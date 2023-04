V Česku ukončí život vlastní rukou kolem 1300 lidí ročně. Podle statistiky Linky seniorů se počet hovorů se sebevražednou tematikou mezi roky 2021 a 2022 zdvojnásobil. Podívejte se na přehled Deníku, kde se kromě statistik sebevražd dočtete i to, jak vnímat varovné signály nebo jak důležitá je pro záchranu lidského života komunikace.

Depresi může odstartovat i velká změna v životě | Foto: Shutterstock

Jaký je počet sebevražd v Česku?

V roce 2021 ukončilo podle Českého statistického úřadu v Česku svůj život sebevraždou 1221 osob, čtyřikrát až pětkrát častěji šlo o muže. Čísla postupně klesají, v roce 1970 to bylo 2824 osob, v roce 2012 pak 1 658. Odhaduje se, že reálné číslo zemřelých z vlastního rozhodnutí je ale zhruba dvojnásobné. V mnoha případech jsou totiž okolnosti úmrtí nejasné.

V jakém věku lidé nejčastěji páchají sebevraždu?

V období 2017–2021 byla sebevražednost u mužů i žen nejvyšší ve věku 55–59 let. Ve vyšším věku nicméně podléhá sebevražednému jednání větší procento těch, kteří se o něj pokusí.

Čeští senioři stále častěji myslí na sebevraždu. Je důležité všímat si signálů

Kolik lidí uvažuje o ukončení života?

Jen na Linku seniorů, což je pouze jedna z krizových linek, se průměrně obrátí každý den 1 - 2 volající s pocitem ztráty smyslu života, se sebevražednými úvahami, konkrétním plánem či ve fázi započatého sebevražedného pokusu.

Jaké jsou varovné signály myšlenek na sebevraždu?

Ztráta zájmu o věci nebo činnosti, které byly obvykle považovány za příjemné, ztráta smyslu života, omezení kontaktů s druhými či menší péče o sebe sama, přerušení léčby, ztráta partnera či psaní závěti. Nejvarovnějším znakem je přímé vyjádření sebevražedného úmyslu.

Co může psychický stav ještě zhoršit?

Nadměrná konzumace alkoholu, deprese, existenční tíseň či chronická bolest.

Co dělat, když varovné signály zaznamenáte u svého blízkého?

Je dobré se ho vstřícně a konkrétně se zeptat, jak se mu daří, jak se cítí a na co myslí. A nabídnout mu pomoc a podporu. Pokud si nejste jistí tím, jak reagovat, můžete se obrátit o radu a odbornou pomoc na některou z krizových linek.

Cítí se osamělí a myslí na sebevraždu. Lidem s duševní poruchou pomáhá terapie

Co může pomoci vzdorovat myšlenkám na sebevraždu?

Ve vypjaté život ohrožující situaci je zásadní komunikace. Mít někoho, na koho se můžu se svými starostmi obrátit. Důležité je i zapojení v rodině či komunitě nebo denní plán aktivit, které dávají pocit smyslu a působí radost. Nezbytná je pravidelná péče o fyzické i duševní zdraví.

Co si uvědomit, když je člověk na dně?

Pokud právě prožíváme zásadní krizi a cítíme se emočně na dně, je velmi dobré si uvědomit, že emoce se mění, a to, jak se cítíme teď, neznamená, že se tak budeme cítit i za měsíc. Velmi pravděpodobně to bude lepší.

Zdroj: dnesneumirej.elpida.cz