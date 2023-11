Co chci od Ježíška? Zdraví, sní holčička, která se při narození vešla do dlaně

Když se narodila, nevážila Maruška, která se svými rodiči bydlí v Líních na Plzeňsku, ani kilogram a vešla se do větší dlaně. Prognózy lékařů nebyly optimistické, maminka s tatínkem byli dokonce varováni, že z ní bude téměř jistě ležák. Později jí byla mimo jiné diagnostikována dětská mozková obrna či epilepsie. Přesto je z ní dnes veselá a usměvavá holčička, která v září začala chodit do běžné předškolní třídy v mateřské škole, kde jí pomáhá asistentka pedagoga. Stojí to ale ji i její rodiče hodně úsilí.

Šestiletá Maruška z Plzeňska, která trpí hned několika závažnými nemocemi, zdraví čtenáře Deníku. | Video: se svolením rodiny