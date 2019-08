V dnešním příběhu 68letého Vladimíra zjistíte, že je dobré nepodceňovat příznaky a raději jet do nemocnice včas, kdy vám lékaři ještě mohou pomoci.

Rád bych začal tím, že se trochu bojím. Přece jenom už nejsem nejmladší a po tom, co jsem zažil akutní srdeční selhání, jsem se na svůj život začal dívat trochu jinak. Už řadu let jsem měl problémy s klouby – na druhou stranu, kdo je po šedesátce nemá, ale byl jsem poměrně pyšný na to, že moje srdce funguje tak, jak má. Taky jsem se stravoval relativně zdravě, a pokud to kolena dovolila, chodil jsem na dlouhé procházky.