Začalo to tím, že prožívala náročné období. "Připravovala jsem se na státnice na právech, což bylo velmi stresující samo o sobě. Kdybych to nezvládla, pět let studia by bylo k ničemu. Zároveň byla moje babička vážně nemocná. Babička mě v podstatě vychovávala a měly jsme spolu opravdu úzký vztah, takže z toho, že už dva měsíce ležela v nemocnici, jsem byla nešťastná a bála jsem se o ni," vyprávěla Simona.

A pak se stalo všechno najednou. Udělala poslední státnici a běžela za babičkou do nemocnice, aby jí to mohla sdělit. "Měla obrovskou radost a zdálo se mi, že celkově je její stav lepší a pomalu jsem začínala doufat, že by ji mohli brzy pustit domů. Druhý den zazvonil telefon, volal babiččin ošetřující lékař. Babička k ránu zemřela. Byl to naprostý šok. Tři dny jsem jen probrečela, nemohla jsem skoro dýchat, jak hrozně mi bylo," vzpomíná na trauma.

"Právě ten třetí den, když jsem se ráno probudila na gauči, kde jsem usnula vyčerpáním, mě překvapila bolest na hrudi. Bylo to, jako kdyby na mně někdo seděl, a znervózněla jsem. Což samozřejmě vedlo k tomu, že mi začalo čím dál víc bušit srdce a zrychleně jsem dýchala. Napadlo mě, že je to panický záchvat, ale když už jsem lapala po dechu, usoudila jsem, že potřebuju doktora. Bydlím dvě stě metrů od nemocnice, a tak jsem vyrazila, popadala dech a netušila, co se mnou je," vzpomíná Simona.

Zhroutila se v nemocnici

To ale nebylo vše. "Do nemocnice jsem vpadla a zhroutila se na lavičku, odkud mě zdravotní sestra odvedla na ambulanci. Lékař si při prvním pohledu na mě, kdy jsem se držela za srdce a sípala, myslel, že mám infarkt, a okamžitě natočil EKG. Ale to překvapivě nic neukázalo. Ani další vyšetření nic neprokázala a lékař poté, co jsem mu řekla, co se poslední dny dělo, konstatoval, že se pravděpodobně jedná o syndrom zlomeného srdce," dodala.

"Následkem předávkování stresovými hormony, jako je třeba adrenalin, se věnčité tepny zužují, což stejně jako u skutečného infarktu zabraňuje proudění krve. Přestože podle lékaře není úplně jasné, jak syndrom zlomeného srdce přesně vzniká, velký podíl na něm má emocionální vypětí, které jsem předtím prožívala. Do té doby jsem byla naprosto zdravá a problém se srdcem jsem nikdy neměla. Dostala jsem sedativa a betablokátory a po pár dnech už mi bylo lépe. Ale babičku mi to nevrátilo, stále se mi po ní stýská."

Syndrom zlomeného srdce

* je diagnostikován u 1-2 procenta pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro akutní srdeční potíže.

* Průměrná doba potřebná k zotavení je dva až tři týdny.

* Komplikace nastávají v případě, že pacient utrpí takzvaný kardiogenní šok, kdy v 80-90 procentech nastává smrt.

Informace o syndromu zlomeného srdce

*Příznaky jsou tak závažné, že je nutné vyhledat lékaře. Patří mezi ně bolest na hrudi a dušnost. To je způsobeno tím, že levá komora se dočasně zvětší a nepracuje správně.

*Někdy se k tomu může připojit arytmie či další komplikace.

*To vše souvisí se silným stresem, který byl spojen s emocionálním otřesem – nejčastěji smrtí milované osoby, rozvodem, ztrátou zaměstnání či jiným zásadním okamžikem.

*Rizikovým faktorem může být i úraz či astmatický záchvat. Ale až u jedné třetiny pacientů se nedokáže najít příčina.

*Jeho průběh připomíná infarkt, přestože při vyšetření na EKG se vše zdá být v pořádku.

*Není to tak častý stav, přesto jej kardiologové znají. Odborně je tento syndrom nazývá též jako takotsubo kardiomyopatie.

*Prognóza bývá dobrá a během několika týdnů dochází ke kompletní úpravě levostranné komorové funkce.

*Syndrom bývá diagnostikován nejvíce na jaře a v zimě. Častěji postihuje ženy a ohroženi jsou i lidé nad padesát let.

Recept pro zdraví

Fazolky se slaninou a hruškami

Suroviny:

500 g libové uzené slaniny

750 ml vývaru

750 g zelených fazolek

1/2 svazku saturejky

500 g hrušek vhodných na vaření

1 lžíce jedlého škrobu

sůl, pepř

Postup:

Slaninu omyjte a vařte ve vývaru zhruba 25 minut. Mezitím propláchněte fazolky, očistěte je, případně nalámejte nebo nakrájejte na kousky. Saturejku omyjte, osušte a kuchyňskou nití svažte do malého svazečku. Dejte ji s fazolkami ke slanině a vše vařte dohromady 10 minut.



Omyjte hrušky, podélně je rozkrojte na poloviny a nezapomeňte odstranit jaderník a uschlé zbytky květu, stopku můžete nechat, pokud vám nevadí. Poloviny hrušky dejte k fazolím a vařte dalších 10 minut.



Škrob dejte do hrníčku a rozkvedlejte s malým množstvím studené vody. Za stálého míchání přidejte do vývaru a uveďte do varu. Omáčku osolte a opepřete. Vyndejte slaninu a nakrájejte ji na plátky. Podávejte s fazolkami a hruškami. Podle vlastní chuti ozdobte. Ideální přílohou jsou vařené brambory.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE



Být v psychické pohodě bývá ve dnešní době někdy obtížné. Kromě fyzického cvičení vám mohou pomoci i některé potraviny, které blahodárně působí na celé tělo a mysl.



*Borůvky — najdete v nich antioxidanty a fytonutrienty, které zabraňují vzniku nadměrného stresu.

*Kyselé zelí — je jedním z nejlepších přírodních antidepresiv, jelikož obsahuje vysoké procento vitaminu C a kyseliny mléčné.Banány — jsou ovoce pro dobrou náladu. Obsahují draslík, který je důležitý pro psychickou pohodu a pomáhá při stresu.

*Sušené meruňky — jsou zásobárnou hořčíku, které lidské tělo ve stresu nadměrně spotřebovává, proto jej potřebujete více doplnit. Hořčík bojuje se stresem, a navíc uvolňuje svaly.

*Mandle — jsou plné omega-3 mastných kyselin, které pomáhají zlepšovat náladu a dokáží uklidnit před spaním.

*Hořká čokoláda — pozor si dejte na její kvalitu i kvantitu. Stačí jedna kostička, díky které se budete cítit šťastnější.