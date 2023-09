V Česku pracuje bezmála osmdesát tisíc zdravotních sester, přičemž asi tři tisíce jich stále chybí. Žádné zdravotnické zařízení přitom bez nich nemůže fungovat. Ministerstvo chce finančně podpořit jejich vzdělávání, aby jich studovalo víc.

Zdravotní sestra na urgentním příjmu nemocnice v Mostě - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Vážně nemocní pacienti potřebují zdravotní sestry 24 hodin denně. Přesto je jich v republice stále o tři tisíce méně, než je zapotřebí. „Sestřičky jsou takovým pomyslným motorem nemocnic, ambulancí i soukromých klinik. Bez sester by žádné zdravotnické zařízení zkrátka nemohlo fungovat,“ zdůraznila prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Ilustrovala to na konkrétním příkladu. „Třeba na anesteziologicko-resuscitačním oddělení má každý pacient jednu sestru, která se o něj stará po celý den. Nepřetržitě dohlíží na jeho zdravotní stav a zajišťuje každodenní ošetřovatelskou péči. Často je tou první, kterou pacient po probuzení vidí, a je klíčovou osobou při jeho následné rekonvalescenci,“ zmínila.

Také podle staniční sestry působící na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnici v pražské Apolinářské ulici Adely Kuldové je sestra pro lékaře a zdravotní systém absolutně nepostradatelná. „Je to jeden ze stavebních kamenů, bez kterého by se systém zhroutil,“ sdělila Deníku.

Půjdou do důchodu

Sester u nás v současné době působí asi osmdesát tisíc. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že během deseti let jich asi dvanáct tisíc bude v důchodovém věku. A je otázkou, zda je někdo, pokud do penze skutečně odejdou, nahradí.

Průzkum personální agentury ManpowerGroup na poslední kvartál letošního roku, v němž zaměstnavatelé odpovídají, jak se změní počet jejich zaměstnanců, dává jistou naději. Vyplývá z něj totiž, že zdravotní péče, do níž spadají i sestry, patří mezi odvětví s nejoptimističtějšími vyhlídkami. „V sektoru zdravotnictví roste poptávka,“ informovala generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

V číslech



V Česku je přibližně 80 tisíc sester.

Chybí jich asi 3 tisíce.

Do 10 let jich asi 12 tisíc bude v důchodovém věku.

Bylo by to záhodno. Postavení sestry se navíc podle Kuldové mění. „Stále je to sice pravá ruka lékaře, ale řekla bych, že více na úrovni rovnocenných kolegů než lékař a jeho pomocník, jak tomu bylo dříve. Obor lékařský a ošetřovatelský na sebe sice navazují, stále jsou to ale dva odlišné obory a každý umíme nejlépe ten svůj,“ vysvětlila.

Gró ze střední školy

Vyjádřila se i ke vzdělávání sester. Na praxi ji nejvíce připravila střední zdravotnická škola. „Dá se říct, že vše, co mě naučila přísná učitelka, jsem aplikovala do praxe. Byla jsem jeden z prvních ročníků Zdravotnického asistenta, a abych mohla pracovat bez odborného dohledu, bylo nutné dostudovat vyšší odbornou nebo vysokou školu,“ přiblížila.

Bakalářský obor Všeobecná sestra ji obohatil. „V rámci praxe mi sice nepřinesl nového téměř nic (pracovala jsem u studia již delší dobu na plný úvazek v nemocnici), zopakovala jsem si ale ošetřovatelské postupy a naučila se ošetřovatelství vnímat z jiné perspektivy,“ zavzpomínala.

Není si ale jistá, zda některé odborné předměty, které se učila na vysoké škole, lze využít v praxi. „To záleží na zaměření pracoviště. Myslím, že například biofyziku jako všeobecná sestra na gynekologii úplně nevyužiji, ale kdo ví. Třeba jako sestře na klinice radiologie by se mi určitě hodila,“ podotkla.

Jednodušší podmínky

Kompetence všeobecné sestry v Česku považuje za dostačující. „Náš obor je ošetřovatelství, ne lékařství. Lékař je zde od toho, aby zhodnotil stav pacienta a stanovil plán péče. Pak přicházíme na scénu my sestry, abychom ten plán zorganizovaly a realizovaly. Abychom dohlédly na to, že je pacient kompenzovaný a v pořádku. Nemohu samozřejmě mluvit za všechny sestry, ale za mě bych na našich kompetencích nic neměnila,“ shrnula.

Nenahraditelnost sester si uvědomují i ministerští úředníci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se proto nechal opakovaně slyšet, že v řádu jednotek let chce ministerstvo finančně podpořit jejich vzdělávání, aby jich studovalo víc. Letos resort též vydal metodické doporučení, jehož cílem je, aby sestra mohla v případě změny pracoviště či oboru získat jednodušším způsobem další specializaci.

Co na své práci máte nejraději?



Odpovídá staniční sestra z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v pražské Apolinářské ulici Adela Kuldová:

Svou práci mám moc ráda. Úplně nejraději mám, když se třeba na chodbě kliniky znovu setkám s pacientkou, kterou jsem měla v péči, a vidím, že se jí daří dobře. Příjemný bonus je, když mne též ráda vidí a společně třeba zavzpomínáme na její pobyt na klinice. Pokud díky vám zvládne pacient vzpomínat na pobyt v nemocnici pozitivně, děláte svou práci dobře a můžete mít dobrý pocit. Naše povolání je náročné, to nebudu lhát. Občas se zapomíná, že zdravotní sestra je také člověk, co musí jíst, pít a dojít si na toaletu. Stále ale vnímám, že jsem obklopena převážnou většinou kolegyň, které mají svůj obor rády, pracují s láskou a pochopením k pacientovi.