Simona opakovaně hubla a přibírala. Nakonec se zbavila 72 kil a váhu si už drží

Dokud Simona jako malá sportovala a hrála závodně házenou, nevěděla, co to jsou nadbytečná kila. Jenže pak přišel ve dvanácti letech těžší úraz, který přinesl vzestup váhy. Nevzdala se a k házené se vrátila. Jenže při lyžování v pětadvaceti letech si poranila koleno, a to už byl se sportem konec. Její maximální váha 168 kilogramů ji nakonec přiměla zajít si pro pomoc k lékařům.

Simona se svou fenkou Meggie, ještě, než se dala do hubnutí pod dohledem lékařů. | Foto: se svolením Simony Fabianové