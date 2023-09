Doslova zázrak v přímém přenosu. Tak komentoval dojatý tatínek malého Martínka průběh sbírky, který po zapojení Nikol Leitgeb (za svobodna Štíbrové) nabral neuvěřitelný spád. Přes 300 tisíc lidí vlastní rukou přispělo k tomu, aby mohl dvouletý chlapec, jež trpí vzácným genetickým onemocněním AADC, dostat svůj lék, jež mu může zachránit život. Během necelého týdne dokázal získat téměř 150 milionů korun.

Dvouletý Martínek vybral ve sbírce na svou léčbu přes 140 milionů korun. | Foto: Se svolením Tomáše Zatloukala

„Jak může člověk poděkovat 200 tisícům lidí, kteří jeho synovi poslali 100 milionů korun a téměř celou tuto částku během pěti dní? Jak lze poděkovat vám všem podporovatelům, kteří jste dokázali za tak krátkou dobu zburcovat celý národ k něčemu tak nevídanému? Neskutečné se stalo realitou, o tomto se nám nezdálo ani v nejdivočejších snech. Martínkova šance na život se díky vám všem může stát skutečností. Prozatím z celého srdce děkujeme,“ napsal pod sbírkou na Donio Martínkův dojatý a šokovaný otec.

Neuvěřitelné je skutečností. Lidé vybrali 100 milionů, Martínek dostane svůj lék

Ve sbírce pro jeho syna, který potřebuje lék, jenž mu může zachránit život, se totiž nejenže podařilo vybrat sto milionů korun, ale dokonce se podařilo vybrat o téměř 50 milionů víc. A i přesto, že je sbírka již ukončena, peníze skále přibývají.

Češi za týden vybrali přes 140 milionů

Sbírka pro malého Martínka běžela na platformě Donio zhruba měsíc. Rekordní nárůst každý den však zaznamenala až od chvíle, kdy se do sbírky zapojila Nikol Štíbrová, jež je svou dobrosrdečností známá.

50 milionů ve sbírce pro Martínka za 2 dny. Stal se zázrak, díky Nikol Štíbrové

Nejen ona, ale další česká média včetně Deníku se snažila udělat vše proto, aby se požadovaná částka vybrala co nejrychleji a dvouletý chlapec tak mohl podstoupit svou léčbu co nejrychleji. Čím dříve totiž dostane svůj lék, tím pravděpodobněji bude zvolená genová terapie lékem UPSTAZA úspěšná.

Přispívající zahltili web Donio

Během pár dní se částka začala raketově zvyšovat a jednotky milionů přibývaly každou hodinu. Celkem do sbírky přispělo přes 300 tisíc dárců. Přispívali takovou rychlostí, že platforma Donio musela omezit některé funkce na webu.

„Sobotní den byl opět rekordní a my i dnes pracujeme na stabilitě webu. Dočasně jsme omezili některé funkce, například přehled dárců, přesto ani dnes se nám technické potíže zřejmě nevyhnou. Zde tedy malý přehled zázraků,“ uvedla v neděli na svém Twitteru platforma Donio, která sbírku organizovala.

V rozhovoru pro Český rozhlas zakladatel platformy Donio David Procházka uvedl, že skutečně můžeme mluvit o zázraku, jelikož se konečná částka vybrala prakticky po stovkách, což vypovídá o tom, že příběh zasáhl skutečně obrovské množství lidí.

„Vždy u sbírek nad pět milionů korun bylo společným jmenovatelem to, že přispěl nějaký velký donor minimálně dva miliony korun. U sbírky na Martínka byl nejvyšší příspěvek 200 tisíc korun. Byla to sbírka běžných lidí, kteří po stokorunách poslali 100 milionů,“ užasle a s díky potvrdil na webu Českého rozhlasu Procházka.

Všechny peníze dostane Martínek

Zakladatel platformy Donio David Procházka zveřejnil v úterý ráno na Twitteru krásný vzkaz a den 26.9.2023 označil za den, který si všichni budeme pamatovat jako den, kdy se dokonal zázrak. Všem přispěvatelům za celé Donio poděkoval. Zároveň se však vyjádřil i k obavám veřejnosti, kolik peněz ve finále vezme rodině stát a zda jim zbyde potřebná částka na léčbu. Více jsme o Davidu Procházkovi psali na Deníku v tomto článku:

David chtěl pomoci lidem, kterým nikdo nepomáhá. S Doniem už vybral miliardu

„Rádi bychom vyvrátili obavy veřejnosti ohledně sbírky na záchranu života dvouletého Martínka. Ta dnes ráno došla do zdárného konce vybráním potřebné částky 100 milionů korun. Příjmy z veřejné sbírky jsou osvobozeny od daně z příjmů. Rodiče pouze musí tento osvobozený příjem oznámit svému finančnímu úřadu,“ uvedl na pravou míru a uklidnil tím veřejnost David Procházka na svém profilu @ProchyDavid na Twitteru.

Doplnil, že se neuplatní ani česká DPH, neboť bude lék podán v zahraničí. Česká republika si tudíž z těchto peněz dle Procházky nevezme žádnou daň. Všechny peníze dostane Martínek a jeho rodina na potřebnou léčbu.

Nemoc, kterou má jen 120 lidí na světě

Martínek se narodil jako na první pohled zdravý chlapec, kterému však byla v roce a půl diagnostikována vzácná choroba syndrom AADC. Děti s touto diagnózou jsou typicky hadrovité, mívají záchvaty podobné epilepsii, poruchy pohybu a zpožděný motorický vývoj. Hlavně se však průměrně dožívají pouhých 5 až 7 let.

Při absolvování genetické léčby a včasném podání léku se však může tento osud zvrátit. Léčba má podle zahraničních klinik i některých českých doktorů velký potenciál a její bezpečnost a dobrá tolerance byla potvrzena několika studiemi.

Jediná dávka léku dělí Martínka od jisté smrti. Stojí ale 100 milionů. Pomůžete?

A jelikož se ve sbírce vybralo více, než bylo požadováno, je nyní na rodině Martínka, zda využije k léčbě svého syna celou částku, nebo peníze, které se vybraly navíc, přerozdělí dalším potřebným lidem.

„Oni (Martínkovi rodiče, pozn. red.) mají samozřejmě plné právo rozhodnout, co se s financemi stane, do toho my zasahovat nemůžeme. Bude na nich, jestli dokážou využít i ty finance, které jsou nad původní částku například na náklady spojené s léčbou, nebo jestli se rozhodnou, že by to chtěli třeba dát někam jinam,“ řekl pro Český rozhlas David Procházka.

Nyní však rodina prosí o chvíli času na oficiální vyjádření, jelikož vedle sbírky řeší i léčbu a další záležitosti spojené se zdravím svého syna. „Vše se stalo tak rychle a tak neuvěřitelně. Chceme vůči všem dárcům postupovat transparentně, vážíme si jejich důvěry,“ poděkoval na závěr Tomáš Zatloukal.