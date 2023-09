Padesát milionů za dva dny! To je částka, kterou se prozatím dobrosrdeční Češi rozhodli podpořit sbírku pro dvouletého Martínka. Ten potřebuje dostat co nejrychleji dávku léku, který mu může zachránit život. A protože léčbu nepodporuje pojišťovna, rozhodla se vzít situaci do svých rukou česká influencerka Nikol Štíbrová. Díky svému apelu na sledující docílila nemožného a společně vybrali již přes polovinu z potřebné částky v hodnotě 100 milionů. Teď chce vybrat druhou.

Díky Nikol Štíbrové se pro malého Martínka Zatloukala vybrala už polovina z potřebné částky na jeho náročnou léčbu | Foto: Se svolením Nikol Štíbrové a Tomáše Zatloukala

Malý Martínek potřebuje jedinou dávku léku. Víc nežádá. Stojí ale sto milionů korun. Jeho rodiče denně vstávají s pocitem, že pro něj nemohou nic udělat, jelikož jeho léčbu pojišťovna z důvodu nízkého výskytu nemoci odmítla hradit. Tento příběh ale není jen příběhem malého chlapce, který se pere s životním osudem, a který bez pomoci jiných během pár krátkých let nejspíš odejde z tohoto světa. Je i příběhem dobrosrdečnosti a pocitu sounáležitosti občanů České republiky, kteří během víkendu strhli doslova lavinu dobra.

S pomocí instagramové výzvy Nikol Štíbrové má Martínek během dvou dnů už polovinu na svou léčbu vybranou. Pokud se však nevybere i druhá půlka, svůj lék nedostane.

Cena života: 100 milionů

Martínek se narodil jako na první pohled zdravý chlapeček. V roce a půl mu však bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění AADC syndrom, které mají jen dvě děti v republice a celkově 100 lidí na světě. Děti s touto diagnózou bývají hypotonické (jako hadrová panenka), mívají záchvaty podobné epilepsii, poruchy pohybu a zpožděný motorický vývoj. To ale není zdaleka vše. Martínkův příběh jsme podrobněji sdíleli v tomto článku.

„Martínek bez naší pomoci neudrží vzpřímenou hlavičku, často z ničeho nic zvrací, má oslabený polykací reflex, což způsobuje, že mu část polykané potravy končí v plicích. Je neustále zahleněný a musíme prakticky nepřetržitě odsávat. V noci trneme hrůzou a posloucháme každé jeho nadechnutí,“ tvrdí Martínkův tatínek Tomáš Zatloukal.

Příběhu se chytla Nikol Štíbrová

Nikol Leitgeb, kterou ale většina lidí zná pod dívčím jménem Nikol Štíbrová, je svou dobrosrdečností na sociálních sítích i mimo ně hodně známá. Už několikrát ukázala, že sociální sítě se dají využívat ke konání dobra, což se svou základnou 670 tisíc sledujících pravidelně dokazuje. Každou první neděli v měsíci losuje sbírku, kterou na svém instagramovém profilu @stibrovicnikolka podpoří, ale jak je vidět, někdy udělá i výjimku. Jako třeba nyní u Martínka.

„Rodiče Martínka každý den vstávají a usínají s vědomím, že pro jejich těžce nemocného chlapečka existuje na světě účinná léčba. Ta ale stojí sto milionů. A pojišťovna ji odmítla proplatit. Jaké zoufalství asi musí prožívat. Tuhle sbírku mi posíláte už pár dní. Ano, není neděle, není vylosovaná, ale tohle nemůžeme nechat být. Tohle není nedosažitelná částka, pokud se zúčastníme sbírky všichni. Každá koruna se počítá. Každá jedna koruna,“ vyzvala v sobotu 23. září Nikol svou „Instarodinu“ ke konání dobra.

Zázraky se dějí

Už během neděle děkovala všem svým sledujícím, jelikož u Martínkovi sbírky vzrostla po zveřejnění jejího příspěvku částka o necelých 10 milionů. „Chtěla jsem vám strašně poděkovat a smeknout obrovskou poklonu za to, co provádíte ve sbírce pro Martínka. To je neuvěřitelné,“ řekla svým sledujícím ve videu na Instagramu:

To ale nebyla zdaleka finální částka. Ještě týž den se částka vyšplhala na neuvěřitelných 25 milionů. Nikol to ale stále bylo málo a snažila se získat další a další příspěvky: „Když teď každý jeden z nás přemluví 3 lidi, aby poslali to, co my, tak to máme! Tři lidi. Máma, brácha, kámoška, soused, kolega, šéf, kdokoliv. To není nereálné, ne?“

V pondělí ráno však všem spadla brada, když se u sbírky https://www.donio.cz/zivot-pro-martinka objevila částka přesahující 50 milionů, na které se podílelo více jak 114 tisíc lidí. Přispět do ní můžete i vy, Martínek potřebuje každou korunu a jak je vidět, když si všichni utrhneme jedno malé sousto od úst a předáme ho chlapci, který hraje o čas, můžeme mu tím zachránit život.

Zapojují se i firmy

Obrovské gesto a velké srdce ukázala i paní Simona, která má obchůdek s kvalitním dětským zbožím Viva Kids https://www.instagram.com/viva_kids_cz/. Sama je maminou a když viděla, že Martínek potřebuje vybrat tolik peněz, rozhodla se ke kroku, který kdyby učinila velká firma, mohl by nemocný chlapec zákrok podstoupit téměř okamžitě.

„Jako mámě mi to nedá spát, a proto věnuji Martínkovi veškerý svůj zisk ze všech objednávek následující 1-2 týdny. Ne jen část, prostě vše! A byla bych neskonale šťastná, kdyby se podařilo poslat co nejvíce,“ slíbila pod příspěvkem Nikol Štíbrové, který vyzýval k pomoci se sbírkou.

Zdůrazňuje, že si je vědoma, že se pohybuje na tenké hranici mezi dobrotou a reklamou, ale že rozhodně není jejím cílem se zviditelnit. Obchůdek má jen pro radost a za největší úspěch bude považovat to, když bude moci díky tomuto kroku poslat Martínkovi co nejvíce peněz.

I pod jejím tvrzením se strhla vlna děkovných komentářů a lidé, kteří přispěli napřímo i do sbírky, přislíbili, že Martínka podpoří i nákupem. „Neznala jsem vás, ale tohle je nádherné gesto! Už jsem přispěla přímo na sbírku, ale ještě pořídím něco u vás,“ řekla například @t.brozkova.

Polovinu už mají, chybí druhá

A jak řekla Nikol Štíbrová ve svém videu na Instagramu, je to neuvěřitelné, kolik lidí doposud přispělo, ale je potřeba si to dát celé ještě jednou a v druhém kole vybrat zbývajících 50 milionů.

„Můžete i vy být stejně otravní pro své okolí jako já? Já myslím, že určitě. Ve chvíli, kdy své blízké oslovíte přímo a napíšete jim, že by měli poslat peníze na tuhle sbírku, protože jinak to dopadne hodně špatně, v tu chvíli se už konkrétnímu člověku bude špatně říkat ne,“ prosila veřejnost o příspěvek Nikol na svém profilu @stibrovicniikolka.

Proto vás i já, autorka tohoto článku, žádám, přispějte i vy částkou, kterou si můžete ve své situaci dovolit, ve sbírce pro Martínka ZDE. Protože každý z nás může pomoci zachránit jeden maličký život. Když nás bude hodně, dokážeme to.