlídám své zdraví a vůbec prevenci celkově.“

7 tipů Saskie Burešové na skvělou kondici

Zdravý jídelníček

Jak jsem říkala, pohybu mám dost, kolem domu a chalupy, ale to neznamená, že si nemusím hlídat kila. Pochopitelně, u mě je to trochu genetika, samozřejmě ale někdy hřeším. Dám si dortík, dobré jídlo jako je například vepřo knedlo zelo. Ale nesmím to přehánět. Já tím, že jím hodně zeleniny, miluji ovoce a nenávidím tučné a cíleně cvičím, tak si myslím, že to nějak rozumně udržuji.

Drastické diety jsem v životě nedržela. Ale když zjistím, že se mi šaty přes zimu srazily ve skříni, tak vím, že si večer nemůžu dopřát velkou večeři, ale dám si třeba jenom jogurt nebo lučinu s jablkem. Dietu ale nikdy držet nechci, protože vím, že nastane jojo efekt. Důležité je jíst zdravě a střídmě.

Dobré vaření a požitek z jídla

Jím i klasickou českou kuchyni, umím uvařit svíčkovou. Já jsem vlastně taková ortodoxní hospodyně, protože na Vánoce peču asi devět druhů cukroví, vánočky, o Velikonocích peču bochánky. Takže si všechno dopřeju, ale na druhou stranu, snažím se jíst zdravě a vyváženě. Vařím z dobrých surovin a hlídám si příjem vitamínu v ovoci a zelenině a zvlášť tedy před zimou a obdobím nemocí. Ale sladké si dám velice ráda. Důležité je jíst pravidelně, kvalitně, střídmě.

Stále mám ještě nějaké problémy s páteří, takže poctivě cvičím. Není to tak úplně z ješitnosti, ale z nutnosti. Opravdu každý den ráno si zacvičím takovou sestavu cviků. Samozřejmě mám pejska, takže chodíme na procházky. Jak už jsem se zmínila, máme zahradu, tam je vždy práce a pohybu dost.

Ve svém věku si zdraví hlídám, na preventivní prohlídky chodím pravidelně. Poslouchám svou praktickou lékařku, které důvěřuji a ráda si od ní nechám poradit. A pochopitelně k prevenci motivuji i manžela, dokonce i syna a vnučky. No a manžel jako správný muž potřebuje občas v tomto směru popostrčit. Ne nadarmo se říká, že ženatí muži se dožívají vyššího věku. Právě proto mají nás, ženy. A třeba právě na očkování proti chřipce chodíme už léta k naší lékařce s manželem společně.

