V Česku danou nemocí každoročně onemocní asi dva tisíce tři sta lidí, přičemž více než pětadevadesát procent z nich do pěti let zemře. Do ordinací totiž přijdou pozdě. Lékaři proto hledají nové možnosti prevence i léčby, aby prognóza nebyla tak alarmující. Přemýšlejí především o účinném screeningu, který nemoc zachytí včas a sníží úmrtnost.