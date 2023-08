Ministerským úředníkům se s výrobci a distributory podařilo dojednat dostatek penicilinových či jiných antibiotik na nadcházející sezonu. V úterý o tom informoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Chystaná novela mimo jiné zavede novou povinnost pro držitele rozhodnutí o registraci léku, kterým bývá nejčastěji jeho výrobce. | Foto: Shutterstock

Léků bude v Česku na podzim a v zimě dost, alespoň co se antibiotik týče. Vyplývá z vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, podle nějž se podařilo dojednat dostatek dodávek. Podle plánů má jít o více než 130 tisíc balení tabletových penicilinů i sirupových penicilinů pro děti do začátku října a pak 170 tisíc balení do první poloviny listopadu. Dostatečné mají být i dodávky dalších antibiotik, například amoxicilinu - buď samotného, nebo v kombinaci s kyselinou klavulanovou.

Byť výpadkům podle ministra zdravotnictví nikdy nejde zcela zabránit, nepochybuje, že stát díky mimořádným i průběžným dodávkám dokáže pro české pacienty dostatek léků zajistit. „A o to jde především,” uvedl Válek.

Nadále podle něj také zasedá pracovní skupina pro řešení dostupnosti léků. V dohledné době také mají projednat novelu zákona o léčivech, která dá ministerstvu a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nové nástroje, jak minimalizovat dopady výpadků léků.

Jak už Deník informoval, pokud vše půjde podle plánu, novela začne platit v lednu příštího roku. Mimo jiné zavede novou povinnost pro držitele rozhodnutí o registraci léku, kterým bývá nejčastěji jeho výrobce. „V momentě, kdy nahlásí nedostupnost nebo výpadek léku, ho bude muset zajistit ještě na měsíc nebo dva,“ řekl Deníku náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Delší varianta bude platit pro léky, které měly s výpadkem problém už v minulosti. Úředníci budou též moci lépe sledovat výpadky v jiných evropských zemích, aby se snažili předejít tomu tuzemskému. „SÚKL v případě potřeby osloví distributory a lékárny kvůli tomu, kolik jakého léku mají v zásobě a jak dlouho s ním vystačí,“ podotkl Dvořáček.

Novela má zajistit i to, že distribuce léků bude po celé republice rovnoměrná.

Celosvětový problém

Podle předsedy Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti J. E. Purkyně Milana Trojánka je nedostatek penicilinu celosvětový problém. „Důvodem je mimo jiné nedostatek výrobních kapacit pro základní surovinu a vysoká spotřeba, která se projevila i v minulé sezóně respiračních onemocnění,“ vysvětlil.

Česko je podle něj schopné penicilin nahradit stejně účinnými léky, které Světová zdravotnická organizace řadí mezi vhodná antibiotika, a to i při respektu zásad správné antibiotické praxe. „Chci občany ubezpečit, že není třeba panikařit,“ dodal Trojánek.

Jako lékař také vyzval, aby lidé nezapomínali na prevenci. „A to včetně očkování proti respiračním infekcím,“ sdělil. Za důležité přitom považuje dbát o své zdraví nejen v podzimním období.