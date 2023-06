Zmatenost, smutek, strach i agrese. Při hospitalizaci seniorů s tím počítejte

Starý člověk je často psychicky křehký i doma, v prostředí, kde to dobře zná. Což teprve, když musí kvůli zdravotnímu problému do nemocnice. Nebo když už nemůže bydlet sám a je nutné stěhování do domova seniorů. Takové situace provází stres, pocit nejistoty, strachu a leckdy kvůli zhoršené psychice či dokonce demenci i úplná dezorientace. Prožívá to spousta rodin. Psychologové naštěstí znají cesty, jak seniora v nemocnici, nebo v domově seniorů podpořit a pobyt tady mu ulehčit.

