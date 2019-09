Před rokem jsem odjela s manželem a synem na dovolenou k moři. Hodně jsem se těšila, protože jsem u moře nebyla řadu let, a tak jsem si to chtěla pořádně užít. Vybrali jsme si město Rimini v Itálii, domluvili se, že pojedeme autem. Mohli jsme si vzít více věcí a navíc jsme chtěli vyrážet i na výlety okolo, takže se auto hodilo.

Po několika dnech, když jsme se večer procházeli po pláži, mě najednou píchlo v lýtku. V první chvíli jsem si nebyla jistá, jestli mě něco neštíplo, ale ta bodavá bolest se ještě chvíli opakovala a navíc mě postupně začalo bolet celé lýtko, když jsem chtěla došlápnout na patu. Ráno jsem se probudila s oteklým lýtkem a horečkou. Tušila jsem, že to nebude dobré. Už jsem měla operované křečové žíly na nohou a hned mě napadlo, že to s tím může souviset. Po zbytek dovolené jsem si lýtko ledovala a snažila se mít nohu co nejvíc nahoře.

Po návratu domů jsem šla rovnou do nemocnice. Levé lýtko už bylo pořádně oteklé a tvrdé, došlápnout jsem na nohu už vůbec nemohla. Lékaři potvrdili to, čeho jsem se bála, a sice že se jedná o flebotrombózu neboli zánět hlubokých žil, a rovnou mě hospitalizovali. Musela jsem zůstat v nemocnici, měla jsem bandáže lýtka, studené obklady, dostávala jsem nějaké injekce a poté jsem dostala i tablety warfarinu. Důležité bylo, aby se nemoc nerozšířila dál.

Po sedmi dnech mě pustili domů, ještě předtím mě ale upozornili, že bych měla dodržovat dietu, rozhodně se vyhýbat alkoholu a nadále pokračovat v užívání léku. Od té doby chodím pravidelně na kontroly k lékaři, který sleduje hladinu krevní srážlivosti, a beru je stále. Jinak hrozí, že by se trombóza mohla vrátit.

Jak se léčí

Při zjištění žilní trombózy následuje bezodkladné zahájení protisrážlivé (antikoagulační) léčby, aby se předešlo embolizaci do plicního řečiště. Léčbu zahajujeme injekcemi heparinu podkožně či nitrožilně, po několika dnech je pacient převeden na antikoagulační terapii tabletami warfarinu. U léčby warfarinem je nezbytné pravidelně, nejméně však 1x měsíčně, kontrolovat hladinu krevní srážlivosti pomocí tzv. Quickova testu, podle něhož se pak denní dávka léku upravuje.

Antikoagulační terapie trvá různě dlouho s ohledem na rizika a přítomnost trombofilie, zpravidla 6—12 měsíců, někdy však může být i celoživotní, a to zejména u pacientů po prodělané vícenásobné žilní trombóze či se závažnými vrozenými trombofiliemi a jejich kombinacemi.

U některých trombóz, lokalizovaných zejména v pánevním řečišti, je nutné k rychlému rozpuštění trombu použít agresivnějších technik, v takovém případě se provádí trombolýza lokální či méně často celková.

Distální, tj. periferně lokalizované trombózy, trombózy u mladších, méně rizikových pacientů jsou léčeny ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Pacient si aplikuje sám podkožně nízkomolekulární heparin a svým ošetřujícím lékařem je postupně převeden na léčbu warfarinem. (Zdroj: Kardiologie Nemocnice Na Homolce)

INFORMACE O FLEBOTROMBÓZE



* Žilní trombóza je zánět žil, který může postihnout kteroukoli žílu v lidském těle, nejčastěji však povrchní či hluboké žíly nohou. Mezi rizikové faktory patří genetické predispozice, věk nad 70 let, křečové žíly, obezita, předcházející plicní embolie, předchozí chirurgické výkony, úrazy, nádory, kouření i užívání hormonální antikoncepce.



* Při zánětu povrchních žil je postižené místo zarudlé, na dotek bolestivé, často zatvrdlé, ale končetina nebývá oteklá. Naproti tomu při trombóze hlubokých žil je noha oteklá a bolí hlavně při došlápnutí.



* Hluboká trombóza je velmi zrádná, neboť může vzniknout i bez výraznějších obtíží a projeví se až komplikující plicní embolií.



* Žilní trombóza je velmi nebezpečná v tom, že může vést ke vzniku plicní embolie. Ta může mít velmi rychlý průběh a mnohdy končívá smrtí. O tom, zda dojde, či nedojde k plicní embolii, rozhoduje zejména místo vzniku trombózy.

Recept pro zdraví

Melounový salát

Kdo by v létě nemiloval meloun? Připravte si osvěžující salát a může vás těšit, že meloun obsahuje kromě vitaminů C, A a B6 i lykopen, který funguje jako prevence srdečních chorob.

Ingredience:

1/2 vodního melounu bez pecek

1 salátová okurka

1 červená cibule

150 g sýra Feta

3 lžíce panenského olivového oleje

1 limetka

100 g černých oliv

slunečnicová semínka

bazalka

sůl, pepř

Postup:

Oloupejte cibuli a nakrájejte na tenká kolečka. Okurku důkladně omyjte a nakrájejte na kostičky, stejně jako meloun (odstraňte semínka, pokud tam jsou. Olivy překrojte.

Všechny čtyři ingredience dejte do misky, zalijte vymačkanou limetkovou šťávou a olivovým olejem a ochuťte solí a pepřem.

Na závěr přidejte nakrájený sýr feta, slunečnicová semínka a můžete ozdobit lístky bazalky. Podávejte vychlazené a s pečivem.

Tipy pro zdravé srdce

Čím méně času strávíte vsedě, tím lépe pro vás a vaše srdce. Telefonujete často? Pokud máte mobil, není nic snazšího než vyřídit hovor při přecházení v místnosti sem tam. Máte-li krokoměr, schválně se podívejte, kolik kroků uděláte za tu dobu, co si s někým povídáte. Výsledek vás asi překvapí. Další možností, kdy můžete chodit a ani vám to tak nepřijde, je chůze při čištění zubů. Choďte si jen tak po koupelně, a zatímco děláte něco pro svůj chrup, ocení to i vaše srdce. Zkuste ve svém životě najít aktivitu, u které se dá stání či sezení vyměnit za obyčejnou chůzi, a jděte do toho!