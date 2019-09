Zdravotní problémy mojí maminky Olgy začaly před pár měsíci, když mi volala, že má závratě a stále se jí točí hlava. Pro jistotu jsme ji odvezli na vyšetření k lékaři, který ale nezjistil žádný důvod těchto obtíží. Jednou z možností bylo, že je to od ztuhlé krční páteře.

Asi o dva měsíce později se najednou stav maminky zničehonic zhoršil, nechtěla jíst ani pít, skoro nespala, jednou málem omdlela, naštěstí ji syn včas zachytil a pomohl jí na židli. Navíc si posledních pár dnů stěžovala, že se jí hůře dýchá. Tehdy jsme se s manželem rozhodli, že ji vezmeme do nemocnice.

Přivezli jsme ji na centrální příjem do nemocnice a když jí naměřili EKG, zjistili, že má velmi pomalý srdeční rytmus a mohlo by jít o bradyarytmii. Číslo si nepamatuji přesně, ale bylo to snad kolem 50 tepů za minutu. Nakonec maminku převezli na koronární jednotku, kde jí dočasně zavedli kardiostimulaci, aby srdce pracovalo rychleji. O den později se lékaři rozhodli, že u maminky přistoupí k implantaci trvalého kardiostimulátoru.

S ním žije už několik měsíců a cítí se i vypadá daleko zdravěji než předtím. Už jsem ji neslyšela mluvit o tom, že by se jí točila hlava či měla nějaký další problém.

NÁZOR LÉKAŘE: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (přednosta Kliniky kardiologie IKEM)



Bradyarytmie se léčí kardiostimulací. Pouze v rámci první pomoci lze podat do žíly léky, které urychlují tvorbu a vedení elektrických vzruchů. Mohou tak zmírnit potíže pacienta. Pokud jsou obtíže výrazné, lze v akutním stavu zavést dočasně do srdce stimulační elektrodu a stimulace přichází z malého přístroje, který se upevní na paži nemocného.



Trvalou léčbu zajišťuje implantace kardiostimulátoru. Ta probíhá tak, že se v místním znecitlivění nařízne kůže v levé nebo pravé podklíčkové oblasti v rozsahu 3­–5 cm a v podkoží se vypreparuje kapsa pro budoucí přístroj. Poté se napíchne podklíčková žíla, která je uložena pod prsním svalem v oblasti operační rány. Do žíly se zavede po ohebném drátěném vodiči plastový zavaděč, kterým se do žíly zasune elektroda. Poté se plastový zavaděč roztrhne a odstraní. Elektroda se vyztuží ocelovým drátem a zavede do příslušného místa v komoře, případně i v síni. Buď se do svaloviny zašroubuje malou spirálkou, která se vysune z konce elektrody, nebo se zachytí mezi výběžky svaloviny pomocí plastových ploutviček.



Na závěr se přišije v oblasti kapsy ke svalu a připojí se kardiostimulátor. Celá kapsa se potom zašije a další komunikace s kardiostimulátorem už se děje přes kůži pomocí speciálního programovacích zařízení. Druhý den může odejít pacient domů.

Informace o bradyarytmii

Bradyarytmie jsou porucha srdečního rytmu, při které srdce běží pomalu nebo jsou v jeho činnosti delší pauzy.

Příčina bradyarytmií je různá. V ojedinělých případech může jít o vrozenou poruchu, mnohem častěji jde o důsledek pozánětlivých nebo degenerativních změn v myokardu síní nebo převodního systému. V případech, kdy je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, pracuje srdce pomalu, nedokáže zrychlit svoji činnost při zátěži a nemocný pak při zátěži trpí závratěmi, točením hlavy nebo zvýšeným zadýcháváním a únavností. Pokud je srdeční akce velmi pomalá nebo jsou přítomny několikavteřinové výpady v tvorbě elektrických vzruchů, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí. Řeší se pomocí kardiostimulátoru.

Recept pro zdraví

Květáková polévka se sýrovými nočky

Ingredience:

Na polévku:

1 menší květák,

90 g másla,

1 litr zeleninového vývaru,

sůl,

špetka bílého pepře,

špetka mletého muškátového oříšku,

200 ml smetany,

pažitka

Na nočky:

1 vejce,

2 lžíce hrubé mouky,

3 lžíce nastrouhaného ementálu,

2 stroužky česneku,

rozetřené se solí,

1 lžíce jemně nasekané petrželky

Postup:

1. Květák rozdělte na růžičky a opečte je na másle, aby se rozvoněly. Zalijte je vývarem, osolte, opepřete a přidejte muškátový oříšek podle chuti (raději s ním šetřete, aby polévka nebyla hořká) a vařte 10 minut. Pokud chcete některé růžičky nechat v polévce celé, v tuto chvíli je vyndejte a dejte stranou.

2. Zbylý květák vařte ještě 10 minut a poté rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Znovu vraťte na oheň, přidejte smetanu a míchejte, dokud se nebude vařit.

3. Následně si připravte nočky. Smíchejte všechny suroviny a vznikne vám tužší těsto, ze kterého postupně krájejte nočky. Vložte všechny do polévky a zavařte. Na závěr do polévky vraťte květákové růžičky.

Tipy pro zdravé srdce



Červenec přinesl překvapivě nízké teploty, které ovšem v kombinaci s vysokými teplotami, které je střídají, mohou způsobovat zdravotní problémy. Podle lékařů je zajímavé, že teplo kardiaci mnohdy snášejí lépe než chladné počasí, pokud bereme v úvahu klasické letní teploty. V létě tak ubývá infarktů, protože teplo působí na roztažení cév. Na druhou stranu se zvyšuje počet kolapsů, protože klesá krevní tlak. Pro kardiaky je tak náročné především střídání teplot, konkrétně přechod z chladných dnů do tropických teplot.