Autorem léčebné metody pomocí takzvaných tkáňových solí je německý lékař, fyzik, chemik a homeopat Wilheim Heinrich Schüssler (1821-1898). „Vyšel z hypotézy, že nemoci vznikají z nerovnováhy minerálů v tělesných buňkách, a lze je tedy léčit minerály v homeopatických dávkách. Cílem této terapie je šetrná regulace rovnováhy minerálů a stopových prvků,“ vysvětluje farmaceutický web Metropolitan Pharmacy.

Podle homeopatů může současné znečištění životního prostředí, stres, špatná výživa nebo fyzické a duševní vyčerpání vést v těle k deficitu minerálů na buněčné úrovni. Tělo tak začne trpět poruchami, které vedou k nemocem.

Wilheim Schüssler dospěl k názoru, že normální rovnováhu těchto životně důležitých solí lze obnovit jejich podáváním ve snadno vstřebatelné formě. Zjistil, že nejúčinnějším způsobem je homeopaticky připravená mikrodávka, která rychle přechází do krevního řečiště a tím i do našich buněk.

„Zředil minerály do bodu, kdy mohou procházet nepatrnými otvory v buněčné stěně,“ uvádí web společnosti Adler Pharma, která se na Schüsslerovy soli zaměřuje.

Wilheim Schüssler zjistil, že v těle je přítomno 12 anorganických minerálů, které nazval „tkáňové soli“. Vedle nich jeho terapie používá dalších patnáct takzvaných solí doplňkových. Nejčastěji se používají při těchto problémech:

Dají se však využít také například při poruchách trávení, bércových vředech, poruchách jater a dalších problémech. Jsou vhodné i pro detox organismu a podle příznivců jejich užívání přinášejí člověku vitalitu, zvýšenou výkonnost, celkovou pohodu a zářivý vzhled až do pokročilého věku.

Všech dvanáct Schüsslerových solí má své určení pro okruh chorob a neduhů. „Každá tkáňová sůl odpovídá specifickému minerálu a je spojena s určitými fyziologickými funkcemi a symptomy,“ píše portál The School of Health, který se věnuje přírodní, doplňkové a alternativní léčbě.

Mezi dvanáct tkáňových solí patří následující:

1. Calcarea fluorica: Používá se pro stavy zahrnující slabé nebo uvolněné tkáně, jako jsou křečové žíly, hemoroidy a strie, i pro popraskanou kůži. Podporuje také zdravé zuby a kosti.

2. Calcarea phosphorica: Je známá jako „růstová sůl“. Napomáhá vývoji kostí a zubů, podporuje trávení a pomáhá při rekonvalescenci po zlomeninách nebo zraněních.

3. Calcarea sulphurica: Je prospěšná pro kožní onemocnění, jako je akné, a pomalu se hojící rány. Pomáhá také při detoxikačních procesech a pomáhá zmírňovat příznaky spojené s infekcemi.

4. Ferrum phosphoricum: Často se používá na začátku nemoci nebo zánětu, podporuje imunitní systém a pomáhá při symptomech, jako je horečka, bolest v krku a únava.

5. Kali muriaticum: Užitečné při respiračních stavech s hustým bílým hlenem, jako je nachlazení, kašel a ucpané dutiny. Podporuje také zdraví uší a krku.

6. Kali phosphoricum: Známá jako „sůl pro nervový systém“, pomáhá při stresu, nervozitě a duševní únavě. Podporuje také činnost mozku a pomáhá při nespavosti.

7. Kali sulphuricum: Podporuje zdravou kůži, vlasy a nehty. Používá se při kožních onemocněních, jako jsou lupy, ekzémy a lupénka. Pomáhá také při dýchacích potížích.

8. Magnesia phosphorica: Často označovaná jako „sůl proti křečím“. Zmírňuje svalové křeče, menstruační křeče a bolesti nervů. Je také prospěšná při zažívacích potížích.

9. Natrum muriaticum: Pomáhá regulovat vodní rovnováhu, podporuje zdravé trávení a pomáhá zvládat emocionální smutek, bolesti hlavy a opary.

10. Natrum phosphoricum: Je užitečné pro stavy související s nadměrnou kyselostí, jako jsou poruchy trávení, pálení žáhy a kyselý reflux. Podporuje také zdravý metabolismus.

11. Natrum sulphuricum: Pomáhá při odstraňování přebytečných tekutin a podporuje játra a trávicí systém. Používá se při stavech, jako je nadýmání, zadržování vody a poruchy jater.

12. Silicea: Je známá pro své posilující vlastnosti, podporuje pojivové tkáně, vlasy, kůži a nehty. Pomáhá také při vypuzování cizích těles a pomáhá při kožních onemocněních, jako jsou abscesy nebo vředy.

Schüsslerovy soli jsou homeopatické léky k vnitřnímu užití. Mohou je užívat děti, dospělí, těhotné a kojící ženy i senioři. Obvyklou dávkou jsou dvě tablety užívané třikrát denně.

„Neužívejte Schüsslerovy soli bezprostředně po jídle, protože absorpce minerálů by mohla být menší,“ varuje portál The School of Health. Po jídle je lepší alespoň půl hodiny počkat, a teprve pak užít tablety.