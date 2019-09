Byla jsem ještě na základní škole, když jsem prodělala ošklivou angínu a brala antibiotika. Dosud si pamatuji, jak jsem snad týden nemohla ani polknout a léky nezabíraly. Možná to bylo proto, že jsem je dostala pozdě nebo nebyly vhodné, to už se teď nedozvím. Nicméně i po ukončení léčby jsem se stále necítila dobře.

Asi po měsíci u mě propukla revmatická horečka a já jsem strávila více než dva měsíce v nemocnici, kde mi denně injekčně podávali penicilin. Pak jsem se ještě několik týdnů léčila doma a měla jsem nakázaný klidový režim. Později jsem trpěla na hnisavé angíny, ale v dospělosti to přešlo. Musela jsem jen být opatrnější, nedělat žádný vrcholový sport, prostě se šetřit.

Až ve čtyřiceti letech mi zjistili, že mám mitrální stenózu neboli zúžení mitrální chlopně. Bylo to poté, co jsem při obyčejném nachlazení zkolabovala a nemohla vůbec dýchat, natož abych si lehla a v klidu spala. Vzhledem k mé předchozí diagnóze pojal lékař podezření právě na mitrální stenózu a rovnou mi udělal ultrazvuk srdce, kde se nemoc potvrdila.

Naštěstí to nebylo natolik vážné, abych musela podstoupit operaci, takže jsem dostala betablokátory, které užívám a pravidelně chodím na kontroly, zda se nemoc nezhoršuje.

Jak se nemoc zjistí a jak se léčí?



Mitrální chlopeň odděluje levou síň a levou komoru srdeční a umožňuje tok krve pouze jedním směrem, tedy z levé síně do levé komory srdeční. Pokud člověk trpí mitrální stenózou, dochází k zúžení chlopně, které pak brání volnému průtoku krve z levé síně do levé komory. To má za následek městnání krve před překážkou, tedy v levé síni a plicích.



Podezření na mitrální stenózu může vzniknout při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetření, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Nejčastěji nemoc odhalí echokardiografické vyšetření neboli ultrazvuk srdce. Lékař při něm zjistí podstatné informace o srdečních oddílech, chlopních a velkých cévách. U pokročilých a závažných chlopenních vad provádíme i srdeční katetrizaci, která nám umožňuje přímo zobrazit srdeční cévy a změřit významnost zúžení mitrální chlopně.



Léčba u pacienta s málo významnou stenózou a bez významnějších klinických obtíží nemusí potřebovat žádnou léčbu, je pravidelně sledován lékařem specialistou, tedy kardiologem. V případě mírných obtíží lze pomoci užíváním léků (diuretika, betablokátory, antikoagulační terapie při fibrilaci síní), samozřejmostí je prevence infekční endokarditidy. Chirurgická léčba spočívá v náhradě mitrální chlopně protézou (mechanickou či biologickou).



(Zdroj: IKEM)

Informace o mitrální stenóze

V rozvojových zemích je výskyt mitrální stenózy mnohem vyšší v souvislosti s mnohem vyšším výskytem revmatické horečky (až 100-3000 na 100 0000 obyvatel).

Ve výjimečných případech může být mitrální stenóza i vrozená.

První potíže se většinou objevují mezi 20.—50. rokem života. Příznaky se objevují spíše pomalu.

Mezi ty nejčastější patří dušnost, zpočátku hlavně při námaze, v pozdějších stadiích i v klidu a v noci, kdy pacient nemůže ležet a spát ve vodorovné pozici a potřebuje pod hlavou více polštářů.

Dalšími příznaky jsou vykašlávání narůžovělého hlenu, únava a nevýkonnost.

Pacienti s mitrální stenózou mají vyšší riziko vzniku trombózy v levé síni.

Počty

Nejčastější příčinou mitrální stenózy je revmatická horečka, která se ve vyspělých zemích objevuje málo, proto je i počet nemocných velmi nízký (0,5/100 000 obyvatel).

Ženy trpí porevmatickou mitrální stenózou daleko častěji než muži.

Recept pro zdravé srdce

Houbové rizoto

Milujete houby a chcete trochu experimentovat? Zkuste italské houbové rizoto, které do kuchyně vnese jednoduchost a chuť italské kuchyně.

Ingredience

3 lžíce másla

1 lžíce olivového oleje

1 větší cibule, nasekaná najemno

2 stroužky česneku, nadrobno krájené

250 g rýže arborio

125 ml suchého bílého vína

750 ml horkého zeleninového vývaru (může být z kostky)

800 g hub nakrájených na plátky

100 g strouhaného parmazánu

sůl a pepř

hrst petrželky (podle chuti)

Postup

V hrnci rozehřejte 2 lžíce másla a olivový olej a poduste cibuli a česnek. Přisypejte rýži a důkladně promíchejte, aby byla obalená máslem.

Přilijte dvě třetiny vývaru a přiveďte k varu. Osolte a opepřete, přikryjte poklicí a na mírném plameni vařte asi čtvrt hodiny.

Pak po naběračce přidávejte zbytek vývaru, dokud se nevsákne do rýže. Následně přidejte pomalu víno a dvě minuty vařte, aby se vypařil alkohol. Nezapomínejte stále míchat, ať se rýže nepřipaluje.

Vedle na pánvi rozpusťte zbývající lžíci másla, přidejte nakrájené houby a nechte podusit, dokud nezměknou. Osolte, opepřete a pak přidejte do rýže.

Na závěr vmíchejte do rýže část parmazánu a pod pokličkou nechte ještě deset minut dusit. Podávejte teplé, posypané zbylým parmazánem a podle vaší chuti můžete přidat i petrželku.

Tipy pro zdravé srdce

Léto není plné jen slunečných dnů a horkého počasí, ale často také bouřek. Zdravý člověk se jí nemusí nijak znepokojovat, avšak kardiaci by měli být opatrní, protože úder blesku může mít fatální následky pro srdce. Že se bouřka blíží, poznáte na pro ně typických mracích a pak samozřejmě z předpovědí. Často jim předchází dusno. Během bouřky nevycházejte ven, pokud nemusíte. Pokud už venku jste, schovejte se do budovy, pokud jste v přírodě, volte úkryt v hustém lese nebo háji. Nejčastěji zásah blesku hrozí v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, také poblíž železných konstrukcí, jako jsou sloupy elektrického vedení, u vysokých osamocených stromů a samozřejmě vodních ploch. Při bouřce se neopírejte o zeď či skálu a také vylezte z vody, pokud jste v rybníku nebo v bazénu. Dobrým nápadem není ani telefonování venku. Při úderu blesku do člověka záleží hlavně na tom, kam byl člověk zasažen a jestli proud prošel tělem, nebo jen po povrchu. Často dochází k zástavě srdce a dechu, a proto je nejdůležitější poskytnout okamžitě první pomoc.