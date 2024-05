Proč si tolik mladých řeže ruce či nohy? Sebepoškozování se týká každého pátého

Zraňování žiletkou, řezání do rukou a nohou, škrábání kůže do krve, štípání nebo pálení se zapalovačem. Podle odhadu odborníků u nás v posledních letech extrémně narostl počet případů sebepoškozování dospívajících. Je docela dobře možné, že někoho s tímto problémem potkáváte. Týká se totiž téměř každého pátého mladistvého. Co to vůbec je sebepoškozování, proč vzniká a jaké chyby ve výchově nejčastěji vedou k tomu, že se dítě začne sebepoškozovat? Zeptali jsme se lékařky a psychoterapeutky Hany Deákové.