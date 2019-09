Další žena se zase svěřila, že jí při kojení brali dítě doslova z náručí. „Jedna sestra mě rozplakala, když mi nadávala, že kojím moc dlouho,“ uvedla v průzkumu, který uspořádala organizace Šestinedělky.

Dohled nad porodnicí

České ženy si sice stále častěji uvědomují, že je kojení důležité, dítě ale nakonec k prsu přiloží jen asi 80 procent z nich. Taková čísla alespoň uvádějí pracovníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Přitom ještě před patnácti lety kojila téměř každá maminka: podle dat z přelomu tisíciletí krmilo děti přirozenou cestou alespoň půl roku 90 procent žen.

Proč ten úbytek? Podle ministerstva zdravotnictví je na vině nedostatečná podpora maminek v porodnici. Setkala se s ní dokonce každá šestá žena. Vedení resortu se proto rozhodlo zasáhnout a na kojení v porodnicích dohlédnout. Na starosti to dostane nově zřízená Národní komise pro kojení.

„Ta bude dohlížet kromě jiného na to, aby každá porodnice umožnila matkám zahájit kojení nejpozději do půl hodiny po porodu,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. To dnes podle ní všude neplatí. Každé ženě, která má s kojením problémy, by také měl pomoci odborný personál.

Proti tumoru i alergii

To ale není všechno – vzniknout by měla i síť laktačního poradenství, která bude ženám poskytovat služby zcela bezplatně.

Kojení totiž předchází celé řadě nemocí. Zvyšuje imunitu dítěte a chrání ho před alergií či cukrovkou. „Každý měsíc kojení snižuje riziko vzniku nadváhy o čtyři procenta. Nadváha je přitom jedna z hlavních příčin diabetu,“ uvádí spolek Šestinedělky.

Pomáhá ale i samotným matkám: brání například rozvoji rakoviny prsu či vaječníků. Díky kojení také rodiny ušetří během prvního půlroku života dítěte 5 až 10 tisíc korun na umělou výživu.